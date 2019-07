Wohnungsnot in den Städten – Überangebot auf dem Land. (Julian Stratenschulte/dpa)

In Deutschland wird viel gebaut, nur leider an der falschen Stelle. In den Großstädten entstehen zu wenige Häuser, auf dem Land hingegen zu viele. Das ist das Fazit einer Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Interessant ist die Diskussion über eine mögliche Lösung. Die Studienautoren fordern unter anderem den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Die Idee: Wäre das Umland besser angebunden, würden mehr Menschen dorthin ziehen und der Druck in den Städten würde sinken.

Die Forderung ist ein richtiger Ansatz. Großstädte wie Berlin zeigen: Die Nachfrage nach Wohnungen in umliegenden Gemeinden, die gut an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen sind, steigt. Der Ausbau des ÖPNV kann aber nur eine Teillösung sein. Zwar ist es zu begrüßen, wenn in ländlichen Regionen Bus und Bahn eine echte Alternative zum Auto darstellen. Immer größere Metropolregionen schaffen allerdings ein neues Problem – die Menschen sind viel und lange unterwegs. Sie pendeln in die Stadt zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen. Das kostet nicht nur wertvolle Zeit, sondern verursacht auch mehr Emissionen.

Die Lösung sollte also nicht sein, das Wohnen aus den Städten auszulagern und die umliegenden Gemeinden zu Schlafstätten verkommen lassen. Gibt es im Ort genügend Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Kinderbetreuung, Freizeitangebote und vor allem Arbeitsplätze, dann fallen viele Gründe für die Fahrt in die City weg. Die Lösung ist so simpel wie schwer umsetzbar – Stadtentwicklung umfasst sehr viele Facetten. Regionen mit Arbeitsplätzen auf dem Land haben weniger Probleme. Arbeit allein reicht aber nicht. Es muss eine gute Infrastruktur geben.

Zudem sollte das Wohnen in den Metropolen weiterentwickelt werden. Wie von den Autoren gefordert, kann ein Ansatz der Umbau bestehender Immobilien und die Nutzung alter Gewerbeflächen sein. Der soziale Wohnungsbau darf nicht mehr vernachlässigt werden. Seit den 1990er Jahren sinkt die Zahl der Sozialwohnungen. Wohnen ist aber nicht optional, es ist ein Menschenrecht. Und es ist im Sinne unserer offener Gesellschaft, dass die Viertel sozial durchmischt sind.

Auf dem Land gibt es andere Probleme. An den Ortsrändern entstehen zu viele Neubauten, im Zentrum bleiben die Altbauten leer. Die Folge: der sogenannte Donut-Effekt. Die Ortskerne verwaisen, während die Dörfer nach außen wachsen. Besonders betroffen sind laut IW-Studie Landkreise in Sachsen-Anhalt, Sachsen, im Saarland und in den Randgebieten Bayerns. Der dörfliche Charakter leidet. Neubaugebiete sind zudem teuer. Straßen müssen erschlossen werden, Kanäle gebuddelt, Leitungen verlegt werden. Das kostet Geld. Auch aus Umweltschutzgründen sind Neubaugebiete keine gute Idee.

Wenn die Gemeinden die Käufer in die Ortskerne locken wollen, dann muss ein Hauskauf dort attraktiver sein als ein Neubau auf der grünen Wiese. Dass es funktionieren kann, zeigt ein Projekt aus Hiddenhausen in Ostwestfalen. Dort wollten die Verantwortlichen dem demografischen Wandel vorbeugen. Seit 2007 fördert die Gemeinde deshalb mit „Jung kauft Alt“ den Kauf von Bestandsimmobilien im Zentrum. Zielgruppe sind junge Paare und Familien. Neubaugebiete werden nicht ausgewiesen. Das Projekt geht auf. Davon profitiert wiederum die Gemeinschaft: Die neuen Bürger zahlen Steuern, schicken ihre Kinder in die Kindergärten und Schulen. Der Bedarf steigt, die Infrastruktur wird weiter ausgebaut. Das macht Hiddenhausen für Käufer interessanter – es entsteht eine positive Spirale.

Es müsste mehr solche Projekte geben. „Jung kauft Alt“ war eine Idee, die vor Ort geboren wurde. Angepasst an die regionalen Gegebenheiten, als sich ein Problem schon abzeichnete, aber noch nicht akut war. Dafür braucht es politischen Willen, Engagement und finanzielle Mittel. Die Gemeinden müssen mutiger werden und neue Konzepte wagen. Der Bund sollte die Kommunen dabei nicht alleine lassen.

Mittlerweile hat „Jung kauft Alt“ rund 50 Nachahmer gefunden – auch in Niedersachsen, zum Beispiel in Emden. Einer der Gründe für den Erfolg ist sicherlich die sehr unbürokratische Herangehensweise. In Hiddenhausen müssen Antragsteller für eine Förderung lediglich ein einseitiges Formular ausfüllen. Ein Allheilmittel ist ein solches Projekt aber nicht. Es kann lediglich Anreize schaffen. Es wird aber kaum jemand nur aufgrund einer solchen Förderung in eine Gemeinde ziehen. Daher gilt: Jeder Ort muss seine eigene Lösung suchen. Das Richtige für eine Gegend muss nicht auch für andere passen.