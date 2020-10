Berlin. Das Beschlusspapier vom 14. Oktober sollte eines mit „historischer Dimension“ sein, hatte Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) formuliert. „Ziel allen staatlichen Handelns in den kommenden Wochen wird es bleiben, die Infektionsdynamik in Deutschland unter Kontrolle zu behalten“, hieß es darin. Das Zwischenfazit fällt aus Sicht des Kanzleramts verheerend aus, die Corona-Lage ist dem Kontrollverlust nahe.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte damals prophezeit, das reiche nicht, so sitze man in zwei Wochen wieder zusammen. Diese Vorhersage tritt nun ein. An diesem Mittwoch soll es bei neuen Beratungen zwischen Kanzlerin und den 16 Regierungschefs der Länder, dieses Mal wieder per Videokonferenz, besser klappen. Es geht um zwei Wege: Scharfes Bremsen oder mit kleineren Eingriffen versuchen, die Lage in den Griff zu bekommen.

Weihnachtsfest soll gerettet werden

Um die Dynamik zu bremsen, ist es nach Ansicht von Experten erforderlich, die Zahl der Neuinfektionen von derzeit 12 000 am Tag auf 4000 herunterzudrücken. Jetzt mit schärferen Einschnitten das Weihnachtsfest zu retten, ist auch das Ziel von Kanzlerin Merkel. Dafür wäre über mehrere Wochen ein Reduzieren der Kontakte um 50 bis 75 Prozent notwendig. Wie lässt es sich am besten erreichen? Welche Maßnahmen entsprechen der Verhältnismäßigkeit und des Gleichbehandlungsgrundsatzes, werden also nicht wie die Beherbergungsverbote von Gerichten wieder kassiert? Die Debatte im Vorfeld lässt noch nicht auf eine gemeinsame Linie schließen, auch wenn alle das gleiche Ziel formulieren: Einheitlich und klar.

„Die zusätzlichen Maßnahmen sollten zielgerichtet, zeitlich befristet und fokussiert sein“, betont Vizekanzler Olaf Scholz. Übersetzt heißt das: Die Regierung will eine kurze Bremse, aber keinen Shutdown wie im Frühjahr. Das Kanzleramt kann sich laut eines „Bild“-Berichts einen „Lockdown Light“ mit einer Schließung von Gastronomie, Bars und bestimmten Freizeiteinrichtungen vorstellen, Schulen, Kitas und Geschäfte sollen offen bleiben, außer in Regionen mit sehr hohen Infektionszahlen. Einig ist man sich bei Bund wie Ländern vor allem in diesen Punkten: Die Grenzen sollen möglichst offen bleiben, auch wenn gerade in Bayern die enorm hohen Zahlen im benachbarten Tschechien große Nervosität auslösen. Geschäfte und Friseure sollen offen bleiben, da es hier dank Masken überschaubare Risiken gibt. Ebenso könnte die Fußball-Bundesliga dank der funktionierenden Hygienekonzepte weiterspielen, weit umstrittener ist der Freizeitsport und die Frage, ob größere Veranstaltungen untersagt werden sollten.

Doch mehrere Länder sind bisher gegen solche Pläne. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) kann sich allgemeine Kontaktbeschränkungen vorstellen, eine Option sind fünf Personen oder zwei Hausstände. Schleswig-Holstein will eine Kontaktbeschränkung auf maximal zehn Personen, diese werde dort für alle Bereiche auch im Freien in den nächsten drei Wochen gelten, sagt Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Eine andere Idee sind Sperrstunden ab 21 Uhr. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach wirbt für eine befristete Schließung zahlreicher Einrichtungen für zwei Wochen. Er nennt das einen „Wellenbrecher-Shutdown“, bei dem man bundesweit Restaurants, Bars, Kneipen, Kulturstätten, Fitnessstudios und Vereine schließt. In Betrieben sollte vor allem Homeoffice gemacht werden.

Merkels Appelle, Kontakte drastisch reduzieren, scheinen kaum zu fruchten. In Städten wie Berlin gibt es einen Kontrollverlust bei der Kontaktnachverfolgung. Bund und Länder hatten die Gesundheitsämter personell so aufgestellt, dass sie bis 35, maximal 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen, damit die infizierten nicht zu viele weitere Personen anstecken. Da das System nicht mehr richtig funktioniert, sind auch die meisten Ansteckungsherde unklar, ob in der Schule, in der Kneipe oder in der Bahn: alles ist möglich. Man bräuchte aktuell rund 2,1 Millionen Tests pro Woche, das ist fast eine Million mehr als derzeit möglich.

Auch Corona-Medikamente wie Remdesivir werden europaweit knapp. Immerhin wurden bisher auch rund 37 000 positive Tests an die Corona-App gemeldet, so das hierüber auch viele Warnungen erfolgen, während Gesundheitsämter vielerorts nicht mehr nachkommen. Da aber der R-Wert – der Wert, wie viele weitere Personen eine positive Person ansteckt – bei mehr als 1,3 liegt, bleibt das Wachstum exponentiell und könnte in Kürze die Schwelle von 19 000 Neuinfektionen am Tag erreicht werden, ein Wert, den Merkel erst für Weihnachten vorhersagte.

Sorge bereitet auch der Blick auf eine andere Zahl: die der Intensivpatienten. 1474 Covid-19-Patienten mussten am Dienstag intensivmedizinisch behandelt werden, davon wurden 690 beamtet. Binnen einer Woche stieg die Zahl der Intensivpatienten um mehr als 60 Prozent. Die Zahl freier Intensivbetten ist aktuell auf unter 7700 gesunken. Das sind anders als in Frankreich noch große Reserven, aber auch in Deutschland könnte eine dramatische Lage entstehen. Nachdem Ostern quasi ausgefallen ist, geht es bei den Entscheidungen auch um die Frage, ob Weihnachten vernünftig gefeiert werden kann, und dass auch Gottesdienste möglich bleiben. Doch die Gemengelage zeigt: Das Ziel ist weiter klar, der Weg dahin nicht.