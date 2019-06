Octavian Ursu wird neuer Oberbürgermeister in Görlitz. (Sebastian Kahnert/dpa)

Es ist noch einmal gut gegangen: Octavian Ursu heißt der neue Rathauschef von Görlitz. Der Erfolg des Christdemokraten war kein Selbstläufer, sondern ein Sieg der Vernunft, der allerdings recht knapp ausfiel. Denn der CDU-Kandidat wurde von Linken, Liberalen und Grünen teils offen, teils verdeckt unterstützt. Gemeinsam wollten sie verhindern, dass ausgerechnet in der Europastadt an der Neiße der im ersten Wahlgang führende Kandidat der rechtsnationalen AfD erster Oberbürgermeister seiner Partei in Deutschland wird.

Die Stichwahl um den OB-Sessel wurde bundesweit mit Spannung verfolgt. Denn für alle Parteien war es ein Experiment mit ungewissem Ausgang, kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg am 1. September. Der AfD ging es um Signalwirkung. Hätte der AfD-Kandidat den Urnengang in der Heimatstadt des sächsischen CDU-Regierungschefs für sich entschieden, wäre es nicht nur für Michael Kretschmer ein denkbar schlechtes Zeichen. Denn der Wahlkampf fällt mitten ins Sommerloch. Die Bürger hätten das Bild einer von Sieg zu Sieg eilenden Partei mit in die Ferien genommen.

Dass es nicht dazu kam, ist allein dem ersten Anti-AfD-Bündnis zu verdanken. Da sind einige Politiker sehr weitsichtig über ihren eigenen Schatten gesprungen. Personen, denen demokratische Werte wie Vielfalt, Offenheit und Toleranz wichtiger waren als Parteiinteressen. Denn sie ahnten, was passieren würde, wenn es den Rechtspopulisten gelänge, in der Stadt das Ruder zu übernehmen. All jene, die sich gegen neue Grenzen und den rechten Sog im Osten stellen, wären die ersten, an deren Stühlen gesägt werden würde.

Die Tatsache, dass die im Freistaat Sachsen zumeist rechtsextrem ausgerichtete Partei jetzt einen Dämpfer bekommen hat, sollte der demokratischen Konkurrenz gehörig Mut machen. Insoweit gab die Görlitzer Oberbürgermeister-Wahl schon einen kleinen Vorgeschmack auf den Spätsommer: Denn für stabile Regierungen ohne AfD werden im Osten ähnlich breite Bündnisse notwendig sein.