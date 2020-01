Immer wieder ist davon die Rede, dass die meisten Menschen angeblich immer nur an sich selbst denken, und Deutschland von Egoisten geprägt ist. Diese negative Einschätzung deckt sich jedoch nicht mit meinen Erfahrungen als Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes. Allein beim DRK sind bundesweit mehr als 435 000 ehrenamtliche Helfer engagiert. Das ist der höchste Stand seit 15 Jahren. Viele machen unentgeltlich und freiwillig bei der Wasserwacht, der Bergwacht, den Bereitschaften, dem Jugendrotkreuz oder bei der Begleitung von Demenzkranken und in anderen Bereichen der Wohlfahrts- und Sozialarbeit mit. Wir sind eine Gesellschaft, in der Hilfsbereitschaft durchaus vorhanden ist.

Dennoch halte ich die derzeitige Diskussion um ein Pflichtjahr nach der Schule für wichtig. Sie macht deutlich, dass wir in Zukunft noch stärker auf ein gesellschaftliches Engagement angewiesen sind. Für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist das von großer Bedeutung. Bei einem Pflichtjahr gibt es jedoch ein Problem, für das ich derzeit keine Lösung sehe: Es ist ein Eingriff in ein von der Verfassung garantiertes Grundrecht. Deshalb sollten wir in einem ersten Schritt das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und den Bundesfreiwilligendienst attraktiver machen.

Die Qualifikationen aus den Freiwilligendiensten müssen bei Ausbildungen oder Studium stärker anerkannt werden. Vielleicht könnte ein solches freiwilliges Jahr aber auch finanziell besser gefördert werden. So sollten etwa Bahnfahrten für Freiwillige und bei vergleichbarer ehrenamtlicher Tätigkeit kostenfrei oder zumindest vergünstigt sein. Letztlich muss es in der Gesellschaft so weit kommen, dass jemand, der kein soziales Jahr gemacht hat, ein Defizit verspürt. Auch ein Rechtsanspruch auf einen Platz im Freiwilligendienst wäre wichtig. Jeder Jugendliche, der einen solchen Dienst machen möchte, muss das auch können. Wir haben beim Deutschen Roten Kreuz mit insgesamt 12 000 FSJ-lern als bundesweit größter Anbieter etwa zwei Mal so viele Bewerber als Plätze.

Außerdem werden ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des DRK und anderer Organisationen in vielen Bundesländern – auch in Bremen – bei Einsätzen im Bevölkerungsschutz hinsichtlich Freistellung und Lohnersatz schlechter behandelt als ihre Kolleginnen und Kollegen von Feuerwehr und THW. Eine Gleichstellung ist hier überfällig. Es darf keine Helfer zweiter Klasse geben. Es gibt also genügend Ansätze, wie freiwilliges und ehrenamtliches Engagement in Deutschland aufgewertet werden können.

Zur Person

Unsere Gastautorin

ist seit Dezember 2017 ehrenamtliche Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes. Zuvor gehörte sie 30 Jahre lang als Abgeordnete dem Deutschen Bundestag an und war u.a. Bauministerin.