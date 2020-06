Am Mittwoch übernimmt Bundeskanzlerin Angela Merkel für ein halbes Jahr die EU-Ratspräsidentschaft. Auf sie lastet ein großer Erwartungsdruck. (Stefan Rousseau /PA Wire /dpa)

Formal betrachtet ist eine EU-Ratspräsidentschaft keine große Sache, eher Routine. Irgendwann ist jeder mal dran. Die Reihenfolge wird unter den 27 Mitgliedsländern lange im Voraus festgelegt. Nach einem halben Jahr ist der nächste an der Reihe. Es ist wie im föderalen Deutschland: Aus einem der 16 Länderfürsten wird für ein Jahr der nach dem Bundespräsidenten protokollarisch zweitwichtigste Funktionsträger der Republik. Politisch zu sagen haben Bundesratspräsidenten wenig, sie repräsentieren die Länderkammer nach außen und sorgen für einen reibungslosen Ablauf der politischen Arbeit.

Ähnlich unspektakulär läuft es in der Europäischen Union zumeist mit der Ratspräsidentschaft ab. Jeweils zum 1. Januar und zum 1. Juli findet die Stabübergabe statt, gerne verbunden mit dem Illuminieren von Parlamentsgebäuden oder nationalen Symbolen. Und natürlich mit verheißungsvollen Reden über Europas Zukunft.

In drei Tagen ist Deutschland wieder an der Reihe. Es ist, nach 2007, Angela Merkels zweite Amtsperiode als EU-Ratsvorsitzende. Seit fast 15 Jahren ist sie Bundeskanzlerin. Kein Nicolas Sarkozy oder François Hollande, kein David Cameron und keine Theresa May können da mithalten; von spanischen und italienischen Regierungschefs ganz zu schweigen. Angela Merkel ist die politische Konstante: in Europa allemal.

Dass sie vor dem Ende ihrer Kanzlerschaft noch einmal derart im Mittelpunkt steht, kann man Dusel nennen. Es hat Merkel aber schon immer ausgezeichnet, das sie zum richtigen Zeitpunkt zur Stelle ist. Das Auslassen von Chancen liegt ihr fern.

Es kommt noch einmal auf die Kanzlerin an

Und jetzt kommt es tatsächlich noch einmal auf die Kanzlerin an. Es geht um nichts weniger als den Erhalt der EU. Merkel, so sehen es viele in der bröckelnden Gemeinschaft, kann sie retten. Ausgerechnet Merkel, für die die Union eher eine Zweckgemeinschaft ist und weniger die Vision der Vereinigten Staaten von Europa. Eine Kopf-Europäerin eben, nicht, wie der französische Präsident Emmanuel Macron, ein Herzens-Europäer.

Doch in der Not haben sie sich zusammengerauft. Es ist vielleicht Merkels wichtigste Kehrtwende in ihrer Zeit als Kanzlerin. Stets hatte sie die Vergemeinschaftung von Schulden in der EU abgelehnt. Im Mai aber verkündeten sie und Macron einen europäischen Wiederaufbaufonds. Er baut endlich die wichtige Brücke zwischen Nord und Süd. Damit machte sie die Achse Berlin-Paris wieder stark, und damit kann sie als Ratspräsidentin jetzt die EU einen, statt sie, wie vorher, zu spalten. Ursula von der Leyen, die zweite Deutsche an der EU-Spitze, wird sie als Kommissionspräsidentin unterstützen. Noch ist es nur eine Hoffnung, dass die EU unter deutscher Ratspräsidentschaft zusammenrückt. Merkels starkes Bekenntnis zu Europa kam spät, aber es kam hoffentlich noch zur rechten Zeit.