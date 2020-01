Demonstranten schwenken eine libysche Fahne am Rande der Libyen-Konferenz vor dem Reichstagsgebäude in Berlin. (Paul Zinken / dpa)

Kommt er oder kommt er nicht? Das war bis zum Schluss die Frage. Der aufständische General Chalifa Haftar, der im Osten Libyens seine Machtbasis hat, musste persönlich von Außenminister Heiko Maas eingeladen werden, damit er seine Teilnahme an der Konferenz in Berlin zusagte, auf der es um nichts Geringeres ging als um die Zukunft seines Landes. Der störrische 76-Jährige ist ein Warlord – ein Kriegsherr, wie er im Buche steht. Er kann nichts anderes. Schon unter Gaddafi bekleidete er einen hohen Posten im Militär, war Befehlshaber im Grenzkrieg mit dem Tschad und im Dienste der CIA, fiel dann von Gaddafi ab, beteiligte sich an seinem Sturz, um danach die Waffenarsenale zu übernehmen.

Warum der General gemeinhin als abtrünnig bezeichnet wird, hat nichts mit Gaddafi zu tun, sondern mit der Geschichte Libyens. Eigentlich sollte er als Oberkommandant die Streitkräfte neu organisieren. Diese Aufgabe wurde ihm aber nach kurzer Zeit entzogen. Als Einheiten seiner Brigaden das Parlament in Tripolis besetzten, sprachen Regierung, Parlament und Armee von einem Putschversuch Haftars. Der zog sich in den Osten des Landes zurück. Von Tobruk und Bengasi trat er seinen Eroberungszug an und kontrolliert mittlerweile weite Teile des Landes. Nur noch die Hauptstadt und ihr Umland sind in den Händen seines vermeintlichen Widersachers Fayiz as-Sarradsch. Seit Wochen tobt ein erbitterter Kampf um Tripolis. Haftar ist zur Schlüsselfigur im libyschen Bürgerkrieg geworden. Ohne ihn ist eine Lösung undenkbar.

Das Land auf der anderen Seite des Mittelmeeres ist von erheblicher Bedeutung für Europa. Über Libyen kommen Migranten und Flüchtlinge, aus Libyen fließen Gas und Öl in beträchtlichen Mengen nach Europa; in Libyen finden islamistische Terrororganisationen ein sicheres Rückzugsgebiet und neue Anhänger.

Es gibt Stimmen, die sagen, die Berliner Konferenz kommt zu spät. Die Karre steckt so tief im Dreck, dass sie nicht mehr herausgezogen werden kann. Andere sagen, besser spät als nie, um noch Schlimmeres zu verhindern. Dass Deutschland aber ein anerkannter Vermittlungspartner ist, zeigt die lange Liste der anreisenden Gäste. Doch am wichtigsten sind Haftar und Sarradsch.

In Libyen droht ein ähnliches Szenario wie in Syrien

Wenn es gelingt, eine Lösung ohne Gesichtsverlust für beide zu finden, dann gibt es Hoffnung. Und sollte es außerdem gelingen, die internationale Einmischung zu beenden, dann kann gejubelt werden. Denn in Libyen droht ein ähnliches Szenario wie in Syrien, wo durch Interessenkonflikte fremder Mächte ein Stellvertreterkrieg tobt, der verheerend ist. Doch anders als in Syrien tragen die Europäer in Libyen direkt Verantwortung, stehen aber auf unterschiedlichen Seiten. Italien und Großbritannien unterstützen, wie die meisten Staaten der EU, die Regierung Sarradsch; Frankreich dagegen General Haftar. Und das ist fatal.

Die ehemalige Kolonialmacht Italien bezieht sehr viel Gas und Öl aus Libyen und ist über eine 520 Kilometer lange Untersee-Gasleitung mit dem Land verbunden. Der staatliche Energiekonzern ENI ist seit 1959 dort präsent und hat eine enge Partnerschaft mit der staatlichen libyschen Ölgesellschaft. Er kontrolliert auch einen Großteil der libyschen Ölfelder. Für Frankreich dagegen ist Libyen im Rahmen seines Anti-Terror-Kampfes in Afrika wichtig. Dieser Kampf ist einer der Gründe, warum Frankreich Haftar unterstützt, der auch die Islamisten bekämpft. Dafür schickt ihm Paris Spezialeinheiten unter sein Kommando, sowie Waffen und militärische Ausrüstung.

Für die Europäer gibt es nun zwei Szenarien, die als Resultat aus der Konferenz erwachsen könnten. Entweder verhärten sich die Fronten zwischen Italien und Frankreich, oder die mittlerweile in der EU erprobte Mentalität des Kompromisses setzt sich durch. Italien und Frankreich könnten mäßigend auf jeweils ihre Seite einwirken. Die große Herausforderung wird sein, die anderen davon zu überzeugen, dass ein Kompromiss ein Zeichen der Stärke ist. In vielen anderen Ländern, besonders in arabischen, werden Kompromisse als Schwäche gesehen.