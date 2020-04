Bis Anfang der Woche hatten 650.000 Unternehmen in Deutschland Kurzarbeit bei der Agentur für Arbeit beantragt. (Caroline Seidel)

Die schwarze Linie läuft immer weiter nach rechts. Mal schnellt sie etwas nach oben, mal fällt sie ab. Am unteren Ende des Bildes fliegen die Jahreszahlen vorbei: 1980, 1990, 2000, 2010. Dann kommt das Jahr 2020. Die Linie steigt in die Höhe, fast senkrecht. Weiter, immer weiter.

Vor einigen Tagen machte diese Visualisierung im Internet die Runde – und sie ist Abbild davon, wie die Corona-Krise die größte Volkswirtschaft der Welt trifft. Denn was da so erschreckend schnell steigt, das sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Binnen einer Woche gab es 6,65 Millionen. Zum Vergleich: In der Zeit vor Corona waren es im gleichen Zeitraum etwa 100.000.

Gut, dass wir nicht in den USA leben, mag der eine oder andere erleichtert denken. Gut, dass wir hier in Deutschland besser dastehen. Sicherer. Aber warum ist das eigentlich so? Warum sind die Arbeitslosenzahlen nicht auch bei uns sprunghaft angestiegen?

Kaum Arbeitsplatzverluste dank Kurzarbeit

Das Zauberwort heißt Kurzarbeit. Und tatsächlich, auf den ersten Blick wirkt es beinahe magisch, was dieses bürokratisch klingende Wort möglich macht. Denn obwohl fast alle Geschäfte geschlossen haben, Firmen die Produktion aussetzen, Messen und Veranstaltungen abgesagt werden, sorgt sie dafür, dass vergleichsweise wenige Menschen ihren Job verlieren.

Die Kurzarbeit ist ein Instrument, um das Deutschland weltweit beneidet wird – und das nicht umsonst einige Staaten so oder ähnlich in ihr Sozialsystem übernommen haben. Während der Finanzkrise 2008 soll das Kurzarbeitsmodell etwa einer halben Million Menschen ihren Arbeitsplatz gesichert haben. Dieses Mal sollen es mehrere Millionen sein, so hat es Bundesarbeitsminister Hubertus Heil prophezeit.

Dass das keine Übertreibung sein dürfte, verdeutlicht eine weitere Zahl: Bis Anfang der Woche hatten 650.000 Unternehmen in Deutschland Kurzarbeit beantragt; in Bremen und Niedersachsen sind es mehr als 55.000. Hunderttausende Firmen also, die sonst vielleicht Mitarbeiter hätten entlassen müssen.

Dass das möglich ist, liegt daran, dass die Bundesagentur für Arbeit für Fälle wie diese 26 Milliarden Euro an Reserven aufgebaut hat. Sollten die nicht reichen, wird Geld nachgelegt. Bei der Finanzierung werde es „keine Grenze nach oben“ geben, sagte ihr Chef Detlef Scheele kürzlich. Eine Aussage, an der keine Kritik laut wurde. Während andere Programme derartiger Größenordnung schnell von irgendeiner Seite als zu hoch kritisiert werden, herrscht in Sachen Kurzarbeit Einigkeit.

Das liegt ohne Zweifel an ihrem Erfolg. Das Modell sorgt dafür, dass Beschäftigte ihre Stelle behalten, dass Sozialabgaben bezahlt werden, dass Menschen weiterhin konsumieren können. Kurzarbeit sorgt also dafür, dass die Wirtschaft nicht vollständig einbricht.

Firmen bleiben arbeitsfähig

Auch die Firmen profitieren: Sie sparen kurzfristig Gehälter und senken so ihre Kosten. Auf lange Sicht bleiben sie arbeitsfähig, weil sie ihre eingearbeiteten Arbeitskräfte behalten können. Auch nach der Krise 2008 kam irgendwann der Aufschwung, und auch jetzt wird er kommen, so unberechenbar die Zukunft gerade auch scheinen mag. Zieht die Wirtschaft wieder an, profitieren die Firmen davon, ihre Beschäftigten gehalten zu haben.

Keine Frage, die Kurzarbeit wird vielen Menschen finanziell wehtun. Aber sie ist der erste Schritt auf dem Weg Richtung Zukunft. Firmen, die auf die Hilfsleistungen angewiesen sind, sollten daher jetzt Weitsicht beweisen. Die Corona-Krise zeigt, was möglich ist, wenn die Gesellschaft von einem ungekannten Gemeinschaftsgefühl erfasst wird. Pflegekräfte und Verkäufer erfahren eine längst überfällige Wertschätzung; für den Einzelhandel, für Kneipen und Restaurants werden Hilfsaktionen ins Leben gerufen.

Klar ist aber auch: In Sachen Kurzarbeit muss diese Solidarität ebenfalls im Vordergrund stehen. Sie muss beantragt werden, wenn weniger oder keine Arbeit anfällt. Wenn ansonsten Beschäftigte entlassen werden müssten, weil weniger zu tun ist und das Unternehmen geringere Umsätze macht. Das allerdings scheinen manche Arbeitgeber nur allzu gern zu übersehen. Schon in früheren Krisen, das belegen Zahlen, nutzten einige die Gunst der Stunde, um Hilfszahlungen anzunehmen, die ihnen nicht zustanden. Damals wie heute gilt: Wer derartig handelt, macht sich strafbar. Und das zu Recht. Die Kurzarbeit ist ein Modell, für das man dankbar sein kann und sollte. Wer es missbraucht, handelt nicht nur unsolidarisch, sondern illegal.