Es gibt immer mehr Anzeichen dafür, dass sich Deutschland in der Krise befindet. Immer mehr Menschen wenden sich vom Staat ab. (dpa)

Eine Staatskrise? Wir doch nicht, hier doch nicht, nicht in Deutschland. Italien ist das Synonym für Staatskrise: Die Nation hat in 72 Jahren 64 Regierungen verschlissen, die Staatsverschuldung beträgt mehr als 2000 Milliarden Euro. Griechenland war gestern, Italien steigt zum europäischen Sorgenstaat Nummer 1 auf. Angela Merkel ist dagegen die achte Person an der Spitze der Bundesregierung seit 1946. Der deutsche Staat hat den Zweiten Weltkrieg und die Nazi-Zeit verarbeitet. Er hat den Kalten Krieg, den heißen Herbst und die Wiedervereinigung verkraftet. Er hat Wirtschaftskrisen heil überstanden, er rettet den Euro und nimmt mehr Flüchtlinge auf als jedes andere europäische Land. Mehr Stabilität wäre beinahe schon suspekt. Nur: Wie lange reicht das?

Als Staatskrise definiert der Duden eine kritische Situation, „die darin besteht, dass die staatliche Ordnung in ihrem Bestand gefährdet ist“. So weit mag es noch nicht gekommen sein, aber unbestritten wird am Bestand der staatlichen Ordnung zunehmend gezweifelt, genagt und gesägt, von innen und außen. Niemand weiß, ob die Schäden wie Wunden verheilen, unter Anstrengungen gekittet werden können oder weitere nach sich ziehen.

Symptome für eine Krise gibt es reichlich: Da ist die schwierigste Regierungsbildung seit Bestehen der Bundesrepublik, die schon drei Monate nach der Vereidigung des Kabinetts so massiv belastet ist, dass über Neuwahlen spekuliert wird. Die Gesetze kommunizierender Gefäße scheinen für die Große Koalition zu gelten: je massiver die Probleme, desto kleiner die gemeinsamen Nenner der Partner der ungeliebten Allianz. So kann kein Vertrauen in den Staat entstehen, es wird auf allen Ebenen erschüttert, durch das Gezerre in Berlin, durch die Vorkommnisse im Bamf, durch staatliche Hilflosigkeit bei Abschiebungen, durch Personalengpässe samt Folgen in Gerichten, Justizvollzugsanstalten und Polizeirevieren.

Das Abwenden der Bürger zeigt sich auf vielfältige Weise

Das Abwenden der Bürger vom Staat, seinen Grundlagen und Errungenschaften zeigt sich auf vielfältige Weise: Die einen bemühen sich, Solidarsysteme auszunutzen, als gälte es, eingezahlte Beiträge bis auf den letzten Cent zurückzubekommen. Bei der Steuererklärung zu schummeln, Schwarzarbeiter zu beschäftigen oder sich selbst als solche zu verdingen, gilt als Kavaliersdelikt, gesetzliche Schlupflöcher jedweder Art zu nutzen als sportliche Herausforderung. Andere formieren sich zu Bürgerwehren, vergreifen sich an Flüchtlingsunterkünften oder an vermeintlichen Straftätern, wie unlängst in Bremen-Marßel geschehen.

Eine gewisse „Ich bin eine Insel (und nach mir die Sintflut)“-Mentalität durchzieht die Gesellschaft, die Bereitschaft, sich in Vereinen und Parteien zu binden und zu engagieren, lässt nach. Die Zahl der sogenannten Reichsbürger, steigt laut der „Zeit“ rasant – von Januar bis April dieses Jahres um zehn Prozent, auf rund 18.000 Frauen und Männer. Dem islamischen Rechtssystem Scharia trauen manche mehr zu als dem deutschen Rechtsstaat.

Während sich Bürger vom Staat abwenden, wendet er sich ihnen in bemerkenswertem Ausmaß zu. „Der bevormundende Nanny-Staat ist für viele seiner willigen Kinder keine Bedrohung mehr, sondern gern gesehener Service-Dienstleister zur Erfüllung von Ansprüchen“, schreibt die Publizistin Birgit Kelle in dem Buch „Infantilismus“. Ein Staat, der die Rolle eines Vaters annimmt und ausfüllt, mächtig, gütig und allwissend, der seine Kinder durch ein Belohnungs- und Bestrafungssystem auf dem rechten Weg zu halten sucht und gleichzeitig entpolitisiert, ist für beide Seiten von Vorteil: Die Kinder-Bürger geben die Verantwortung ab, das erleichtert ihnen das Dasein. Sie lassen sich durchs Leben schieben, das erleichtert das Regieren, zumal wenn Nichtwählen von Politikern vereinnahmt wird als Ausdruck von Zufriedenheit.

Es gibt Nichtwähler, die verweigern ihre Stimmabgabe, um sich politisch zu artikulieren, selten allerdings im Positiven. Das Gros entzieht sich der Mitwirkung, weil es sich ohnehin vergessen fühlt, trotz aller aufsuchenden staatlichen Fürsorge. So oder so, die Folgen sind verheerend: Volksvertreter verstehen sich als Wählervertreter, das verspricht maximalen Erfolg bei minimaler Mühe. Bremens Parteien hatten drei Jahre Zeit, sich mit Nichtwählern zu beschäftigen. Außer Nanny-Staat-Vorschlägen – wie man ihnen die Urnen durch Hinterhertragen noch näher bringt – ist wenig passiert. Das reicht nicht, das heilt nicht, das konserviert Staatsverdruss.