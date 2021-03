Unterstützer der rechtskonservativen Likud-Partei halten in Jerusalem ein Plakat mit dem Bild des Parteivorsitzenden und Israels Ministerpräsidenten Netanjahu hoch. (Jamal Awad / dpa)

Bleibt es beim „ewigen Bibi“? Seit 2009 steht Benjamin Netanjahu, der von Freund und Feind „Bibi“ genannt wird, ohne Unterbrechung an der Spitze Israels. Damit kommt der Führer der nationalkonservativen Likud-Partei auf eine längere Amtszeit als der legendäre Staatsgründer Ben Gurion. Am Dienstag wird in Israel ein neues Parlament gewählt, es ist die vierte Wahl in zwei Jahren.

Klare Kante zeigen, das ist die Maxime des Hardliners. Sie offenbart sich in einer kompromisslosen Siedlungspolitik und einem harten Kurs in der Palästinenser-Frage, die immer wieder in militärischen Attacken gegen den Gaza-Streifen gipfelt. Sein Erfolgsrezept: Bedrohungen erkennen, potenzielle Gefahren bekämpfen, den Heimatschutz organisieren. Wer in Israel eine Wahl gewinnen will, muss die Sicherheit des Landes zur Priorität machen. Längst hat Netanjahu den Iran zum Erzfeind erklärt. Die Atompläne der Mullahs, so sieht es der Premier, könnten Israel in seiner Existenz bedrohen. Der Preis für diesen Kurs: Israel ist ein politisch zutiefst gespaltenes Land.

Doch Netanjahu weiß seine Macht geschickt einzusetzen. Zahlreiche Korruptionsvorwürfe, Gerichtsverfahren, Affären und Popularitätsdellen konnten ihn nicht stoppen. Auch vor der Wahl zur 24. Knesset am Dienstag kann er auf seine Zähigkeit bauen. Und auf sein diplomatisches Geschick. Mit mehreren arabischen Staaten hat er eine Phase der Aussöhnung eingeleitet. Innenpolitisch ist die Impfkampagne sein Pfund. „Israel ist Weltmeister im Impfen“, betont Netanjahu im Wahlkampf wieder und wieder. In zahlreichen Telefonaten hatte er sich persönlich um die Versorgung mit Impfstoffen gekümmert.

Die Likud-Partei gilt als Favorit bei der Wahl. Seine gefährlichsten Konkurrenten sind der Likud-Abtrünnige Gideon Saar mit seiner Partei „Neue Hoffnung“ und Jair Lapid, Chef der liberalen Partei. Der Likud wird auf alle Fälle Koalitionspartner brauchen. Zuweilen zieht man in Israel Abgeordnete anderer Parteien ins eigene Lager - mit dem Versprechen auf einen gut dotierten Posten. Auch Netanjahu soll dieses Metier beherrschen. Er ist eben ein Meister des Machterhalts.