Herr Königshaus, jeden Freitag kommt es an der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Ist das ein neuer Tiefpunkt im Verhältnis zwischen Israelis und Palästinensern?

Ob das ein Tiefpunkt im Verhältnis zu den Palästinensern insgesamt ist, weiß ich nicht. Aber im Verhältnis zur Hamas mit Sicherheit. Das ist eine Situation, in der Menschen aufgehetzt und zur Gewalt aufgefordert werden – wohlwissend, dass man sie damit in Gefahr bringt. So werden sie zu menschlichen Schutzschilden für Straftäter und Terroristen, die unter Deckung einer demonstrierenden Menschenmasse nach Israel eindringen und Terrorakte verüben wollen. Wenn auf diese Weise Terroristen ungehindert nach Israel eindringen würden, wäre es relativ schnell um die Sicherheit der Bevölkerung geschehen. Das kann keine Regierung zulassen.

Ist denn die einst favorisierte Zwei-Staaten-Lösung überhaupt noch realistisch?

Ja, ich denke schon. Die politischen Führer der Palästinenser und auch die arabischen Staaten müssten eigentlich nur etwas ganz Selbstverständliches tun: Sie müssten sich durchringen, Israel und seine Existenz anzuerkennen, wenn es zu einer Zwei-Staaten-Lösung kommen soll. Solange aber die Hamas und auch die PLO die Vernichtung Israels anstreben, sind sie es, die im Grunde genommen die Bildung eines palästinensischen Staates blockieren.

Ein deutsches Nachrichten-Magazin hat mit Blick auf Israels 70. Staatsgeburtstag geschrieben, die aktuelle Situation des Landes sei ein „sicherheitspolitischer Albtraum“. Würde Sie diese Formulierung teilen?

Unter ständiger Bedrohung zu leben führt natürlich zu einer Gefühlslage, die wir in Europa und in Deutschland, wo wir jetzt schon so lange Frieden haben, gar nicht nachempfinden können. Was es beispielsweise bedeutet, morgens nicht zu wissen, ob man womöglich Opfer eines Terroranschlags wird, ob Raketen auf Israel abgeschossen werden, ob die Hisbollah wieder angreift oder ob iranische Milizen von Syrien aus Israel attackieren. Wenn man sich in diese Lage hineinversetzt, kann man die Reaktionen Israels sehr gut nachvollziehen. Wer hingegen diese Umstände ausblendet und nur wohlmeinende Ratschläge gibt, ohne zu sagen, wie die israelische Regierung und wie der israelische Staat die Sicherheit seiner Bürger garantieren soll, der mag doch lieber schweigen.

Israel selber wie auch Donald Trump halten den Iran für die größte Bedrohung. Präsident Trump will deshalb die Sanktionen wieder in Kraft setzen. Ist das eine gute Idee?

Der Iran ist eine Bedrohung, das wurde mit dem Angriff auf die Golan-Höhen gerade wieder deutlich. Er unterstützt all jene Kräfte, die Israels Existenzrecht bestreiten und Israels Existenz ganz konkret bedrohen. Diese Bedrohung geht von seinen Kuds-Brigaden in Syrien aus, von der Hisbollah, von der Hamas und anderen Iran-hörigen militanten Kräften in Syrien. Natürlich wird der Iran momentan Israel nicht mit eigenen regulären Streitkräften angreifen, dazu ist Israel zu stark. Aber es gibt solche Befürchtungen für die Zukunft. Es ist die Sorge vor einer iranischen Atombombe und die Sorge vor dem Programm zur Entwicklung weitreichender Raketen, die solche Waffen tragen könnten. Dies könnte das Kräfteverhältnis nachhaltig verändern.

Sollte der Atomdeal mit dem Iran auch von den Europäern aufgekündigt werden, so wie es Israel und die USA fordern?

An und für sich ist es ja etwas Gutes, wenn Irans Atomprogramm unter Kontrolle ist. Und unter Kontrolle ist es ja erst mal durch die Internationale Atomenergiebehörde, so lange der Iran das Abkommen trotz der neuen amerikanischen Sanktionen einhält. Der Kernpunkt des Problems ist aber: Zunächst verzichten die Iraner auf eine Weiterführung des Programms, entwickeln allerdings alle sonstigen Rahmenbedingungen weiter, also Raketen und vieles mehr. Und wenn das Abkommen dann ausgelaufen ist, sind sie durch die Aufhebung der wirtschaftlichen Sanktionen so weit gestärkt, dass sie relativ schnell nachholen könnten, was sie in der Zwischenzeit nicht realisieren konnten. Das kann man nicht einfach ignorieren.

Sollte man das Abkommen nachbessern?

Ja, ich denke, das müsste das Ziel sein. Der Deal in dieser Form stellt aus Sicht Israels und der USA nur eine Scheinlösung dar. Ich glaube, es läge im Interesse wirklich aller Beteiligten, wenn man dieses Abkommen noch einmal kritisch betrachtet, wenn man auch die Argumente der Gegner betrachtet – insbesondere die Israels und der USA, aber natürlich auch die der sunnitischen arabischen Staaten. Die haben mindestens die gleichen Befürchtungen wie Israel: Dass eines Tages ein atomar aufgerüsteter Iran plötzlich eine veränderte Weltsituation schafft und möglicherweise versucht, seine klar propagierten Ziele zu verfolgen, gegen Israel, aber auch gegen die sunnitischen Nachbarn.

Es geht wohl auch Präsident Trump gar nicht so sehr um die Aufkündigung eines Programms, sondern um die Frage, wie man nicht nur einen Aufschub der Atombewaffnung erreichen kann, sondern einen tatsächlichen Verzicht. Ob allerdings Präsident Trump die Geduld aufbringt, hierfür Nachverhandlungen zu führen, bleibt abzuwarten. Israel war eines der ersten Reiseziele des neuen Bundesaußenministers Heiko Maas . . . was wir auch sehr begrüßt haben.

. . . wie ist denn sein Besuch bei der Deutsch-Israelischen Gemeinschaft angekommen?

Wir fanden den Besuch außerordentlich ermutigend. Es ist wichtig, dass wir Deutschen deutlich machen, was das Wort der Kanzlerin von der „deutschen Staatsräson“, die das Existenzrecht Israels mit umfasst, eigentlich bedeutet. Der Außenminister hat in wohltuender Weise deutlich gemacht, dass dies etwas zu tun hat mit unserer historischen Verantwortung. Das ist in Israel mit großer Dankbarkeit aufgenommen worden.

Macht Maas es besser als sein Vorgänger Sigmar Gabriel?

Bezogen auf Israel jedenfalls klingt es besser, was er sagt und wie er es tut. Der amtierende Außenminister hat insbesondere die atmosphärischen Störungen, die wir im vergangenen Jahr im April erlebt haben, behoben. Das ist schon mal ein sehr, sehr großer Fortschritt. Es ist ja nicht so, dass sein Vorgänger oder die Vorgänger gegenüber Israel schlecht gesonnen waren. Sondern es ging zum Teil schlichtweg um die Frage der Wortwahl und zum Teil darum, wie man mit der anderen Seite umgeht. Man sollte sich schon fragen, ob man im Rahmen eines Besuchs demonstrative Gesten ausgerechnet im Gastland macht.

Wir haben es ja auch nicht gut gefunden, wenn zu den Zeiten des RAF-Terrors ein Gast auf Staatsbesuch meinte, den Umgang mit diesen Terroristen kommentieren zu müssen. Auch die israelische Gesellschaft braucht keine Nachhilfe von deutschen Ministern. Die Frage, ob tatsächlich Verstöße oder Straftaten begangen worden sind, möglicherweise auch von Angehörigen der Streitkräfte, sind Dinge, die die israelische Justiz nachdrücklich untersucht. Die Justiz in Israel verfolgt ohne Ansehen der Person selbst Regierungsmitglieder, Regierungschefs und Staatspräsidenten und natürlich auch die eigenen Soldaten. Das suchen sie doch mal woanders!

Schauen wir nach Deutschland. Der Antisemitismus ist heute deutlicher zu sehen als in der Vergangenheit. Kann er auf lange Zeit die guten deutsch-israelischen Beziehungen beschädigen?

Das hängt davon ab, wie wir mit diesem Phänomen umgehen. Man sieht natürlich in Israel auch, dass es diesen zumindest latenten oder sogar offenen Antisemitismus nicht nur in Deutschland gibt. Aber für die Israelis ist es natürlich schlimm, so etwas gerade in Deutschland zu sehen. Aber es wird natürlich auch in Israel registriert, dass es in Deutschland von Seiten der Politik und von führenden Köpfen der Gesellschaft durchaus Gegenwind gegen solche Tendenzen gibt.

Allerdings haben wir inzwischen ein weiteres Problem, das man klar ansprechen muss. Es gibt die Zuwanderung vieler, insbesondere junger Menschen, die eben klar anti-israelisch und zum Teil auch antisemitisch vorgeprägt sind. Die lassen ihre Überzeugungen nicht einfach an der Grenze zurück, auch wenn sie auf der Flucht sind und wenn sie hier um Asyl erbitten. Das löst auch in Israel Sorge aus.

Jüngst haben auch die Äußerungen von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas über den Holocaust für Empörung gesorgt.

Man kann sich mit der aktuellen palästinensischen Administration nicht mehr so verständigen, wie das früher zwischenzeitlich der Fall war. Insbesondere wenn dort ein sogenannter Präsident regiert, dessen Amtszeit schon mehrfach abgelaufen ist, der sich keinen Wahlen stellt, der keinerlei Legitimation hat und der Unfug faselt über die Frage, was die Ursachen der Shoa sind. Dabei ist er nach bekanntem Muster vorgegangen. Plötzlich hieß es dann: Oh, Entschuldigung, so war das nicht gemeint. Obwohl er solche Dinge immer wieder von Neuem sagt - und es sehr wohl so meint.

So jemanden als Verhandlungspartner zu akzeptieren, das ist schon schwierig. Dazu kommt, dass Abbas die Spaltung und die Probleme zwischen der israelischen Seite und den Menschen im Gazastreifen bewusst fördert. Die Gelder, die er aus europäischen und internationalen Quellen bekommt, um Hilfe im Gazastreifen zu leisten, verwendet er nur zum Teil für diesen Zweck. Zum Beispiel bezahlt er die Stromlieferungen für den Gazastreifen nicht mehr vollständig, sodass dort der Strom knapp wird.

Dies wird dann den Israelis angelastet, obwohl die gar nichts dafür können. Genauso verhält es mit den Geldern, die die Weltgemeinschaft für humanitäre Zwecke zur Verfügung stellt. Sie werden teilweise dafür verwendet, um Terroristen und deren Familien sogenannte Märtyrerrenten zu bezahlen. Das ist einfach unerträglich. Aber dieses Thema wird jetzt glücklicherweise auf internationaler Ebene thematisiert.

