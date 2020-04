Gesundheitsminister Jens Spahn macht sich vor Ort ein Bild von der An- und Auslieferung medzinischer Schutzausrüstung. (Martin Schutt)

Wenn die Corona-Krise vorbei ist, werden sich überall die Regierungen unangenehmen Fragen stellen müssen. In Deutschland zum Beispiel, ob das Gesundheitssystem wirklich so gut auf die Pandemie vorbereitet war, wie Gesundheitsminister Jens Spahn und das Robert-Koch-Institut zunächst versicherten. Denn eins ist klar: Wenn die Vorhersage von Virologen zutrifft, dass irgendwann die nächste und womöglich eine noch schlimmere Pandemie kommt, ist Abwarten keine Option mehr, darf der Satz vom „mäßigen“ Infektionsrisiko gar nicht erst wieder fallen. Also sind Massentests wie in Südkorea von Beginn an nötig. Außerdem muss es bessere Notfallpläne geben. Denn es darf auch nicht wieder vorkommen, dass Ärzte, Schwestern, Pfleger und Sanitäter erneut unter zum Teil unzumutbaren Bedingungen wie in dieser Krise arbeiten müssen.

Die wirtschaftliche Ausrichtung des Gesundheitssystems ist ein Problem

In der Gesundheitspolitik ist ein weitgehendes Umdenken nötig. Jetzt ist deutlich geworden, dass die seit nahezu zwei Jahrzehnten herrschende Ausrichtung auf Markt und wirtschaftliche Effizienz zum Problem geworden ist. Dem Kosten-Nutzen-Denken wurden ja nicht nur kleine Krankenhäuser und Kinderstationen geopfert, sondern ebenso die Bevorratung von Schutzkleidung und Medikamenten oder das Vorhalten freier Zimmer für Katastrophenfälle. Wenn etwa Intensivbetten letzthin nicht belegt waren, lag das nur daran, dass viele der schlecht bezahlten und vom Arbeitsdruck erschöpften Pflegekräfte frustriert aus ihrem Beruf ausgestiegen sind. Das rächt sich jetzt. Balkongesänge und Beifall für die Helfer in der Not sind eine gut gemeinte Geste, aber wohlfeil. Wir werden also alle mehr Geld für unsere Gesundheit zahlen müssen, weil wir mehr und viel besser bezahlte und durch Tarifverträge abgesicherte Pflegekräfte brauchen. Und zwar dauerhaft.

Die Covid-19-Krise hat zudem ein Problem verschärft, über das Patienten, Ärzte und Apotheker schon länger klagen: die Engpässe bei der Versorgung mit Medikamenten. Knapp 300 Arzneimittel sind aktuell nicht in ausreichender Menge zu bekommen, weil sich unsere Pharmaindustrie bei der Produktion von Wirkstoffen von Billigproduzenten in Indien und China abhängig gemacht hat. Nötig wäre also die Einführung einer Vorratspflicht für Arznei-Wirkstoffe sowie für Schutzkleidung von 90 Tagen, wie sie schon seit dem Kalten Krieg für Treibstoff, Gas und Grundnahrungsmittel besteht.

Dabei können wir noch von Glück sagen, dass es in den vergangenen Wochen nur eine normale Grippewelle mit knapp 120.000 Infizierten und 200 Toten gegeben hat und nicht wie vor zwei Jahren mit 20.000 Opfern. Ein Zusammentreffen von Influenza-Epidemie und Corona-Pandemie hätte unser Gesundheitssystem ins Chaos gestürzt.