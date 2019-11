Nur verhalten applaudierte Pedro Sánchez, spanischer Premierminister und Parteivorsitzender der Sozialisten, nach den Wahlen vor dem Parteizentrum. Die Neuwahl hat die verzwickte politische Situation im Madrider Parlament noch verschärft. (BERNAT ARMANGUE/DPA)

Spaniens sozialistischer Premier Pedro Sánchez rief noch in der Nacht zum Montag seinen Anhängern zu: "Dieses Mal wird es klappen. Wir werden eine progressive Regierung haben.“ Aber diese Ankündigung klang nicht sehr euphorisch. Kein strahlendes Lächeln erhellte das Gesicht des Siegers. Sánchez’ ernstes Mienenspiel machte deutlich: Es gibt keinen Grund zum Feiern und die Aussichten sind eher trübe.

Zur Katerstimmung hat auch Sánchez, der seine Partei in den letzten zwei Jahren aus dem Tal geführt und wieder zur größten politischen Kraft des Landes gemacht hat, beigetragen. Denn seine Rechnung war dieses Mal, bei der vierten Parlamentswahl in vier Jahren, nicht aufgegangen. Er hatte darauf gesetzt, mit dieser Neuwahl seine magere Mehrheit ausbauen und so endlich eine stabile Regierung bilden zu können. Doch die Wähler machten bei diesem Wahlpoker nicht mit. „Sánchez’ Plan ist fehlgeschlagen“, kommentierte die Tageszeitung ABC.

Sánchez gewann mit seiner sozialdemokratisch ausgerichteten Partei zwar diese Wahlwiederholung. Aber eine klare Mehrheit für eine Regierungsbildung holte er nicht. Er musste sogar kleine Einbußen hinnehmen. Die Sozialisten sanken auf 28 Prozent der Stimmen und verloren drei Abgeordnete. Nun haben sie nur noch 120 Sitze im Parlament – kaum mehr als ein Drittel der 350 Mandate.

Erschwerend kommt hinzu, dass auch sein potenzieller, aber eigenwilliger Bündnispartner, die linke Partei Podemos („Wir können“), schwächelt und nun nur noch auf 12,8 Prozent kam. In den letzten Monaten waren Gespräche zwischen Podemos und den Sozialisten über einen Regierungspakt gescheitert. Dies hatte die Neuwahl am vergangenen Sonntag zur Folge.

Die zweite Hiobsbotschaft dieses Wahlsonntags war der nationale Rechtsruck, der mit dem steilen Aufstieg der rechtspopulistischen Partei Vox einhereht. Vox wurde mit 15,1 Prozent der Stimmen zur drittstärksten Kraft im Parlament. Die Rechtsaußenpartei eroberte 52 Abgeordnetenmandate und konnte ihre Präsenz damit mehr als verdoppeln. Die Partei ist, darin sind sich die Analysten einig, mit dem Aufflammen des Unabhängigkeitskonflikts in der spanischen Region Katalonien gewachsen. „Wir sind die patriotische Alternative“, sagte Vox-Chef Santiago Abascal in der Wahlnacht, „welche die Einheit Spaniens verteidigen wird“. Die Rechtspopulisten schüren mit markigen Parolen die Angst vor illegalen Einwanderern, vor einer übermächtigen EU und vor den katalanischen Separatisten.

Durch den Erfolg von Vox ist die Lage im Parlament noch schwieriger geworden. Das Auftauchen der Rechten sorgte bereits in den letzten Monaten dafür, dass sich der Ton im Abgeordnetenhaus verschärft hat. Und dass die Gräben zwischen dem progressiven und dem konservativen Lager noch tiefer wurden. Dies macht die politische Zusammenarbeit zwischen den beiden Blöcken, die etwa gleich stark sind, praktisch unmöglich.

Die konservative Volkspartei hat zwar moderat auf 20,8 Prozent zugelegt. Aber Grund zum Jubeln gab es ebenfalls nicht: Es war das zweitschlechteste Ergebnis in der Geschichte. Volksparteichef Pablo Casado hatte davon geträumt, zusammen mit der bürgerlich-liberalen Partei Ciudadanos („Bürgerpartei“) und Vox die Regierung zu übernehmen. Aber daraus wurde nichts, weil der bisherige Höhenflug der Liberalen mit einer Bauchlandung endete: Ciudadanos stürzte auf 6,8 Prozent und hat statt bisher 57 künftig nur noch zehn Abgeordnete.

Der schon seit Monaten andauernde politische Stillstand in Spanien, der vor allem der Kompromissunfähigkeit der großen nationalen Parteien zuzuschreiben ist, lässt die kleinen Regionalparteien wachsen. Nicht nur die Separatistenbewegungen aus Katalonien und dem Baskenland konnten Zuwächse verbuchen und zusätzliche Abgeordnetenmandate holen. Auch regionale Bewegungen aus Valencia, Galicien und Aragonien zogen ins Parlament ein, das nun mit insgesamt 19 Parteien noch zersplitterter ist, als es bisher schon war. Die Bildung von parlamentarischen Mehrheiten dürfte damit noch komplizierter werden.

Wie geht es nun weiter in Spanien? Für eine Mehrheit braucht Sánchez auch die Hilfe der katalanischen und baskischen Separatistenparteien. Diese werden aber für ihre Stimmen einen hohen Preis verlangen – etwa noch mehr Selbstverwaltungsrechte oder Fortschritte auf dem Weg zur Unabhängigkeit. Das sind Bedingungen, die der Sozialistenchef schwerlich erfüllen kann. Denn weitere Zugeständnisse an die Separatisten sind Wasser auf die Mühlen der Rechtspopulisten.