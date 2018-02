Der Fortschritt in der Ökumene wurde von den katholischen Bischöfen nur mit einer „großen Mehrheit“ verabschiedet, nicht einstimmig. (dpa)

Es ist ein deutlicher Schritt voran in der Ökumene von Protestanten und Katholiken. Auf ihrer Frühjahrsvollversammlung in Ingolstadt haben Deutschlands katholische Bischöfe eine Orientierungshilfe beschlossen, wonach evangelische Christen, die mit einem Katholiken oder einer Katholikin verheiratet sind, künftig in streng geregelten Ausnahmefällen an der katholischen Eucharistiefeier teilnehmen dürfen. „Die Orientierungshilfe geht davon aus, dass in konfessionsverschiedenen Ehen im Einzelfall der geistliche Hunger nach dem gemeinsamen Empfang der Kommunion so drängend sein kann, dass es eine Gefährdung der Ehe und des Glaubens der Ehepartner nach sich ziehen könnte, ihn nicht stillen zu dürfen“, heißt es in einer Mitteilung der Bischofskonferenz.

Damit gelang den Bischöfen ohne Zweifel ein Durchbruch in einer Frage, die in den vergangenen Jahrzehnten auf Kirchen- und Katholikentagen heiß diskutiert wurde, und für viele Tränen in gemischtkonfessionellen Familien sorgte. Wenn etwa ein katholisch erzogenes Kind aus einer Ehe einer Lutheranerin mit einem Katholiken zur katholischen Erstkommunion ging, musste die evangelische Mutter in der Kirchenbank sitzen bleiben. Genau so war es, wenn bei anderen Kirchenfesten oder Familienfeiern die Eucharistie begangen wurde. In solchen Fällen kann die Neuregelung künftig helfen. Doch aus protestantischer Perspektive gesehen hat das Dokument der Bischöfe auch einen schalen Beigeschmack.

„Bejahen des Glaubens der katholischen Kirche“

Denn eine Voraussetzung für die Teilnahme an der Eucharistie sei das „Bejahen des Glaubens der katholischen Kirche“, heißt es in dem Papier. Damit werden die Evangelischen in gewisser Weise auch vereinnahmt: Wer den Glauben der katholischen Kirche bejaht, kann eigentlich auch gleich zu ihr übertreten. Und wer in diesem Bewusstsein als evangelischer Christ die katholische Eucharistie mitfeiern will, muss sich durchaus auch fragen lassen, wie evangelisch er eigentlich noch ist.

Gleichwohl hat es ein solcher Fortschritt in der Ökumene nicht verdient, nun bösartig zerredet zu werden. Denn den katholischen Bischöfen ist die Neuregelung wirklich nicht leicht gefallen: Das Dokument, das erst in den nächsten Wochen komplett veröffentlicht werden soll, wurde keineswegs einstimmig, sondern nur „mit großer Mehrheit“ verabschiedet.

Noch im vergangenen Herbst hatte etwa der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki festgehalten, dass er keinen Weg für eine gemeinsame Abendmahlsfeier von Katholiken und Protestanten sehe. Und Kardinal Marx musste zum Ende der Frühjahrsvollversammlung auch einräumen, dass die Orientierungshilfe nicht verbindlich sei. Jeder Bischof setze in seiner Diözese selbst das Kirchenrecht fest. Da spürt man, wie viel Schweiß und Kraft es die Katholiken kostete, sich zu der Orientierungshilfe durchzuringen. Deswegen ist das neue Papier auch ökumenisch betrachtet ein Quantensprung – auch wenn es bei Lichte betrachtet nur geltendes katholisches Kirchenrecht neu auslegt, und zu legitimieren versucht, was in vielen Gemeinden an der Basis schon heute an der Tagesordnung ist.

Die Frage nach dem lieben Geld

Weit weniger sensationell waren dagegen die Beschlüsse, die die katholischen Bischöfe zu einem anderen wichtigen Thema ihrer Vollversammlung fassten – der Frage nach dem lieben Geld. Zwar schaffte es vor allem der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke, dessen gastgebende Diözese durch dubiose Immobiliengeschäfte eines Mitarbeiters um rund 60 Millionen Euro erleichtert wurde, seinen Willen zu Aufklärung und Transparenz glaubwürdig deutlich zu machen – doch das allein wird nicht ausreichen. Denn die von Hamburgs Erzbischof Stefan Heße angemahnten Neuregelungen beim Finanzausgleich zwischen den Diözesen werden wohl erst in den nächsten Monaten konkret werden.

Und es ehrt den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Kardinal Marx, dass er an dieser Stelle mehr finanzielle Transparenz versprach und ein entschiedeneres Vorgehen der Bischöfe ankündigte. Das aber muss nun auch zügig Früchte tragen. Schließlich haben Deutschlands katholische Bischöfe das nach den Luxusumbauten von Limburg – Stichwort: Badewanne – umfangreich verspielte Vertrauen in den letzten Jahren nur mühsam zurückgewonnen. Da ist jeder neue Finanzskandal, und jede neue Unklarheit beim Umgang mit dem Geld der Kirche pures Gift. Das sollten die Katholiken allerdings meiden wie der Teufel das Weihwasser.