Mitanpacken für die Gesellschaft: Das fände unsere Autorin gut. Die abgebildeten Jugendlichen machen es vor, sie engagierten sich bei der 72-Stunden-Aktion des BDKJ Bremen. (Archivbild: Frank Thomas Koch)

Ein verpflichtendes Dienstjahr für Schulabgänger – seit der Aussetzung der Wehrpflicht 2011 gerät das Thema immer mal wieder in den Fokus. Im Sommerloch 2018, angestoßen durch Annegret Kramp-Karrenbauer. Und diese Woche schon wieder. Kaum war publik geworden, dass die CSU dies in Erwägung zieht, tauchte dies auf allen Nachrichtenportalen auf. Doch nur wenige Stunden später beschloss die CSU-Führung: nix da. Keine Pflicht zu einem mehrmonatigen Dienst für junge Frauen und Männer. Stattdessen wolle man freiwillige Praktika von einigen Wochen fördern.

Das ist schade. Denn die damalige CDU-Generalsekretärin und jetzige Parteichefin AKK hatte Recht, als sie im August sagte: „Über das Thema Wehrpflicht und Dienstpflicht werden wir noch mal ganz intensiv diskutieren müssen.“ Es gibt sehr viele, sehr gute Argumente dafür, dass jeder junge Mensch in Deutschland nach seiner Schulzeit einige Monate im Museum, Altenheim, Sportverein, im Naturschutzprojekt oder eben auch in der Bundeswehr mithelfen sollte.

An dieser Stelle steht bewusst ‚mithelfen‘, nicht: mitarbeiten. Es kommt nämlich darauf an, wie ein solcher Dienst konzeptionell ausgerichtet würde. Im Mittelpunkt sollte nicht stehen, dass die Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein Jahr als billige Arbeitskräfte ausgenutzt werden, oder, noch schlimmer, etablierten Fachkräften den Job wegnehmen. Sie sollen unterstützen und angeleitet werden, weswegen sie wohl eher Kosten verursachen denn senken würden. Ebenso falsch ist die Idee der CSU, ein solches Dienstjahr patriotisch aufzuladen. Sie nennt es „Deutschland-Praktikum“ und fabuliert, dass dies nicht nur den Zusammenhalt der Gesellschaft stärke, sondern auch das Land und „den Staatsbürger“.

Gesellschaftsdienst wäre ein besserer, weil neutraler Name. Er drückt aus, wofür er gut ist: für alle. Jede alte Dame ohne Verwandtschaft, jedes Kita-Kind und vor allem die Jugendlichen selbst würden von den Erfahrungen profitieren. Mit dem praktischen Jahr könnten Menschen fürs Ehrenamt begeistert werden. Egal, ob als Geschichtenvorleserin im Altenheim, ob als Kinderbetreuer im Nachbarschaftstreff, ob als Tanzgruppenleiter im Sportverein oder als Assistentin am Theater. In Zeiten von langen Schultagen klagen Vereine immer öfter über fehlendes Engagement. Mit dem Dienstjahr könnten sie junge Leute für ihren Sport gewinnen oder zumindest übergangsweise als Hilfen. Kindern aus Elternhäusern, in denen ein Ehrenamt nicht selbstverständlich war, würden erfahren, was gesellschaftliche Teilhabe bedeutet. Großstädte könnten besonders profitieren.

Trend geht zu einem Pausenjahr nach der Schule

Ein zweiter Punkt: Jugendliche kämen aus ihrer Blase heraus. Junge Leute aus Schwachhausen könnten gemeinsame Projekte mit jenen aus Tenever oder Blumenthal organisieren oder ihren Pflichtdienst gleich in einem anderen Teil der Stadt, Deutschlands oder Europas absolvieren. Auch käme man aus der Bredouille heraus, dass Akademikern oft vorgeworfen wird, nie „richtig“ gearbeitet zu haben. Wer nie neben Studium oder Schule als Pizzabote oder Kellner jobben musste, stattdessen direkt nach dem Studium im Management einsteigt, hat manche Lebensrealitäten in Deutschland nie kennengelernt. Dies könnte ein Gesellschaftsjahr ausgleichen.

Das Argument, ein solcher Dienst würde die dringend benötigten Fachkräfte unnötig lang vom Arbeitsmarkt fernhalten, ist Quatsch. Der Trend geht ohnehin zu einem „Gap Year“ (Pausenjahr) nach der Schule. Freiwilligendienst in Afrika, Au-pair in den USA, surfen in Australien oder mit dem Rucksack durch Südamerika – das sei jedem gegönnt und erweitert den Horizont. Allerdings: Eine solche Auszeit ist vom Geldbeutel der Eltern abhängig. Wer sich das nicht leisten kann, geht direkt zur Uni oder Berufsschule. Ein verpflichtendes und mit einigen hundert Euro bezahltes Dienstjahr würde daher, drittens, für etwas mehr soziale Gerechtigkeit sorgen. Wer eine soziale oder kreative Pause einlegen möchte, muss nicht sein Sparbuch auflösen oder die Großeltern anpumpen. Eine Mehrheit der Gesellschaft befürwortet eine Dienstpflicht übrigens ohnehin.

Wichtig wäre: Der Gesellschaftsdienst sollte flexibel sein. Er muss nicht direkt nach der Schule erfolgen, könnte auch bis zu einem bestimmten Alter abgeleistet werden. Auch könnten ehrenamtliche Arbeiten aus den Jahren zuvor angerechnet werden. Wer seit seinem 14. Lebensjahr Jugendgruppen geleitet hat, könnte befreit sein. Ob es wirklich zwölf Monate sind oder neun oder sechs: All das ist es wert, diskutiert zu werden – nicht nur im Sommerloch.