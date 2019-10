Argentiniens Präsidentin Cristina Fernandez de Kirchner hinterließ ein ruiniertes Land, doch am Sonntag steht sie vor einem Comeback. (David Fernandez / dpa)

Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet die chronische Krisenrepublik Argentinien in diesen Tagen fast ein Hort der Stabilität ist, verglichen mit den Nachbarländern Chile und Bolivien? Es mag daran liegen, dass die Argentinier so an die Krise gewohnt sind, dass Hunger und Inflation schon fester Bestandteil ihres Lebens geworden sind. Aber sie wissen auch: Es kommt wieder etwas Neues. Am Sonntag endet die Amtszeit von Mauricio Macri, der vor gerade einmal vier Jahren zum Heilsbringer gewählt wurde und nun nach aller Voraussicht schon im ersten Wahlkampf in die Pampa geschickt wird.

Der Unternehmer und frühere Bürgermeister von Buenos Aires hat in seiner Amtszeit falsch gemacht, was man nur falsch machen konnte. Sein Mandat kennzeichnete Überheblichkeit, Naivität, sich widersprechende Finanz- und Wirtschaftspolitik, Kritikunfähigkeit. Und nie kamen die Investoren, die er versprach. Am Ende steht Argentinien weit schlechter da als noch zu Zeiten seiner Vorgängerin Cristina Fernández de Kirchner. Und das war schon schwer: Sie hatte ihr Land mit geplünderten Kassen und einer mit Sonderabgaben und Subventionen künstlich aufrecht erhaltenen Wirtschaft hinterlassen.

Ironischerweise – wenn man so will, auch argentinischerweise – schlägt das Pendel nun zurück. Cristina Kirchner und die Peronisten kommen wieder. „CFK“ wird zwar auf dem Papier nur noch die zweite Geige spielen, aber sie ist wieder da und vor allem als Stimmen-Bringerin extrem wichtig. Knappe 30 Prozent Stammwähler bringt sie in diese Allianz mit Alberto Fernández ein, der mal ihr Kabinettschef war. Sie eine linke Peronistin, er ein rechter Peronist. Und Peronisten sind dank ihrer hervorragenden Anpassungsfähigkeit an die Zeitläufte ideologisch sehr flexibel. Und wenn sie sich nicht zerstreiten, sondern wie jetzt einigen, sind sie eigentlich immer unschlagbar.

Klar aber bleibt auch: Alberto Fernández hat eine schwere Aufgabe vor sich. Er muss schnell den Hunger bekämpfen und die galoppierenden Preise. Argentinien steht vor einer neuen Hyperinflation. Und wenn der neue Präsident die nicht innerhalb der ersten Monate im Amt in den Griff bekommt, dann könnte ihm drohen, was gerade die Präsidenten in Chile und Bolivien erleben und der Staatschef von Ecuador jüngst durchmachte: „Cacerolazos“, gemeinhin als Topfschlagen bezeichnet. Es ist eine Chiffre für die Unzufriedenheit der Menschen mit ihren Regierungen und dem Staat als solchem. Die Menschen gehen mit Töpfen, Pfannen und Löffeln auf die Straße und machen mächtig Lärm, um so ihren Protest zum Ausdruck zu bringen.

Eine Bevölkerung, die sich benutzt und missbraucht vorkommt

In Südamerika kann man gerade sehr gut beobachten, dass es in gewisser Weise entideologisierte Proteste sind. Sebastián Piñera in Chile und Evo Morales in Bolivien stehen weit rechts und weit links, aber sie haben das gleiche Problem: Eine Bevölkerung, die sich benutzt und missbraucht vorkommt, die das Gefühl hat, dass die Machthaber nur für die Eliten und nicht für das Volk regieren. Amtsinhaber, die Recht beugen, um sich im Präsidentenpalast zu verewigen. Oder Präsidenten, die ihr Land in ein neoliberales Kaufhaus verwandeln, in dem alle Dienstleistungen vom Strom über die Bildung bis zur Gesundheit nur dazu da sind, dass sich die Unternehmen bereichern.

Lateinamerika ist noch immer die ungleichste Region auf der Welt. Unter den 650 Millionen Latinos gibt es massenhaft Habenichtse, aber eben auch einige der reichsten Menschen des Planeten. Zudem sind Gewalt und Korruption gleichsam konstituierende Merkmale der Länder zwischen Mexiko und Argentinien. Und die heutigen Proteste in der Region haben ihre Ursache zu einem Gutteil darin, dass die Regierungen – ob links oder rechts – es nie verstanden haben, die vergangenen Jahre der boomenden Wirtschaften dazu zu nutzen, diese lateinamerikanischen Krankheiten zu beseitigen. In der Region versagen nicht bloß die Regierungen – es versagen ganze Staaten.

Die Gefahr lauert, dass sich die Menschen wieder nach autoritären Regimes sehnen, die schnelle und einfache Lösungen für komplexe Probleme versprechen. Der rechtsradikale Jair Bolsonaro in Brasilien ist das beste Beispiel. Aber diese Machthaber bieten nur scheinbare Lösungen an und gründen ihre Politik auf Ausgrenzung und Demokratieverachtung. An den Kern des Problems gehen auch sie nicht. Die Bevölkerung will gehört, einbezogen und verstanden werden. Und sie will besser leben, als es die Mehrheit in Lateinamerika derzeit kann. Ein allzu berechtigter Wunsch.