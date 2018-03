Am 04.03.2018 wird das Ergebnis des SPD-Mitgliedervotums zur Großen Koalition bekannt gegeben. (dpa)

Im Netz macht derzeit ein Spruch von Heinz Schubert die Runde, der als „Ekel Alfred“ in der TV-Kultserie „Ein Herz und eine Seele“ der 70er-Jahre den notorischen Sozi-Hasser gab: „Der Sozi ist nicht grundsätzlich dumm, er hat nur sehr viel Pech beim Nachdenken.“ Sigmar Gabriel soll lange nachgedacht haben, bevor er Martin Schulz zu seinem Nachfolger an der SPD-Spitze und zum Kanzlerkandidaten vorgeschlagen hat. Herausgekommen ist dabei der größte anzunehmende Irrtum in der Geschichte der deutschen Sozialdemokratie: keine Linie, keine durch konkrete Inhalte untermauerte Strategie und am Ende die Wende vom Nein zum Ja zur Groko-Neuauflage. So macht man sich klein.

Das ist die fatale Bilanz des Mannes, der vor acht Jahren angetreten war, seine Partei durch mehr innerparteiliche Demokratie auch für Nichtmitglieder attraktiv zu machen. Darüber können auch gute Umfragewerte für Gabriel als Außenminister nicht hinwegtäuschen. Beliebt waren auch fast alle Vorgänger in diesem Amt. Schwerer wiegt Gabriels Irrtum von 2013, den Schulz jetzt wiederholte: das Mitgliedervotum über eine Beteiligung an einer Regierung Merkel. Es hat der SPD zwar neue Mitglieder gebracht und mit Juso-Chef Kevin Kühnert einen neuen medialen Polit-Popstar, beim Wahlvolk wird ihr das aber kaum mehr Zustimmung eintragen. Im Gegenteil: Es ist eine alte Demoskopenweisheit, dass der Eindruck von Streit und Gespaltenheit, wie ihn die SPD seit der Wahl in der Groko-Frage nachhaltig vermittelt, von den Wählern abgestraft wird. Da kann Parteivize Ralph Stegner noch so stolz twittern, „wir wagen mehr Demokratie als andere“ – viele Wähler sehen durch das Mitgliedervotum die Kompetenz der SPD-Spitze infrage gestellt. Was intern für ein Zeichen lebendiger Demokratie gehalten wird, wirkt außerhalb eher als Entscheidungsfindungsproblem und Autoritätsverlust. Warum heißt eine Parteiführung denn Parteiführung, wenn sie nicht führen will, sondern die Verantwortung in einer so wichtigen Frage an enttäuschte und emotional aufgewühlte Mitglieder abgibt, statt mit deren gewählten Delegierten auf einem Parteitag zu beraten? Und dies noch verbindet mit der doppeldeutigen Botschaft, dass man es lieber anders hätte als wieder mit Angela Merkel zu regieren.

Es ist ein Dauerproblem: Statt eigene Erfolge zu würdigen, redet die SPD lieber darüber, was sie alles nicht erreicht hat. So kommt sie nicht aus ihrem Tief. Die große Mehrheit der Bürger will eine neue Regierung, Klarheit und Führung. Darüber sollte die neue SPD-Spitze nachdenken, wenn die Partei wieder von mehr als nur 100-prozentigen Anhängern gewählt werden soll. Und sich eingestehen, dass die Einführung der Mitgliederentscheide ein Irrweg war. So wie schon 1993 die Urwahl des Kurzzeit-Vorsitzenden Rudolf Scharping. Nachdenken sollte die SPD auch darüber, ob sie nicht vom gerade wieder demonstrierten Machtsicherungs-management der Kanzlerin lernen kann. Man muss ja nicht immer Pech beim Nachdenken haben.