Vom Vorreiter des Separatismus zum Gefangenen in Deutschland. In Katalonien brodelt es nach der Festnahme Carles Puigdemonts. (dpa)

Mehrere Monate hat der ehemalige katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont nach dem gescheiterten Unabhängigkeitsreferendum in Belgien verbracht. Jetzt ist er in Deutschland verhaftet worden – auf einer Autobahnraststätte in Schleswig-Holstein. Und er bleibt vorerst in deutschen Gewahrsam. Das Amtsgericht Neumünster sprach am Montag eine sogenannte Festhalteanordnung aus. Puigdemont sitzt in Untersuchungshaft, ein deutsches Gericht prüft, ob der Spanier an sein Heimatland ausgeliefert wird.

Ein erster Europäischer Haftbefehl nach Puigdemonts Flucht nach Belgien war zurückgenommen worden, nachdem die belgischen Behörden nicht reagierten. Nun war Puigdemont nach Finnland gereist – Spanien hat den Haftbefehl daraufhin erneuert. Die Regierung wirft dem Politiker aus Barcelona Rebellion vor. Die deutsche Polizei hat dem Bundesinnenministerium zufolge in solchen Fällen keinen Ermessensspielraum. Wenn sie den Gesuchten findet, muss sie ihn festnehmen.

Woher die deutsche Polizei von Puigdemonts Aufenthalt wusste, hat die Bundesregierung nicht offen gelegt. Puigdemont hat auf eine Flugreise verzichtet, bei der er seinen Pass auf jeden Fall hätte vorzeigen müssen. Er war mit dem Auto unterwegs. Das Bundeskriminalamt hat von dem Haftbefehl über das interne sogenannte „Sirenen“-System noch am Freitag erfahren. Außerdem wurde ein BKA-Verbindungsmann in Madrid informiert. Ob dabei auch die genauen Reisepläne Puigdemonts inklusive Zeiten oder Routen übermittelt wurden, ist offen. Der Grünen-Europapolitiker Reinhard Bütikofer kritisierte, Puigdemont habe seine Festnahme provoziert, um den Konflikt zu verschärfen. Er habe schließlich in Belgien einen sicheren Aufenthaltsort gehabt, sagte er dem WESER-KURIER.

Die Bundesregierung gab keine offizielle Einschätzung dazu ab, warum Puigdemonts Festnahme nicht bereits in Finnland oder Dänemark erfolgte. Die finnischen Behörden hatten erklärt, Puigdemont nicht finden zu können. Der hatte sich allerdings zum Beispiel mit Parlamentsabgeordneten getroffen. In deutschen Regierungskreisen hieß es, das Wegsehen der finnischen und dänischen Behörden sei nicht ungeschickt gewesen – denn nun ist Deutschland plötzlich mittendrin in dem Streit zwischen der spanischen Zentralregierung und der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung.

Ein "gewaltsamer und öffentlicher" Aufstand

Spaniens Oberster Gerichtshof veröffentlichte inzwischen die Anklageschrift, die in Übersetzung den deutschen Justizbehörden zuging. Auf 69 Seiten fasst der zuständige Untersuchungsrichter Pablo Llarena die Ermittlungsergebnisse zusammen, mit denen die Anklage von Puigdemont und weiteren katalanischen Separatistenführern wegen Rebellion begründet wird. Puigdemont wird zudem Veruntreuung von Steuergeldern vorgeworfen, die für die illegalen Aktivitäten ausgegeben worden seien. Der Ex-Regierungschef wird als einer der Hauptverantwortlichen dieser mutmaßlichen Straftaten angesehen.

Ihm wird vorgeworfen, mit seiner bis Ende Oktober amtierenden Separatistenregierung einen Plan verfolgt zu haben, „um die Unabhängigkeit Kataloniens außerhalb der Legalität zu erklären“. Dabei habe er sich wiederholt über die Anordnungen und Urteile des spanischen Verfassungsgerichtes hinweggesetzt. Untersuchungsrichter Llarena spricht von einem „Angriff auf den konstitutionellen Staat (...) wie es ihn in keiner Demokratie unserer Umgebung gegeben hat“. Zu diesen Gesetzesverstößen zähle auch das illegale Unabhängigkeitsreferendum, das trotz richterlichen Verbotes am 1. Oktober abgehalten worden sei. Dabei sei das „große Risiko von gewaltsamen Zusammenstößen“ zwischen Unabhängigkeitsbefürwortern und der Polizei bewusst in Kauf genommen worden.

Puigdemont und andere Separatistenführer hätten ihre Anhänger sogar aufgerufen, sich jenen staatlichen Sicherheitskräften entgegenzustellen, die den Auftrag hatten, das gerichtliche Abstimmungsverbot durchzusetzen. In der Tat kam es am Referendumstag zu heftigen Auseinandersetzungen mit Knüppeleinsätzen der Polizei und mit Verletzten. Ein Beispiel von mehreren in der Anklageschrift, mit denen Untersuchungsrichter Llarena den Rebellionstatbestand des Aufrufs zum „gewaltsamen und öffentlichen“ Aufstand erfüllt sieht.

"Mit einer Auslieferung gießt die Bundesregierung Öl ins Feuer"

Puigdemont könnte nun in Deutschland Asyl beantragen, wie jeder andere auch. Das Bundesamt für Asyl und Flüchtlinge würde den Antrag dann prüfen. Fristen dafür gibt es nicht. Eine drohende Gefängnisstrafe alleine ist allerdings kein Asylgrund. Regierungssprecher Steffen Seibert betonte, Spanien sei ein demokratischer Rechtsstaat. Die Zahl der Asylberechtigten aus Spanien „tendiert gegen Null“, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Spanien sei „im alltäglichen Asylgeschäft ein sehr untypisches Herkunftsland“.

Die Entscheidung über eine Auslieferung wird sich voraussichtlich zeitlich hinziehen. Es sei eher unwahrscheinlich, dass sie noch in dieser Woche falle, sagte eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig am Montag. Die Richter haben 60 Tage Zeit, eine Verlängerung dieser Frist um weitere 30 Tage ist möglich. Die Regelung zum Europäischen Haftbefehl sieht als Auslieferungsgründe eine ganze Reihe von Vergehen vor, der Vorwurf der Rebellion, den Spanien erhebt, ist dabei nicht vorgesehen.

Experten zufolge könnte sich das Gericht aber auch auf den ebenfalls erhobenen Vorwurf der Unterschlagung öffentlicher Gelder stützen. Das Bundesjustizministerium weist darauf hin, es komme „auf den Sinngehalt an, nicht auf die Bezeichnung“. Linkspartei-Chef Bernd Riexinger allerdings sagte dieser Zeitung: „Wenn die Bundesregierung Puigdemont ausliefern lässt, gießt sie damit Öl ins Feuer.“ Die deutschen Justizbehörden müssten ihren Ermessensspielraum nutzen. „Ich bin kein Anhänger des Separatismus. Aber das Problem kann nicht dadurch gelöst werden, dass man die Anführer kriminalisiert und ins Gefängnis steckt.“

"Die Krise in Katalonien wird nicht mit Verhaftungen gelöst"

Die Bundesregierung hat die Frage nach einem politischen Ermessen offengelassen. Das Bedürfnis, Puigdemont im Land zu behalten, scheint aber offenbar gering. Regierungssprecher Seibert sagte, der Konflikt um Katalonien müsse in Spanien gelöst werden. Der Grünen-Europaabgeordnete Bütikofer appellierte, Deutschland sollte gegenüber den spanischen Behörden in Madrid darauf dringen, dass diese ein weniger repressives Vorgehen gegen die katalanische Unabhängigkeitsbewegung an den Tag legen.“

Die Linke will den Rechtsausschuss und den Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestags einberufen. Entsprechende Sondersitzungen zum nächstmöglichen Zeitpunkt hat die Linksfraktion am Montag beantragt. „Dass nun ein Gericht in Schleswig-Holstein über die Zukunft Kataloniens mitentscheiden soll, ist ein Witz“, erklärte der Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch. „Die Diskussion um den Status Kataloniens ist eine politische, keine juristische und sollte in Spanien unter Mithilfe der EU geführt werden und nirgends sonst.“

Bei Spaniens Regierung sorgte die Festnahme Puigdemonts für Erleichterung. Vize-Regierungschefin Soraya Sáenz de Santamaría sagte am Montag, dies sei eine „gute Nachricht“. Die Festnahme in Deutschland auf Grund eines vom Obersten Gerichtshof in Madrid ausgestellten europäischen Haftbefehls zeige, dass Europa „ein Raum des Rechts“ sei. Auch Spaniens Oppositionsführer, der Sozialistenchef Pedro Sánchez, verteidigte die Festnahme Puigdemonts. Kritik kam von der linksalternativen Protestpartei Podemos. Generalsekretär Pablo Iglesias warnte: „Die Krise in Katalonien wird nicht mit Verhaftungen und Gefängnis gelöst.“

Bei Demonstrationen von Unabhängigkeitsbefürwortern in Barcelona, Tarragona und Lleida kam es zu Auseinandersetzungen mit der katalanischen Polizei. Annähernd 100 Menschen, Demonstranten und Polizisten, wurden verletzt. Das Zentrum der Proteste war die Regionalhauptstadt Barcelona, wo mehrere zehntausend Menschen auf die Straße gingen und „Freiheit für Puigdemont“ skandierten.