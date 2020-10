Am Brandenburger Tor feierten rund eine Million Menschen in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober die Wiedervereinigung. (DPA)

Macht Corona es möglich? Hat Deutschland durch die Pandemie eine „zweite Chance“ für das Zusammenwachsen von Ost und West bekommen, wie der Philosoph Jürgen Habermas meint? Jedenfalls ist der Anteil der Ostdeutschen, die mit der Arbeit der zuvor meist arg geschmähten Bundesregierung nun zufrieden sind, von 25 auf 58 Prozent gestiegen. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linkspartei nennt dafür eine mögliche Ursache: „Die Pandemie ist das erste welthistorische Ereignis, das die Deutschen in Ost und West genau gleich trifft.“ Und: „Ein gemeinsames Erlebnis, auch ein schlechtes, verändert immer etwas.“

Zuletzt sah das eher nicht so aus, kennzeichnete ein Witz die Lage so: „Wir sind ein Volk, sagt der Ossi. Wir auch, antwortet der Wessi.“ Im Vorfeld der Feiern zu 30 Jahre Deutsche Einheit wurden denn auch vielfach die Trennlinien beschrieben. Es gebe eine wachsende Kluft zwischen Ost und West, die Demokratie sei „am Rande einer Krise“, so Matthias Platzeck, Brandenburgs früherer Regierungschef. 59 Prozent der Ostdeutschen sagen, sie würden als „Menschen zweiter Klasse“ behandelt, vom Westen bevormundet, ihre friedliche Revolution nicht genug gewürdigt. Westdeutsche wiederum werfen den „Jammer-Ossis“ vor, zu wenig Dankbarkeit für die finanziellen Leistungen beim Aufbau Ost zu zeigen, halten ostdeutsche Beschäftigte für weniger leistungsfähig und kritisieren die vielen Anhänger rechtsextremistischer Organisationen.

Das war vor 30 Jahren ganz anders. Als am Abend des 3. Oktober 1990 die Raketen in den Himmel über dem Brandenburger Tor stiegen und die deutsche Politik mit Tausenden Bürgern die offizielle Vereinigung von Bundesrepublik und DDR feierten, habe ich mir das zusammen mit westfälischen Politikern im Brüsseler Berlaymont-Gebäude, dem Sitz der EU, im Fernsehen angeschaut. Schöne Bilder, die hohe Erwartungen weckten. Darauf, dass sich Willy Brandts Satz nach dem Mauerfall vom 9. November 1989 erfüllen werde. „Nun wächst zusammen, was zusammen gehört.“ Dieser Tag ist für mich der eigentliche Festtag der wiedererlangten Einheit in Freiheit. Die Erinnerungen an die Menschen an und auf der bröckelnden Mauer, das Hämmern der „Mauerspechte“, die Umarmungen wildfremder Menschen haben sich mir tief eingebrannt. Ebenso wie die Zigtausend Trabis, Wartburgs und Ladas, die mir an diesem ersten deutsch-deutschen Wochenende auf der Autobahn nach Berlin unter einer bläulichen Abgaswolke entgegen kamen.

Der 3. Oktober 1990 war ja mehr der technische Vollzug einer aufregenden Entwicklung, die mit der Flucht Zehntausender junger Leute über Budapest und Warschau begann und sich mit den Montags-Demos in Leipzig und immer mehr DDR-Städten fortsetzte – „weil wir jetzt keine Angst mehr haben“, wie mir meine Cousine aus Dresden schon im Sommer die Stimmung vieler Eltern in der DDR am Telefon schilderte. Es war der verzweifelte Mut, geboren aus der Angst, ihre Kinder, die dem Land den Rücken gekehrt hatten, nicht mehr wiedersehen zu können, der die SED-Diktatur zu Fall brachte. Kurz zuvor war ihre Tochter über Budapest geflohen. Mit dem Ziel Wien, wo meine älteste Schwester lebte und wo ich in den Sommerferien am 13. August 1961 als 14-Jähriger vom Bau der Mauer überrascht wurde.

Für Familien wie meine, die in beiden Teilen Deutschlands lebte, war dieser Tag ein Tiefschlag. Meine Schwester wollte zunächst, dass ich im sicheren, weil neutralen Österreich bleiben solle. Sie fürchtete einen neuen Krieg. Umso größer die Euphorie im Herbst 1989. Da war man sich wieder so nahe, wie seit den 60er-Jahren nicht mehr – als wir Westdeutschen Pakete packten und nach „drüben“ schickten.

Dann der Kater. Vor allem im Osten. Man hatte Freiheit gewollt und die D-Mark. Das gewohnte Leben aber ging verloren. Ohne Übergangszeit wurden die Menschen von der Marktwirtschaft überrollt, die Treuhand als Vernichter Hunderttausender Arbeitsplätze verhasst. Die Wunden dieser Zeit wirken bis heute nach. Kein Wunder, dass sich dadurch eine ausgeprägte Ost-Mentalität entwickelt hat: Ein Volk – zwei Identitäten. Oder doch nur eine Generationenfrage?