Der saudische Journalist während einer Pressekonferenz im Jahr 2015. (Hasan Jamali/AP/dpa)

Es ist nicht zu leugnen: Auch in Kommentaren dieser Zeitung wurde gehofft, dass Kronprinz Mohammed bin-Salman aus der islamistischen Monarchie Saudi-Arabien einen modernen Staat macht. Modern nicht nur im technologischen Sinn – Wolkenkratzer, Flughäfen, Shopping-Malls, Meerwasser-Entsalzung – sondern vor allem auch gesellschaftlich: Emanzipation, Meinungsfreiheit, religiöse Toleranz. Unterm Strich aber war der bescheidene saudische Vorfrühling schon der Herbst: Frauen dürfen nun auch in Riad und Dschidda ans Steuer – das muss bis auf Weiteres reichen.

Der monströse Fall des offenbar ermordeten Journalisten Jamal Khashoggi macht dies brutal deutlich: Das wahabitische Königreich ist eine knallharte Diktatur, keinen Hauch besser als die konkurrierende Theokratie Iran oder das Syrien Baschar al-Assads. Und wie in allen Diktaturen herrscht an der Spitze kalte Paranoia: Jeder leise Widerspruch wird als maximale Bedrohung empfunden, jede Opposition muss ausgemerzt werden. Wo auch immer und wie auch immer. Ehemalige Angehörige der Führungsschicht – und dazu gehörte Khashoggi lange eindeutig – werden dabei mit besonderer Brutalität verfolgt.

Dass kritische Geister „abgeholt“ werden und „verschwinden“, kennt man aus all diesen Regimes. Dass ein Oppositioneller in einem Konsulat seines Staates offenbar zu Tode gefoltert und dann zerstückelt wird, ist indes eine Qualität von staatlichem Terror, wie ihn zuletzt Stalin praktiziert hat. Kurzzeitig hat das sogar Donald Trump und Recep Tayyip Erdogan irritiert: Machtmenschen, die selbst ein schwer gestörtes Verhältnis zu Meinungsfreiheit und Menschenrechten haben.

Abgesehen davon ist ihre scheinbar schrankenlose Macht im Falle Saudi-Arabiens sehr relativ: Trump wie Erdogan sind die Hände gebunden durch starke eigene Interessen, die sie auf der arabischen Halbinsel verfolgen. Allzu harsche Kritik an Kronprinz bin-Salman, womöglich verschärft durch Sanktionen, würde ihre eigenen Agenden durchkreuzen. Trump braucht die Saudis unbedingt, um eine Expansion des verhassten iranischen Mullah-Regimes zu bremsen. So sollen die Golfstaaten unter saudischer Führung den armen Jemen davor bewahren, Irans Protektorat an einer der wichtigsten Schifffahrtsrouten zu werden. Und wenn der schmutzige Krieg auch irgendwann gewonnen werden soll, kann man schlecht die Rüstungsexporte an die Saudis stoppen. Abgesehen davon sind sie ja im Wortsinn ein Bombengeschäft.

Geld ist auch der Grund, warum der sonst so empfindliche Erdogan sich schnell wieder abgeregt hat. Das dringend tatverdächtige saudische Kommando hat immerhin in seinem Land agiert, der mutmaßliche Tatort in Istanbul ist türkisches Staatsgebiet. Das „Verschwinden“ Khashoggis dort ist also ein unglaublicher diplomatischer Affront – einerseits. Andererseits hofft die wirtschaftlich schwer angeschlagene Türkei vor allem auf potente Geschäftspartner aus der Golfregion, seitdem Erdogan Europäer wie Amerikaner nachhaltig vergrätzt hat.

Mehr zum Thema USA Fall Khashoggi: Türkische Konsulats-Angestellte sagen aus Zweieinhalb Wochen nach dem Verschwinden des saudi-arabischen Regimekritikers Jamal Khashoggi in ... mehr »

Und wir, die Europäer, die Deutschen? Wir handeln bislang kaum anders. Wir wollen Öffnung und Liberalisierung in Saudi-Arabien, aber natürlich auch „stabile Verhältnisse“. Am liebsten „Wandel durch (ungestörten) Handel“, obwohl das in China auch nicht klappt. Wir brauchen immer noch saudisches Öl und wir haben nichts dagegen, wenn es in der Region ein ernst zu nehmendes Gegengewicht zum Iran gibt. Wir wollen aber auch nicht Schuld sein an hungernden Kindern im Jemen – oder an zu Tode gefolterten Journalisten. Wir wollen nicht blöd dastehen, und deshalb glauben wir den Legenden aus dem Palast des Kronprinzen ebenso wenig wie den Beteuerungen aus dem Kreml, Präsident Wladimir Putin habe mit Giftanschlägen auf oppositionelle Russen im Ausland rein gar nichts zu tun.

Man kann Fälle wie Khashoggi und Skripal machtökonomisch oder politisch-ethisch betrachten. Für die erste Sichtweise stehen neben Trump und Erdogan Manager wie Siemens-Chef Joe Kaeser. Der machte schon Putin mehrfach artigst seine Aufwartung – nach der Annexion der Krim. Zum Fall Khashoggi meint er, wenn er alle Länder streiche, in denen Menschen „vermisst“ würden, könne er nirgendwo mehr hinreisen. Mit der Haltung kann man freilich auch Selbstschussanlagen an Nordkorea verkaufen oder Uran-Zentrifugen an den Iran. Nein, Europa muss jetzt geschlossen Haltung zeigen, politisch wie ökonomisch. Wenn selbst die wirtschaftsliberale FDP darauf dringt, sollten Bosse von Dax-Konzernen nachdenklich werden.