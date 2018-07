Klaus Sondergeld. (Radio Bremen)

Das höchste Gericht hat erneut ein Wunschkind unserer Verfassung gestärkt: den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Denn jeder Beitragszahler erhalte als Gegenleistung ein umfassendes Angebot. Und das wird intensiv genutzt. Allein der ARD-Verbund erreicht wöchentlich 94,2 Prozent der Bevölkerung. Im Schnitt werden dabei 5,1 verschiedene Programme oder Dienste genutzt.

Drei Viertel der Deutschen suchen täglich ihre Informationen bei der ARD und vertrauen darauf. Und die Landesrundfunkanstalten sind seit jeher Identität-stiftende Heimatsender. Dass die Öffentlich-Rechtlichen nicht aus Steuern finanziert werden, beugt ‒ wie die Rundfunkhoheit der Länder und die föderale Vielfalt der Sender ‒ einer „Orbanisierung“ à la Ungarn vor.

In unserem Land gehören unabhängige Öffentlich-Rechtliche zur Grundausstattung der Demokratie. Die Bedeutung der beitragsfinanzierten Sender wachse, so das Verfassungsgericht, angesichts der Digitalisierung der Medien und der rasanten Entwicklung der Netz- und Plattformökonomie und der sozialen Medien. Im Interesse einer auf Fakten gegründeten demokratischen Meinungsbildung komme ihnen ein „vielfaltsicherndes und Orientierungshilfe bietendes Gegengewicht“ zu. Eben auch im Internet.

Auch gute Unterhaltung kann Orientierung bieten. Wer die öffentlich-rechtlichen Programme auf Information, Bildung und Kultur beschränken will, huldigt der eigentümlich deutschen Trennung zwischen „E“ und „U“ und behält die mit dem Beitrag schon bezahlte Zerstreuung den „besseren Ständen“ vor. Solange Fußball noch von ARD und ZDF übertragen wird, kann auch der aus sozialen Gründen vom Beitrag befreite Zuschauer am Gemeinschaftserlebnis teilnehmen. Quote ist in der Tat nicht alles, zeigt aber, was die Beitragszahler auswählen. Das volle Programm bindet auch an die Informationsangebote. Die höchste Quote hat die Tagesschau nach einer Bundesliga-Sportschau.

Ich teile manche Kritik an Krimis und Talk-Shows. Programmdebatten toben nicht nur privat und in der Presse, sondern auch in den Gremien. Der NDR-Rundfunkrat hat die Vertragsverlängerung mit Anne Will einstimmig gebilligt, im WDR-Rundfunkrat wurden Talk-Shows kritisiert. Vielstimmigkeit macht Änderungen manchmal mühsam. Nur eine Stimme, die das Sagen hat, macht aber nichts besser. So sind bei uns viele Ansichten möglich, was die Welt ist und was weltfremd. Für Publikum und Verfassungsrichter sind die Öffentlich-Rechtlichen jedenfalls Weltkind in der Mitte unserer Demokratie.

Zur Person

Unser Gastautor Klaus Sondergeld ist Rundfunkratsvorsitzender von Radio Bremen. Der 62-Jährige volontierte beim Sender Freies Berlin, war später bei der Pressestelle der Universität Bremen und Sprecher des Senats.