Im August wurde Zelimkhan K. in Berlin ermordet. Hier suchen Beamte nach Spuren am Tatort im kleinen Tiergarten. (Paul Zinken/DPA)

Der Mord an einen Tschetschenen mit georgischer Staatsangehörigkeit im August in Berlin erregte international viel Aufsehen. Schnell wurde über eine Verbindung russischer Geheimdienste zu dem Mord spekuliert. Eher bruchstückhaft wurde dagegen die Vergangenheit des Ermordeten beleuchtet, die jedoch für die Beurteilung des Falls besonders wichtig ist.

Zelimkhan K. gehörte zum Volk der Kisten, einer tschetschenischen Minderheit, die überwiegend im Pankisi-Tal im georgischen Gebirge lebt. K. hatte sich bereits im Jahr 2000 im zweiten Tschetschenienkrieg den Rebellen angeschlossen, die für eine Unabhängigkeit von Russland kämpften. Hier hatte er auch Kontakt zu dem radikalen Islamisten Schamil Bassajew, der für zahlreiche Attentate verantwortlich war, unter anderem für die Geiselnahme an einer Schule im nordossetischen Beslan mit über 300 Toten. K. selbst war nach Angaben der russischen Regierung für ein Attentat in der Teilrepublik Inguschetien mit 98 Toten im Jahr 2004 sowie zwei Anschläge auf die Moskauer U-Bahn in 2010 verantwortlich.

Mehr zum Thema Verdacht eines Auftragsmords Putin bezeichnet ermordeten Georgier als Banditen Der Mord an einem Georgier in Berlin belastet das deutsch-russische Verhältnis schwer. Russlands ... mehr »

Von russischer Seite wird zudem behauptet, dass Zelimkhan K. damals die Kontakte zwischen den Tschetschenen und dem IS aufbaute. Tatsache ist jedenfalls, dass mehrere Hundert islamistische Tschetschenen aufseiten der Terrororganisation Islamischer Staat kämpften und hier zu den besonders brutalen Kämpfern gehörten. Putin bezeichnet K. als „einen Verbrecher und Mörder“.

Nachdem es im Mai 2015 einen Anschlag auf K. gab, verließ er Georgien und lebte eine Zeit lang in der Ukraine. Ende 2016 kam er nach Deutschland, wo er einen Asylantrag stellte. Dieser wurde bereits im März 2017 abgelehnt. Warum er danach nicht abgeschoben wurde, ist rational nicht erklärbar. Denn den deutschen Behörden war seine terroristische Vergangenheit durchaus bekannt. Laut „Tagesspiegel“ hatte der russische Inlandsgeheimdienst bereits vor längerer Zeit deutschen Sicherheitsbehörden eine Liste mit Terrorverdächtigen gesendet, auf der auch der Name von Zelimkhan K. stand. Er wurde von den Berliner Sicherheitsbehörden anfangs als islamistischer Gefährder eingestuft. Er besuchte regelmäßig Moscheen in Berlin, in denen viele Islamisten verkehrten. Im Jahr 2018 wurde aber seine Einstufung als Gefährder ohne weitere Begründung zurückgenommen.

Es ist vollkommen unklar, wovon K. seinen Lebensunterhalt in Berlin finanziert hat. Nach Einschätzung des Berliner Landeskriminalamtes sind Tschetschenen vor allem „im Bereich Waffen- und Drogenhandel sowie der Schutzgelderpressung aktiv“. Das Landeskriminalamt spricht von einem „rigorosen Sanktionierungssystem“ innerhalb der tschetschenischen Banden und „Überschneidungen zum Islamismus“. Eine Verbindung von K. zu diesem Milieu scheint möglich. Mit seinen Verbindungen in islamistische und vielleicht auch kriminelle Gruppen war K. eine Gefahr für die innere Sicherheit der Bundesrepublik. Nach der Ablehnung seines Asylantrages wäre deshalb eine Abschiebung dringend geboten gewesen. Vermutlich wäre der Georgier in Russland sofort verhaftet und verurteilt worden. Doch die Sicherheit deutscher Bürger sollte stets die oberste Priorität haben.

Mehr zum Thema Ausweisung von Diplomaten Mord in Berlin verursacht diplomatische Krise mit Moskau Es klingt wie ein Thriller, ist aber ein Stück Wirklichkeit: Ein toter Georgier in Berlin, ein ... mehr »

Solange die deutsche Regierung nicht mehr handfeste Beweise für eine Beteiligung russischer Geheimdienste an dem Mord vorlegen kann, sollte sie den Streit mit Moskau nicht eskalieren lassen. Fraglich erscheint auch, ob Moskau für seine angeblich mangelnde Mitarbeit an der Aufklärung gleich mit der Ausweisung von zwei Diplomaten „bestraft“ werden musste. Die russische Regierung antwortete am Donnerstag mit der Ausweisung von zwei deutschen Diplomaten. Diese Gegenreaktion war abzusehen.

Russland ist kein einfacher Partner, aber das sind Großmächte nie – wie auch der Blick auf die USA und China beweist. Doch viele der weltweiten Konflikte sind ohne eine Zusammenarbeit mit Moskau nicht lösbar. Russland ist es in den letzten Jahren gelungen, in verschiedenen Teilen der Welt seinen Einfluss auszubauen. In vielen Konflikten sind Fortschritte ohne Moskau nicht möglich: im Ukrainekrieg, dem Krieg in Syrien, dem Nuklearstreit mit dem Iran. Auch auf Nordkorea hat Russland politischen Einfluss. Es ist daher vor allem im deutschen Interesse, dass die Gesprächskanäle nach Moskau offengehalten werden. Im Fall K. sollte mit Vorsicht agiert werden und nur auf Grundlage absolut stichhaltiger und der Öffentlichkeit zugänglicher Beweise. Schaden ist bereits genug angerichtet worden.