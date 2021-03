Schwerer Gang: Frankreichs ehemaliger Präsident Nicolas Sarkozy auf dem Weg in den Gerichtssaal (CHRISTOPHE ENA/DPA)

Das Urteil gegen Nicolas Sarkozy ist ein juristischer und politischer Paukenschlag. Der ehemalige französische Staatschef hatte gehofft, wenigstens symbolisch einen juristischen Erfolg zu erzielen – schließlich sind noch mindestens drei weitere Verfahren anhängig. Das nächste beginnt bereits in zwei Wochen: Sarkozy soll die Höchstgrenze bei den Ausgaben im Wahlkampf 2012 überschritten haben. Dass man ihn zu drei Jahren Gefängnis verurteilt hat, dürfte ihm alles andere als helfen. Selbst wenn zwei Jahre auf Bewährung sind und er das eine Jahr wohl zu Hause mit Fußfesseln verbringen kann. Falls er in Berufung gehen sollte und vielleicht doch noch freigesprochen wird: Urteilssprüche sind in Frankreich oft richtungsweisend für weitere Verfahren.

Politisch hatte Sarkozy zudem auf ein Comeback für die Präsidentschaftswahl 2022 spekuliert. Doch selbst in einem Land, das normalerweise kein Problem damit hat, in Justizaffären verstrickte Politiker wiederzuwählen, könnte eine Gefängnisstrafe wegen Korruption doch ein Ende dieser Ambitionen bedeuten.