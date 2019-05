Irans Präsident Hassan Ruhani (r) während der jährlichen Militärparade in Teheran. (Iranian Presidency/dpa)

Was hat das Atomabkommen mit Iran gebracht? Einen Stopp von dessen Atomwaffenprogramm, zumindest eine Unterbrechung, unter internationaler Kontrolle. Damit verbunden tiefe Einblicke in ein verschlossenes Regime: Man wisse mehr über das Nuklearprogramm als je zuvor, sagte der US-Geheimdienstkoordinator Dan Coats noch im Februar 2018.

Und was hat das Abkommen nicht gebracht? Frieden im Nahen und Mittleren Osten, schon gar nicht einen Abschied Teherans von seiner expansiven Großmachtpolitik. Irans Militärs, Milizen und Geheimdienste mischen in Konflikten von Jemen bis Syrien mit. Das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man jetzt den US-Präsidenten vor einem Krieg mit Iran warnt, wie es die EU-Außenminister nun getan haben.

Man kann kritisieren, dass Trump bloß alles ruiniert, was sein Vorgänger Barack Obama an außenpolitischem Erbe hinterlassen hat. Ja, das ist dumm, eitel und gefährlich. Mit dem Ultra-Hardliner John Bolton als Sicherheitsberater steigt die Gefahr, dass Trump den Kardinalfehler seines Vor-Vorgängers George W. Bush wiederholt und die USA in zwei parallele Krieg führt, die dann beide nicht zu gewinnen sind – 2003 Afghanistan und Irak, heute Iran und Venezuela.

Aber welches Konzept haben die Europäer? Mit welchem Angebot sollte Außenminister Maas – wie von Grünen gefordert – nach Teheran fliegen? Was soll er signalisieren? Dass man sich zwar nicht dem Druck aus den USA, sehr wohl aber dem Ultimatum Irans beuge? Das würde allem widersprechen, was Maas bisher gegenüber Israel vertreten hat. Jenem Staat also, den Irans Hardliner auslöschen wollen und für den Deutschland besondere Verantwortung trägt.

Das Zauberwort heißt Anschlussabkommen. Ein Vertrag, der die zwei größten Webfehler des aktuellen Atomabkommens beseitigt: seine Befristung auf zehn Jahre und die Verengung auf Kernwaffen. Europas Rolle dabei? Bei den übrigen Vertragspartnern China und Russland dafür zu werben, den Iran davon zu überzeugen – und am Ende auch die USA und Israel.