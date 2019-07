US-Präsident Donald Trump (links) und der neue britische Premier Boris Johnson: Beide haben ein großes Interesse daran, ihre Zusammenarbeit zu vertiefen. (Kaster/dpa)

Kann Boris Johnson die Iran-Krise lösen? Noch als Außenminister verteidigte er das Atom-Abkommen mit Teheran, auch wenn US-Präsident Donald Trump damals bereits wild über den Deal schimpfte, den er später aufkündigen sollte. Die Briten bildeten in der Iran-Frage dagegen eine Allianz mit Deutschland und Frankreich, die nun, so scheint es, zu bröckeln beginnt. Johnson steht mittlerweile als Premierminister an der Spitze des Landes, das er in wenigen Wochen aus der EU führen will. Seine Priorität lautet Brexit – und damit bewegen sich die Briten wirtschaftlich weg von den europäischen Partnern. Stattdessen blicken sie mehr als zuvor über den Atlantik in Richtung Washington.

Johnson braucht den US-Verbündeten, ist auf ein rasch nach dem Brexit vereinbartes Handelsabkommen angewiesen. Das dürfte auch sein außenpolitisches Vorgehen beeinflussen und den Fokus seiner Regierung verschieben. Die Beziehungen mit den USA erhalten noch größere Bedeutung. Bedauerlicherweise darf man davon ausgehen, dass sich London nicht nur wirtschaftlich weiter vom Kontinent entfernen wird, sondern – zum Leidwesen der europäischen Partner – auch sicherheitspolitisch.