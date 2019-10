Ein schwieriger Aufbruch

Der CSU-Vorsitzende und Ministerpräsident von Bayern bedankt sich auf dem CSU-Parteitag in München für seine Wiederwahl. (Matthias Balk/dpa)

Alles wieder eitel Sonnenschein bei der CSU? Sind die schlechten Wahlergebnisse und der lähmende Machtkampf um die Führung endgültig vergessen? Nur neun Monate, nachdem Markus Söder in die großen Fußstapfen Horst Seehofers gestiegen ist, belohnt ihn die CSU mit 91,3 Prozent. Söder kann sich bei seiner ersten Wiederwahl im Amt des Parteivorsitzenden über ein Plus von gut vier Prozentpunkten freuen – eine klare Bestätigung für seinen Modernisierungskurs und ein Vertrauensvorschuss für ihn persönlich.

Doch das Ergebnis ist zugleich trügerisch, denn in der Partei rumort es weiterhin. Die blau-weiße Harmonie vergangener Zeiten ist längst noch nicht zurück. Söders erstaunliche Reformbemühungen – jünger, weiblicher, grüner und digitaler soll die Partei werden – kommen nicht bei allen in der CSU gut an. Etliche ungültige Wahlzettel und 60 Nein-Stimmen dokumentieren diesen stillen Protest. Doch demontieren wollte die Basis Söder auf keinen Fall. Ihr blieb auch keine andere Wahl, denn personelle Alternativen hat die CSU nicht.

Also den Aufbruch mit Söder wagen. Der taktiert auch bundespolitisch geschickt, umarmt die Vorsitzende der Schwesterpartei, Kramp-Karrenbauer, doch signalisiert zugleich, dass auch die CSU, also er, ein Wort mitzureden hat bei der K-Frage. Söder ist endgültig angekommen in seinem neuen Amt, Horst Seehofer ist Geschichte.