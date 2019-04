Präsidentschaftskandidat Wladimir Selenski. (-/ukrin/dpa)

Ein Geschichtslehrer, der plötzlich Präsident ist und unbestechlich gegen Oligarchen kämpft: Es ist Ausdruck einer tiefen Sehnsucht nach einem Helden, dass ausgerechnet ein Fernsehstar bei der ukrainischen Präsidentschaftswahl alle hinter sich ließ. Die Menschen wollen einen, der die Strukturen aufbricht. Noch immer sind Medien und Politik zutiefst geprägt von reichen Wirtschaftsmagnaten. Da kam der 41 Jahre alte Komiker Wladimir Selenski gerade recht.

Sein Top-Ergebnis ist eine Klatsche für Amtsinhaber Petro Poroschenko, der noch vor fünf Jahren nach den Maidan-Protesten für Erneuerung stand. Die pro-europäische Ausrichtung allein reicht vielen Ukrainern nicht mehr. Sie sehen in Poroschenko einen Vertreter der korrupten Elite, in Julia Timoschenko eine Populistin.

Aber abgesehen von seinem Versprechen, gegen Korruption vorzugehen, bleibt der Publikumsliebling vage. Selenski verspricht Erneuerung, ohne zu sagen, wie. Interviews gibt er selten. Klassische Wahlkampfauftritte absolvierte er nicht, sondern zog mit Schauspielern durchs Land. Er blieb bis zuletzt eine Figur.

Selenski geht als Favorit in die Stichwahl am Ostersonntag. Ein politischer Neuling an der Spitze des Staates ist per se nichts Schlechtes. Der einstige Schauspieler Ronald Reagan zeigte das. Aber gilt das auch in Zeiten des Krieges? Zu Recht warnen Kritiker, dass es gefährlich ist, dem russischen Gegenspieler einen Mann ohne Erfahrung entgegen zu setzen. Diese Karte wird Poroschenko im weiteren Wahlkampf spielen. Viele könnten ihn letztlich für die bessere unter zwei schlechten Alternativen halten. Wenn Selenski wirklich Wandel will, muss er die Show beenden. Er muss beweisen, dass er konkrete Vorstellungen und Inhalte hat, gute Berater und notwendige Ernsthaftigkeit besitzt.

Nicht nur der Konflikt mit Russland ist eine große Herausforderung, sondern auch die soziale Ungleichheit in der Ukraine. Während in der Stadt Lemberg der IT-Sektor boomt und westliche Unternehmen investieren, dümpelt der Osten vor sich hin. Auf viele Arme kommen wenige Superreiche, junge Leute wandern aus. Dieser Realität muss sich der Schauspieler stellen.