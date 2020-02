In Belgier greift König Philippe jetzt durch. (BENOIT DOPPAGNE/DPA)

Wie viel Einheit muss ein Land haben, um eine stabile Demokratie sein zu können, die es zusammenhält? Noch vor wenigen Jahren galt Belgien als ein Kandidat für den Zerfall. Wo Flamen, Wallonen und Ostbelgier Einigkeit vor allem dann demonstrieren, wenn es um Fußball, Fritten, Schokolade oder Bier ging, schien der Punkt erreicht, an dem der Autonomie-Anspruch des flämischen Teils zum Ende führen könnte. Doch das Land, in dessen Hauptstadt Brüssel alle wichtigen europäischen Institutionen unentwegt die Botschaft vom gemeinsamen Handeln verkünden, fing sich wieder.

Doch dann war die Geduld des belgischen Königs wieder einmal am Ende, Philippe griff durch. Seit 13 Monaten werden die elf Millionen Flamen, Wallonen und Ostbelgier von geschäftsführenden Regierungen vertreten. Die Wahl im Mai 2019 hat die Situation nicht verbessert, sondern noch schwieriger gemacht. Seither arbeiteten sich diverse sogenannte Informateure (Regierungsbildner) an dem Versuch ab, die politisch auseinanderdriftenden Landesteile zu einer Koalition zusammenzuführen – vergeblich. Nun schickte das Staatsoberhaupt die letzten beiden Unterhändler in die Wüste, ließ das Protokoll Protokoll sein und setzte den christdemokratischen Justizminister Koen Geens aus Flandern als „königlichen Kommissar“. Der soll innerhalb weniger Tage eine Mehrheit finden. Das Amt gab es bisher nicht. Eine „Mission impossible“, wie die Kommentatoren des Landes am Wochenende schrieben. Sie könnten Recht behalten.

Die Lage ist verzwickt. Bei den Wahlen im vergangenen Mai rückte der flämisch sprechende Norden des Landes noch stärker nach rechts und machte die Neue Flämische Allianz (N-VA) zur stärksten Kraft. Die frankophonen Wallonen wiederum statteten die Sozialisten (PS) mit einer komfortablen Mehrheit aus. Doch beide können nicht miteinander, aber offenbar auch nicht ohne einander. Denn alle Versuche, die beiden stärksten politischen Blöcke zu einer Regierung zusammenzuführen, scheiterten. „Offensichtlich hat die politische Klasse bei der Regierungsbildung kollektiv versagt“, analysierte Dave Sinardet, Politikwissenschaftler an der Freien Universität Brüssel, vor wenigen Tagen. „Es besteht der Eindruck, dass alle politischen Parteien hauptsächlich nach strategischer und parteipolitischer Logik handeln, anstatt das Allgemeinwohl im Blick zu haben.“

Die Belgier selbst beginnen wie schon 2011, die Regierung nicht mal mehr zu vermissen. Damals dauerte das Machtvakuum 541 Tage – Weltrekord. Rein rechnerisch könnte eine Regenbogen-Koalition aus den Sozialisten, Grünen und Liberalen funktionieren. Aber ohne die N-VA, die wichtigste politische Kraft aus Flandern, scheint eine Regierung kaum denkbar. Zwar wären auch Neuwahlen im Februar ein Ausweg, den will König Philippe jedoch auf jeden Fall vermeiden. Er wie viele andere befürchtet, dass der Rechtsruck vom Mai noch extremer ausfallen würde. Vor acht Monaten konnte der rechtsextreme „Vlaams Belang“ fast neun Prozent zulegen.

Dass es nicht längst zum Kollaps gekommen ist, liegt vor allem der komplizierten politischen Struktur und des Miteinanders von drei Sprachgemeinschaften, sieben Regionen und der föderalen (Bundes-)Ebene. Alle Ebenen haben ihre Parlamente, jeder darf viel. Solch ein Föderalismus ohne bindende Gemeinsamkeit aber birgt seine Gefahren: Es gibt keine belgischen Zeitungen, sondern nur flämische und wallonische. Alle Parteien existieren in einer frankophonen und einer flämischen Variante. Die Verteilung öffentlicher Positionen ist strikt nach Zugehörigkeit organisiert.

Das ist Föderalismus in einer ganz besonders ausgeprägten Form, die bisher immer wieder funktionierte. Nun aber sind die Gräben besonders tief. Dem nach Lösungen suchenden Monarchen gehen die Kandidaten aus. Belgien wird einen Weg finden, weil es einen finden muss. Für alle anderen könnte das Land eine Lehrstunde dafür sein, was passiert, wenn ein Gemeinwesen vor lauter Föderalismus zerbröselt – und es nur einen Gewinner gibt: die Rechten.