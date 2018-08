Ein LKA-Beschäftigter hat bei einer Pegida-Demo gegen Journalisten gepöbelt. (Sebastian Willnow/dpa)

Schon für Joachim Gauck, den Bundespräsidenten, der sich immer so gerne unters Volk mischte, waren die Besuche in Sachsen ein Spießrutenlaufen. Ob in Bautzen, Görlitz oder Sebnitz, immer brüllten ihm Wutbürger ins Ohr, dass sie ihn hier nicht haben wollten.

Auch für die Kanzlerin sind Termine in und um Dresden ein Albtraum. Regelrechte Hassszenen spielten sich am vergangenen Donnerstag ab, als Angela Merkel vor dem Landtag vorfuhr. Als Volksverräterin wurde sie beschimpft, nach Sibirien gewünscht. Beifall dagegen für Pegida- und AfD-Vertreter.

In Sachsen, so der traurige Eindruck, erreichen die Regierenden viele Menschen nicht mehr. Das Land wurde von der CDU zu lange nur verwaltet; Probleme, wie eklatanter Lehrermangel, wurden ignoriert. Schlechte Vorzeichen für die Wahl in einem Jahr – schon bei der Bundestagswahl 2017 erhielt die AfD mehr Stimmen als die CDU.

Wie gefährlich die Entwicklung ist, belegen erneut die Ereignisse um den Merkel-Besuch. Ein LKA-Beschäftigter, der bei einer Pegida-Demo gegen Journalisten pöbelt. Eine Polizei, die lieber rechte Demonstranten schützt als die Pressefreiheit. Es wird Zeit, dass nicht länger unter den Tisch gekehrt wird, was augenfällig ist: In Sachsen ist Rechtsextremismus hoffähig.