Der britische Prinz Andrew nimmt wegen seiner Verwicklung in den Epstein-Skandal vorerst keine offiziellen Aufgaben für die britische Königsfamilie mehr wahr. (Swen Pförtner)

Prinz Andrew hat seine öffentlichen Ämter niedergelegt und in Aussicht gestellt, im Missbrauchsfall um den toten US-Geschäftsmann Jeffrey Epstein bei den Ermittlungsbehörden in den USA auszusagen. Dieser Schritt des Prinzen war unausweichlich. Und doch kommt er viel zu spät. Die Fakten liegen seit Langem auf dem Tisch, die Anschuldigungen sind ebenfalls altbekannt.

Es ist ein Skandal, dass der Druck auf den Prinzen erst durch das fassungslos machende Interview vom vergangenen Wochenende so massiv wurde, dass er Konsequenzen ziehen musste, die ohnehin nur ein Anfang sein können. In dem Interview äußerte er kein Wort des Bedauerns, der Reue, der Empathie für die minderjährigen Mädchen und jungen Frauen, die Epstein sexuell missbraucht und zur Prostitution angestiftet haben soll.

Andrews möchte seine Privilegien retten

Nun plötzlich will Andrew „tiefes Mitgefühl“ mit den Opfern verspüren? Plötzlich will er seine Verbindung mit dem verurteilten Sexualstraftäter bereuen? Das ist wenig glaubhaft. Vielmehr dürfte er gehofft haben, so seine letzten Vorzüge und Positionen retten zu können, ohne die der Prinz, ein ausgesprochener Liebhaber des ausschweifenden Lebens, schwer zurechtkommen wird. Ein Irrglaube.

Seine wahre Natur hat er bereits entlarvt. Arrogant und abgehoben präsentierte der Herzog von York sich, offenbarte das typische Selbstverständnis des britischen Establishments, in dem einflussreiche Männer noch immer denken, ihnen gehöre die Welt. Dieses System, das die Privilegierten schützt und die Reichen und Mächtigen bevorteilt, wandelt sich leider nur langsam, aber zumindest Hoffnung auf einen Umbruch besteht – ausgelöst durch die Enthüllung mehrerer Missbrauchsfälle und Pädophilenskandale in den vergangenen Jahren, die die Insel erschütterten.

Betroffen waren so ziemlich alle Bereiche, auf die die Briten besonders stolz sind: Die Unterhaltungsbranche genauso wie die BBC, das Parlament und die Politszene, das Rechtssystem und die Musikindustrie. Prinz Andrews Name fiel in diesem Zusammenhang schon damals. Trotzdem musste er keine polizeilichen Ermittlungen fürchten. Auch die Medien gingen vergleichsweise schonend mit ihm um, vor allem weil die royale Jubelpresse es sich mit der Königsfamilie generell nicht verscherzen wollte, auf deren glamouröse Bilder TV-Sender sowie die bunten Blätter angewiesen sind, um das nach Klatsch gierende Publikum zu bedienen. Zu viel Kritik und journalistische Kontrolle des völlig intransparenten Königshauses können schnell zum Ausschluss aus dem Zirkel der Hofberichterstatter führen.

Die Queen hielt lange zu Andrews

Dabei wäre es angebracht, weitaus öfter und genauer hinter die schweren Vorhänge des Palasts zu blicken. Auch dass Königin Elizabeth II. beinahe als unantastbares Heiligtum gilt, das nicht nur in Großbritannien verehrt wird, darf man als ungesund bezeichnen. Sie müsste nun ebenfalls in den Fokus der Kritik rücken, hielt sie doch seit Jahren und vor allem in den vergangenen Wochen demonstrativ zu ihrem angeblichen Lieblingssohn. Symbolisch etwa fuhr die Queen gemeinsam mit ihm im Auto zur Kirche oder ritt mit ihm aus. Und es war sie, die viel zu lange mit der überfälligen Entscheidung bezüglich ihres Sohnes zögerte.

Erst Thronfolger Charles war es, der die beispiellose Verbannung seines Bruders durchgesetzt hat. Die 93-Jährige ist die Chefin der Firma Windsor – und sollte durch ihre Rolle als Beschützerin von Andrew in dem Skandal, der die Monarchie jetzt schon schwer beschädigt hat und noch auf lange Zeit beschäftigen wird, ebenfalls in die Verantwortung genommen werden. Bislang beschränkt sich die Empörung auf ihren Sohn. Doch was passiert, sollten weitere Enthüllungen die Insel erschüttern? „Sollte Prinz Andrew nicht wirklich Buße tun, wäre eine Art Abdankung notwendig“, kommentierte die Londoner Internet-Zeitung „The Independent“. „Wenn so etwas für einen König (1936 bei König Edward VIII.) möglich war, dann sollte das auch für einen Herzog möglich sein.“

Um ihr makelloses Image sowie die Reputation des Königshauses zu retten, wird es nun darauf ankommen, ob sich die Royals konsequent zeigen und Distanz aufbauen. Für den Herzog von York darf es kein Comeback auf dem Palast-Balkon inmitten der winkenden Familie geben. Für Andrew, ein Royal ohne Rolle, sollte das privilegierte Leben als Seine königliche Hoheit sowohl öffentlich als auch privat endgültig vorbei sein. Es ist schlimm genug, dass er diesen Titel überhaupt noch führt.