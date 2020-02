Eine Kerze steht am Sterbebett eines Mannes. Das Karlsruher Urteil ermöglicht eine assistierte Sterbehilfe. (Werner Krüper/epd-bild)

Es ist ein Urteil, das Geschichte schreiben wird. Das Bundesverfassungsgericht hat das im Paragrafen 217 des Strafgesetzbuchs festgelegte Verbot der „geschäftsmäßigen Suizidbeihilfe“ für nichtig erklärt. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Menschen schließe ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben ein. Und dazu gehöre auch die Freiheit, sich das Leben zu nehmen und dabei auf die Hilfe Dritter zurückzugreifen.

Das ist ein grundlegender Paradigmenwechsel. Denn bisher galt das menschliche Leben in der deutschen Gesellschaft als etwas weitgehend Unverfügbares. Bei kaum einem anderen Thema spürte man den Widerhall der christlichen Ethik so stark, wie bei den Themen, die sich mit Beginn und Ende des menschlichen Lebens beschäftigen – von der Spätabtreibung über die Forschung an embryonalen Stammzellen bis eben zur Sterbehilfe. Doch bislang galt meist die Regel, dass die öffentlich geforderten größtmöglichen Legalisierungen in Deutschland keine Konjunktur hatten.

Mehr zum Thema Stimmen aus Bremen und Niedersachsen Urteil zur organisierten Sterbehilfe: Entscheidung ist umstritten Die Karlsruher Verfassungsrichter haben das Verbot von organisierter Sterbehilfe für ... mehr »

Bei der Sterbehilfe hat sich nun etwas verändert: Künftig wird es gesetzlich legitimierte Mittel und Wege geben, durch die sich Lebensmüde das Leben nehmen können. Sterbenskranke beispielsweise könnten sich künftig eine Todespille aushändigen lassen, mit deren Hilfe sie ihr Leben dann selbst beenden. Ähnlich, wie das in der Schweiz schon heute der Fall ist. Aktive Sterbehilfe, also das Setzen einer Spritze durch einen Arzt oder Pfleger, bleibt dagegen verboten.

Doch mit ihrer Entscheidung haben die Karlsruher Richter den Gesetzgeber vor große Herausforderungen gestellt. Denn bei den künftigen Neuregelungen wird es ganz wesentlich um die Frage gehen müssen, ob sich jemand in freier Entscheidung, selbstbestimmt und wohlüberlegt für den Freitod entschieden hat. Aber wie lässt sich das überprüfen? Wie kann man verhindern, dass andere Menschen Druck auf den Sterbewilligen ausüben?

Selbstbestimmtes Sterben wird auch nach diesem Urteil nicht leichter

Angehörige, denen die Pflege über den Kopf wächst, oder Erbschleicher, die in Wirklichkeit nur das Haus wollen? Und: Wie schließt man psychische Krankheiten als Motivation für den Selbstmord aus? Die vom Gericht vorgeschlagenen Aufklärungs- und Wartepflichten nach dem Vorbild der Konfliktberatung bei Schwangerschaften könnten hier ein Weg sein. Doch einfacher dürfte das selbstbestimmte Sterben auch nach diesem Urteil nicht werden, denn es ist damit zu rechnen, dass vor der Todespille eine überbordende Bürokratie stehen wird.

Umgekehrt stehen nun aber auch die Kirchen, die Behindertenverbände und andere Organisationen vor einer Herausforderung. Wer das menschliche Leben als ein Geschenk Gottes sieht, das nicht einfach so zurückgegeben werden kann, kann mit diesem Urteil nicht einverstanden sein. Ihre Aufgabe wird es deswegen nun sein, die Alternativen zur Suizidbeihilfe zu stärken, Hospize zum Beispiel. Besuchs- und Pflegedienste spielen hier ebenso eine Rolle wie eine gute Sterbebegleitung durch Seelsorger und Ehrenamtliche. Die Todespille für den Sterbenskranken ist künftig zwar erlaubt: Aber allen Beteiligten muss klar sein, dass es andere Alternativen gibt, die ein Sterben in Würde ermöglichen.

Assistierte Suizidbeihilfe soll nicht zum Normalfall werden

Sie müssen so ausgestaltet sein, dass sie auch in der Wahrnehmung von Betroffenen als erwägenswerter, hoffnungsvoller und vielleicht auch besserer Weg erscheinen. Das muss auch die finanzielle Ausstattung einschließen: Die Kosten für Hospize müssen endlich komplett von Pflegeversicherung und Krankenkassen übernommen werden. Diese Einrichtungen dürfen nicht von Spenden oder einem irgendwie aufzubringenden Eigenanteil abhängig sein. Nur dann wird es gelingen, Palliativmedizin und Hospizbetreuung so auszubauen, dass die assistierte Suizidbeihilfe eines Tages nicht zum gesellschaftlich akzeptierten Normalfall bei der Betreuung schwerstkranker Patienten wird.

Vor allem aber darf die nun nötige Debatte nicht zulasten der Betroffenen gehen: Denn eines hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts heute auch gezeigt. Wer seinem Leben ein Ende setzen will, bewegt sich damit nicht außerhalb von Recht und Gesetz. Er hat es verdient, mit seinem so verzweifelten und zugleich so höchstpersönlichen Anliegen nicht moralisch verurteilt, sondern ernst genommen zu werden. Denn dass niemand „einfach so“ aus seinem Leben scheiden will, sollte doch wohl klar sein.