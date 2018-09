Er hatte keinen leichten Start als Präsident der EU-Kommission: Überspitzt gesagt hielten viele Jean-Claude Juncker für einen arroganten, arbeitsscheuen Alkoholiker, der bestenfalls einen Kleinstaat führen kann, in dem Dank eines prosperierenden Bankenwesens ohnehin alles wie von alleine läuft. Briten-Premier David Cameron, sein niederländischer Kollege Mark Rutte und natürlich der Ungar Viktor Orban lehnten ihn strikt ab. Der Luxemburger war auch keineswegs Favorit der deutschen Kanzlerin: Angela Merkel war skeptisch, stimmte aber doch im Rat der Staats- und Regierungschefs aus Parteiräson für ihn. Juncker war schließlich Spitzenkandidat der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament.

Das war 2014, und schon damals stand es nicht gut um die Union. Beim Amtsantritt sprach Juncker ahnungsvoll von der „Kommission der letzten Chance“, und seitdem stand er quasi permanent im Feuer. Euro-Krise, Flüchtlingskrise, Brexit und mittlerweile ein halbes Dutzend Regierungen von EU-Staaten, in denen Rechts- wie Linkspopulisten (mit-)regieren. Allein dafür, angesichts dessen nicht einfach resigniert zu haben, gebührt dem Mann höchster Respekt.

Doch der zunächst Unterschätzte erwies sich als gewiefter Stratege mit enormer Erfahrung und einem Kämpferherz, das für Europa schlägt. Mit dem unberechenbaren US-Präsidenten Donald Trump handelte er etwa einen Deal aus, der Strafzölle auf europäische Autos abwendete. Seine Vision von der EU als souveräner Macht, die eine halbe Milliarde Menschen vertritt und über eine enorme Wirtschaftskraft verfügt – hier wurde sie erstmals ganz konkret.

Dieser Erfolg verlieh Junckers Rede zum Zustand der Union, die als sein politisches Vermächtnis gelten darf, ihren erstaunlichen Optimismus. Ja, die EU bekommt bislang vieles nicht hin: Es gibt keine überzeugende einheitliche Außen- und Sicherheitspolitik, die Währungsunion stagniert wegen der allzu großen wirtschaftlichen Leistungsunterschiede und in der Migrationspolitik herrscht bei vielen Staaten krasser National-Egoismus. Der geht so weit, dass große Errungenschaften wie der grenzenlose Schengen-Raum kleingeistig gefährdet werden.

Diesem miefig-verdrießlichen Klima stellt Juncker Pläne entgegen, die in die Zukunft weisen. Mehrheitsentscheide sollen die EU außen- und finanzpolitisch handlungsfähiger machen. Mit einem Mix aus Legalisierung und konsequenter Rückführung soll die Migration effizient gemanagt werden. Eine neue Partnerschaft mit Afrika – auch zur Bekämpfung von Fluchtursachen – soll dies ergänzen. Der Euro soll als globale Währung endlich auf Augenhöhe mit dem US-Dollar gebracht werden. Strafverfolgung soll grenzüberschreitend verbessert werden. Nichts davon ist falsch, für jedes einzelne Ziel lohnt es sich, mit ganzer Kraft zu kämpfen. Denn hier geht es endlich um die großen Linien, nicht um Kleinkram wie Ölkännchen, Traktorensitze oder Tabakwerbung, mit dem die Eurokratie zu oft die Bürger nervt.

Es ist ein gutes Zeichen, dass das Europaparlament am Tag von Junckers visionärer Rede die Kraft fand, auch das Fundament der gemeinsamen Werte eindrucksvoll zu verteidigen. Die Einschränkungen der Meinungs-, Forschungs- und Versammlungsfreiheit in Ungarn, die Schwächung seines Justizsystems durch die Regierung Orban werden endlich sanktioniert – so, wie es auch schon bei Polen der Fall ist. Bundesaußenminister Heiko Maas hat es griffig auf den Punkt gebracht: Die EU ist eben „mehr als eine Mischung aus Binnenmarkt und Kohäsionsfonds“. Wer eine „gelenkte Demokratie“ nach russischem Vorbild vorzieht, kann sich ja in den Dunstkreis von Wladimir Putin begeben – dann aber mit allen finanziellen Konsequenzen. Der Warnschuss Richtung Budapest kommt zur rechten Zeit, denn die Europawahl im Mai wird eine Schicksalswahl, bei der der Vormarsch der Populisten in Europa gestoppt werden muss.

Nun bewirbt sich erstmals seit Adenauers Zeiten ein Deutscher um den Vorsitz der EU-Kommission: Manfred Weber, Fraktionschef der EVP. Sein Problem: Er ist Mitglied der CSU, aber die muss er erst einmal hinter sich bringen. Das gilt vor allem für jenen Kampf, den Juncker tapfer aufgenommen hat: gegen den grassierenden Rechtspopulismus in der EU. Die CSU sucht ihr Heil ja eher in der Kopie als in der Konfrontation, wie ihr Verhalten nicht nur im Fall Orban zeigt. Absehbar ist: Auch Manfred Weber hätte als Präsident der EU-Kommission keinen leichten Start. Wohl aber Chancen – dafür hat sein Vorgänger alles getan.