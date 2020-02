Mike Mohring, CDU-Fraktionschef in Thüringen. (Martin Schutt)

Die Thüringer CDU, allen voran Mike Mohring, hat sich mächtig verzockt. Eigentlich geht es für sie nur noch um Schadensbegrenzung – so schnell und geräuschlos wie möglich. Doch selbst dazu scheint den Christdemokraten in Erfurt die Einsicht zu fehlen. Was aber bleibt ihnen? Etwa vier Jahre Blockade? Sie können ihre verquere Parteitaktik nicht länger über die Interessen des Landes stellen. Dazu ist auch der Ruf nach Neuwahlen viel zu groß.

Erst hatte sich Mohring Bedenkzeit erbeten, dann lehnte er ab. Damit hat sich die thüringische CDU endgültig in eine Sackgasse manövriert. Klar, bei Neuwahlen würden sie aller Voraussicht nach abgestraft. Die Lage jedoch stur aussitzen zu wollen und damit das Land unregierbar zu machen, ist keine Alternative. Die CDU wird dafür früher oder später einen politischen Preis bezahlen. Mag Mohring das clevere Angebot vom ungeliebten Linken Bodo Ramelow auch als vergiftet empfunden haben, er hätte es annehmen sollen. Christine Lieberknecht wäre eine überzeugende Kandidatin für eine Ministerpräsidentin des Übergangs gewesen – Ende Mai hätten die Thüringer dann erneut die Wahl gehabt. Nun herrscht weiter Ratlosigkeit.