Die Rufe nach dem sofortigen Abschalten von Kohle- und Atomkraftwerken sind laut. Alternative Energieerzeuger können die dadurch entstehenden Verluste jedoch noch nicht kompensieren. (Patrick Pleul /dpa)

Zugegeben, diese Einsicht ist 100 Jahre alt: „Die Politik bedeutet ein starkes langsames Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich", befand der Soziologe und Wirtschaftswissenschaftler Max Weber. Daraus lässt sich folgern, dass man in der Politik – zumindest in ihrer demokratischen Spielart – nicht weit kommt ohne Zugeständnisse, ohne Kompromisse.

Doch der Kompromiss ist neuerdings kompromittiert. In etlichen Debatten steht er bei erschreckend vielen Teilnehmern im Verdacht, grundsätzlich „faul“ zu sein. Der Kompromiss gilt als feige, inkonsequent, Verrat an der reinen Lehre (von was auch immer). Konjunktur haben derzeit Alles oder nichts, Schwarz-Weiß, Gut oder Böse, Daumen rauf oder runter – selbst bei Menschen, die als umweltbewusste Linksliberale oder aufgeklärte Konservative durchgehen.

Mehr zum Thema Aktion vor dem Bremer Hauptbahnhof Radeln für den sofortigen Kohleausstieg Zahlreiche Aktivisten des Aktionsbündnisses „Ende Gelände“ fuhren am Freitag gemeinsam Fahrrad, um ... mehr »

Diese Unkultur der Maximalpositionen zeigt sich gerade am verheerendsten beim Brexit. Britische Volksvertreter, die sich für wahre Patrioten halten, torpedieren mal eben einen unter 28 Staaten jahrelang ausgehandelten, entsprechend fein austarierten Kompromiss. Der sollte dafür sorgen, dass ein ungemein komplizierter politischer Vorgang ohne allzu große Schäden abläuft: der Austritt Großbritanniens aus der EU. Nun aber drohen die Schäden unabsehbar groß zu werden, vor allem für die britische Bevölkerung.

Sicher, auch Kompromisslosigkeit ist manchmal angebracht: wenn es um Freiheit oder Knechtschaft geht, um die Würde des Menschen, sein Recht auf Selbstbestimmung. Hier werden Kompromisse tatsächlich ganz schnell faul. Wenn man hingegen gleich zwei Volkswirtschaften demoliert, bloß weil man partout keine offene Grenze mehr zwischen Irland und Nordirland haben will, zeugt das nicht von tapferer Haltung, sondern von Wahn und Verblendung.

Komrpmisse bei der Energiewende

Das gilt freilich auch für alle, die von jetzt auf gleich sämtliche Kohle- und Atomkraftwerke abschalten wollen. Mal abgesehen davon, dass alternative Energieerzeuger weder von der Kapazität und schon gar nicht von den Kosten her diesen Verlust kompensieren könnten: Es wären auch ein paar zehntausend Beschäftigte samt ihrer Familien betroffen.

Allein im rheinischen Braunkohle-Revier geht es um rund 10 000 Jobs, in den beiden ansonsten strukturschwachen ostdeutschen Revieren sind es rund 11 000. Diese Menschen – überwiegend Fachkräfte – können und wollen nicht allesamt plötzlich Tretboote vermieten und Eis verkaufen an den neuen Seen, zu denen die Tagebaue werden. Es braucht einen nachhaltigen Strukturwandel, und der dauert eben ein Jahrzehnt oder zwei. Wer hier bloß „Ende Gelände“ oder „Ausstieg subito!“ als Konzept anbietet, hilft eher regional der AfD als global dem Klima.

Mehr zum Thema Kommentar über die UN-Klimakonferenz Kompromiss ohne Ambition Nach zwei Wochen erzielte die UN-Klimakonferenz endlich eine Einigung. Das Ergebnis ist ein erster ... mehr »

Jobs, Strukturwandel, soziale und politische Verwerfungen – diesen ganzen zum Kompromiss zwingenden Kram kann man freilich auch ausblenden. „Das hier ist ein Schwarz-Weiß-Thema: Entweder besteht unsere Zivilisation fort – oder nicht“, sagt in erfrischender Offenheit Greta Thunberg, das 16-jährige Orakel der neuen Öko-Bewegung. Die „Klimakrise“ müsse man eben „wirklich mit allen Mitteln lösen“ – aber „innerhalb unseres demokratischen Systems“.

Ist es schon hämisch, wenn man hier einen gewissen Widerspruch sieht? Ist der Einwand falsch, dass die allermeisten Menschen eben nicht bloß deshalb Auto fahren, Fleisch essen oder Flugzeuge benutzen, weil sie ihren Kindern und Enkeln gedankenlos die „Zukunft kaputtmachen“ wollen? Viel mehr sind diese Verhaltensweisen doch auch Bestandteil unserer Zivilisation. Und nun geht es eben darum, Mobilität und hohen Lebensstandard ganz allgemein mit Umwelt- und Klimaschutz in Einklang zu bringen. Kluge Kompromisse sind gefragt, kein Entweder-oder.

Verschiedene Ziele und Interessen unter einen Hut bringen

Und so ist es immer, wenn man verschiedene Ziele und Interessen unter einen Hut bringen muss. Auch in der Asylpolitik: Das Dublin-Verfahren der EU benachteiligt eklatant die Mittelmeer-Staaten, die Osteuropäer wollen möglichst gar keine Fremden aufnehmen, die Kanzlerin will humanitär Flagge zeigen, aber ihre Koalitionäre von der CSU wollen vor allem die Propaganda der AfD entkräften. Natürlich müssen am Ende alle Abstriche machen, einen Kompromiss verhandeln, den Pro Asyl und andere NGOs umgehend als faul und unmenschlich brandmarken.

Aber was wäre die Alternative? Eine handfeste Regierungskrise. Eine handfeste EU-Krise haben wir ja bereits. Sie hat uns unter anderem die Populisten-Regierungen in Polen, Ungarn und Italien beschert. Dort werden nun keine Kompromisse mehr gemacht – vorerst.