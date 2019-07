Gesundheitsminister Jens Spahn am Rednerpult im Deutschen Bundestag. (Lisa Ducret/dpa)

Eines muss man ihm lassen: Er traut sich was. Das bleibt nicht ohne Folgen. Zum CDU-Bundesvorsitzenden hat es (noch) nicht ganz gelangt, als nächster Verteidigungsminister immerhin wird auch er gehandelt. Jens Spahn ist ein Aktivposten in der Koalition – und mit seiner Karriereplanung noch längst nicht am Ende.

Noch aber ist er Gesundheitsminister, und das ist wahrlich kein leichter Job. In diesem Amt präsentiert sich Spahn als energischer Macher. Schnellere Arzttermine, die Rückkehr zur Impflicht, das Thema Organspenden oder wie jetzt die Forderung nach einem höheren Lohn für Pflegekräfte, der Westfale rührt in vielen Töpfen gleichzeitig.

Und er hat auch schon einiges angeschoben, gerade in der Pflege. Seine „Konzertierte Aktion" ist ein richtiger Impuls; es braucht dringend mehr Personal und eine Aufwertung des Pflegeberufs – gesellschaftspolitisch wie finanziell. Doch leider bleibt Spahn die Antwort auf die Frage schuldig, woher das Geld dafür kommen soll. Sein Ministerium rechne noch, dann folge ein Finanzierungskonzept, heißt es. Fragt sich nur, ob Spahn dann nicht längst an der Verbesserung der Einsatzfähigkeit der Bundeswehr arbeitet.