Will im Team mit der hessischen Fraktionschefin Janine Wissler neue Linken-Vorsitzende werden: Susanne Hennig-Wellsow, Landes- und Fraktionschefin in Thüringen. (Bodo Schackow/dpa)

Bei den Linken dreht sich das Personalkarussell – und zwar rasant. Die Doppelspitze Kipping/Riexinger hat nach acht Jahren und drei Wiederwahlen nicht unerwartet ihren Rückzug angekündigt, zwei Bewerberinnen stehen in den Startlöchern. Würden sie auf dem Parteitag am letzten Oktoberwochenende in Erfurt gewählt, es wäre die erste weibliche Doppelspitze der Linkspartei.

Schon bei der SPD musste man sich nach dem Rücktritt von Andrea Nahles an zwei weniger prominente Namen gewöhnen: Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans hatten bis dato wenig Anlass geboten, sie zum Führungskreis der Sozialdemokraten zu zählen. So unbekannt hingegen Janine Wissler und Susanne Hennig-Wellsow für die breite Öffentlichkeit auch sein mögen, innerhalb der Linkspartei kommen ihre Kandidaturen nicht überraschend. Als Nachfolgerinnen für das ausscheidende Führungsduo Katja Kipping und Bernd Riexinger werden beide schon länger gehandelt.

Brisant ist dieser Führungswechsel aber nicht nur, weil ein Austausch des Spitzenpersonals häufig mit einem Richtungswechsel verbunden ist, er ist es auch wegen des Zeitpunkts: In einem Jahr finden Bundestagswahlen statt. Der Austausch des Spitzenduos ist also schon ein politisches Wagnis. Er könnte bei der ohnehin schwer zu führenden Linkspartei für zusätzliche Turbulenzen und Machtkämpfe zwischen Parteilinken und Reformern sorgen. Gleichzeitig liegt im Personalwechsel aber auch eine Chance.

Kein klare Positionierung

Die Bilanz der scheidenden Parteispitze fällt nicht berauschend aus. Die Linkspartei liegt in Umfragen zwischen sechs und neun Prozent. Bei der Bundestagswahl 2017 holte sie 9,2 Prozent. Immerhin: Kipping und Riexinger haben sich bemüht, die Partei jünger und moderner auszurichten. Das ist ihnen teilweise auch gelungen. Die Mitgliederverluste in den ostdeutschen Ländern konnten sie durch Zugewinne in den westdeutschen Städten weitgehend kompensieren. Sie haben es jedoch nicht geschafft, die Linken inhaltlich klar zu positionieren. Viele Grundsatzfragen bleiben ungeklärt: bei der Zuwanderung, dem Verhältnis zur EU, dem Klima. Zudem präsentiert sich die Linkspartei noch immer wie weiland die Grünen – zersplittert in viele Grüppchen.

Mit welchen Zielen also werden sich die Linken für die Wahl im September 2021 aufstellen? Und mit welchen Ambitionen? Heftig diskutiert wird zum Beispiel, ob sich die Partei nicht als möglicher Partner in einem rot-rot-grünen Bündnis in Stellung bringen sollte. Gerade Kipping hat diesen Kurs vorbereitet, es wird daher spannend sein, wie die mögliche neue Führung damit umgeht.

Janine Wissler, Chefin der Linksfraktion im hessischen Landtag und seit 2014 auch stellvertretende Bundesvorsitzende, macht keinen Hehl daraus, dass sie wenig davon hält, die Partei auf Regierungswilligkeit zu trimmen. Die Parteilinke steht für klassische linke Ziele wie Umverteilung, soziale Gerechtigkeit und friedliche Außenpolitik. Koalitionsfragen beantwortet sie kühl: „Ob wir das nächstes Jahr in einer gemeinsamen Regierung mit SPD und Grünen erreichen können – da bin ich auf der Bundesebene eher skeptisch.“ Immerhin: Die 39-Jährige hat gerade ihre Mitgliedschaft für die Sozialistische Linke, die Bewegungslinke und die Gruppe „Marx 2“ für beendet erklärt. Ein Zeichen an alle eher gemäßigten Kräfte und Reformer, auch sie zu unterstützen.

Die zweite Kandidatin, die Thüringer Landeschefin Susanne Hennig-Wellsow, gilt als wichtige Strippenzieherin hinter der rot-rot-grünen Koalition des Ministerpräsidenten Bodo Ramelow. Sie will den eher pragmatischen Kipping-Kurs weiterführen. „Wir sollten nicht nur die Welt erklären, sondern Lösungen anbieten“, sagte sie kürzlich dem „Spiegel“. Dazu zählt für die 42-Jährige auch die Regierungsfähigkeit, falls sich dazu die Gelegenheit bietet. Wie groß bei ihr der Wille zur Zusammenarbeit mit Wissler ist, zeigt eine weitere Aussage von ihr: „Ich bin der festen Überzeugung, dass eine Linke in Bewegung und eine Linke in Regierung zusammengehören.“ Eine Partei in Bewegung oder eine Partei in einer Regierung? Die Linken werden sich bald entscheiden müssen.