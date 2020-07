Präsident Recep Tayyip Erdogan besuchte am Sonntag die Hagia Sophia – sie ist jetzt wieder eine Moschee. (Turkish Presidency /AP /dpa)

Wie wenig Verständnis der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan für das ästhetische Gewicht der Hagia Sophia aufbringt, zeigt seine Auswahl des Teppichs für das erste öffentliche muslimische Gebet in dem historischen Sakralbau seit 85 Jahren: ein Augengift in Türkis, dem man die Plastikfasern anzusehen meint. In gewisser Weise passt das zu der Posse, die Erdogan aufführt, seit er jüngst das oberste Verwaltungsgericht der Türkei beschließen ließ, die einstige christliche Kathedrale, die später eine Moschee und seit 1934 ein Museum war, wieder in ein muslimisches Gotteshaus umzuwandeln. Die Einweihungsgebete werden live übertragen. Diese Fernsehshow an diesem Freitag ist die eigentliche Botschaft Erdogans.

Doch auch in der zu 99,9 Prozent muslimischen Türkei wird Symbolpolitik keine Mägen füllen. Vor einem Jahr noch war Erdogan weiser. Damals erklärte er, nur Ignoranten könnten die Hagia Sophia wieder in eine Moschee umwandeln wollen. „Füllt erst einmal die Süleymaniye(-Moschee)!“ Sie füllen auch die gegenüberliegende Blaue Moschee nicht, denn all diese Bauwerke liegen im historischen Zentrum Istanbuls, heute ein Museumsviertel, in das sich die fromme Kernklientel Erdogans nur selten verirrt. Deshalb wird der Präsident schon bald erkennen müssen, dass ihm das Spektakel um die Hagia Sophia keinen politischen Mehrwert bringt. Was vor 50 Jahren noch Anlass für einen internationalen Kulturkampf gewesen wäre, verpufft jetzt in der realen Welt – auch in der Türkei.

So enthüllten von Drohnen aufgenommene Filme, dass am Tag der folgenreichen Entscheidung nur 200 Jubeltürken den Weg zur Hagia Sophia fanden – statt wie erwartet Zehntausende Gläubige. Meinungsforscher ermittelten, dass mehr als 40 Prozent der türkischen Bevölkerung glauben, Erdogan wolle damit nur die Wirtschaftskrise übertünchen. In der jungen Generation interessieren sich nur noch zehn Prozent überhaupt für Religion. „Weil er keine Menschen islamisieren kann, islamisiert er jetzt Gebäude“, spottete der französische Islamismus-Experte Olivier Roy.

Die säkulare Moderne geht auch an der Türkei nicht spurlos vorbei

Erdogan scheitert an der profanen Wahrheit, dass die säkulare Moderne auch an der Türkei nicht spurlos vorbeigeht. In Wahrheit hat der prowestliche Republikgründer Mustafa Kemal Atatürk, der die Hagia Sophia zum Museum und wichtigsten Symbol seiner säkularen Politik machte, längst gesiegt. Selbst das Echo in der islamischen Welt blieb überaus mau. Nicht einmal die orthodoxen Schutzmächte Griechenland und Russland lieferten den erhofften lautstarken Protest. Die Folgen des Affronts gegen Moskau aber wird Erdogan noch zu spüren bekommen.

So wird die Umwandlung zum Symbol für Erdogans Schwäche. Das Debakel erinnert auch an seinen gescheiterten Versuch, die EU im Frühjahr mit einer gelenkten Flüchtlingswelle zu erpressen. Beide Ereignisse unterstreichen den Druck, unter dem der Autokrat wegen sinkender Zustimmungswerte und wachsender Brüche in seinem Machtapparat steht. Doch je verzweifelter er versucht, seine Wählerbasis zusammenzuhalten, desto erpressbarer wird er aus der eigenen islamistischen Gefolgschaft.

Erdogan betont in diesen Tagen, wie souverän die Türkei mit ihren Bauwerken umgehen könne. Klar kann sie das. Aber schon fordern Fundamentalisten die Zerstörung der christlichen Mosaike in der Hagia Sophia. Das staatliche Religionsamt Diyanet, der neue Hausherr, hat in Präzedenzfällen wenig Respekt vor antiken Kunstschätzen gezeigt. Es steht zu befürchten, dass Erdogan das Weltkulturerbe dem Vandalismus islamistischer Bilderstürmer preisgibt. Und dass er ähnlich radikale Schritte folgen lassen könnte, außenpolitisch etwa die Annexion Nordzyperns.

Erdogan, der früher als Pragmatiker galt, agiert wie ein in die Enge getriebener Tiger: unberechenbar und gefährlich. Darauf muss sich die EU einstellen. Sie muss ihm jetzt klare Grenzen setzen. Die Umwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee ist ein Alarmsignal, das sie nicht überhören darf.