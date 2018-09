Viele Menschen fliehen aus ihrer Heimat vor Krieg, Not, Verfolgung. Die meisten bleiben in ihren Ländern oder im Nachbarland. Sie Einige kommen nach Europa. Um welche Größenordnung geht es? Es leben 512 Millionen Menschen in der EU. Pro Jahr kommen vier bis viereinhalb Millionen Immigranten in der EU an, während drei Millionen die EU verlassen. Diese Zuwanderung entspricht 0,4 Prozent der EU-Bevölkerung.

Es ist richtig, dass Menschen, die aus ihrem Land fliehen, sich ihr Zielland nicht frei aussuchen können. Denn die Aufnahme der Flüchtlinge kann in der aktuellen Situation nur arbeitsteilig und verteilt auf mehrere Länder gelingen. Schutz vor Verfolgung und Bürgerkrieg stehen dabei im Vordergrund. Den können viele EU-Länder gewährleisten. Wie lässt sich das steuern?

Bei der Debatte um Transitzentren wird übersehen, dass man mit Abschiebungen, Grenzkontrollen und Zurückweisungen an der Grenze den Aufenthaltsort nicht steuern kann. Denn es finden sich bei unseren langen Grenzen immer wieder Wege der Rückkehr. Deutschland hat eine Grenzlänge von 3700 Kilometer und zudem eine 3400 Kilometer lange Küste. Man müsste alle Pkw, Lkw, Schiffe und Personen kontrollieren, auf Straßen, in Wäldern, auf See. Selbst wenn man es könnte – wollen wir ein Eu­ropa mit Mauern und Stacheldraht zurück?

Es gibt aber einen in Deutschland erprobten Weg, die notwendige Verteilung von Flüchtlingen zu organisieren: nur am Ort der Zuweisung werden Sozial- und Integrationsleistungen gewährt, sonst nicht. Die Fahrkarte dorthin wird zur Verfügung gestellt. Wer nicht dorthin fährt, bekommt keine Sozialleistungen. Dieses Verfahren funktioniert zwischen den Bundesländern. Die Zahl der Aufzunehmenden wird nach Einwohnerzahl und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit gemeinsam festgelegt. Diese Quote bestimmt auch, wie viel Leistungen das jeweilige Bundesland erhält.

Warum nicht dieses Verfahren auf Europa übertragen? Länder, die mitmachen, be­kommen finanzielle Ausgleichszahlungen. Länder, die sich verweigern, müssen mit finanziellen Einbußen rechnen. Die er­heblichen Zahlungen für Grenzkontrollen und Abschiebungen zwischen den Staaten, die sich beteiligen, verringern sich.

Gleichzeitig werden Europas Außen­grenzen besser kontrolliert. Das Verfahren wird um ein Einwanderungsgesetz ergänzt, das Möglichkeiten der legalen Einreise bietet.

Dieses Verfahren ist nicht nur rechtssicher. Es ist auch zuverlässig, praktikabel und human.

ist Jurist und war Abteilungsleiter in der Bremer Sozialbehörde. Er ist Mitglied im SPD-Landesvorstand.