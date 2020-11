Für viele Menschen, besonders in Ländern des globalen Südens, sind funktionierende Toiletten ein Traum. Dieses Foto zeigt ein Toilettenhäuschen in einem indischen Dorf. (Harish Tyagi /dpa)

Wer hierzulande auf die Toilette geht, um ein Geschäft zu verrichten, drückt im Anschluss auf die Spültaste - und weg mit dem Zeug in die Kläranlage. Für uns ein normaler Vorgang. Für viele Menschen, besonders in Ländern des globalen Südens, ist dies aber leider nur ein Traum. Nach UN-Angaben haben immer noch rund 60 Prozent der Weltbevölkerung keinen Zugang zu einer hygienischen und sicheren Sanitärversorgung. Noch immer sterben jährlich 827.000 Menschen durch verunreinigtes Wasser und die dadurch verursachten Krankheiten. Der Welt-Toilettentag am Donnerstag soll auf diese Missstände aufmerksam machen.

Dort, wo eine zentralisierte sanitäre Infrastruktur fehlt, müssen dezentrale Lösungen entwickelt werden, die sowohl Sammlung, Abtransport als auch Wiederverwertung des Fäkalschlammes berücksichtigen. So kann erreicht werden, dass die Menschen nicht im wahrsten Sinne des Wortes auf ihren Ausscheidungen sitzen bleiben.

An dieser Stelle kommen sogenannte „Sanitation Workers“ oder „Pit Emptiers“ zum Einsatz – wahre Helden im Abwasserbereich. Die Bremer Fachorganisation für dezentrale Sanitärversorgung Borda betreibt in Ländern wie Indien oder Tansania sogenannte Fäkalschlammaufbereitungsanlagen und unterstützt das dortige Fachpersonal. „Sanitation Workers“ pumpen die Fäkalien mit Schläuchen aus den häuslichen Latrinengruben, um sie mit einem Lastwagen, dem Sludge Truck, in die Anlage zu bringen, wo sie aufbereitet werden können.

Den prekären Lebensverhältnissen entkommen

Städte wie Daressalam in Tansania sind aber sehr dicht besiedelt, besonders in spontan errichteten Siedlungen (Informal Settlements). Für Sludge Trucks gibt es hier kein Durchkommen. Also müssen die Fäkalien per motorisierter Handpumpe aus den Gruben geholt, in Fässer gefüllt und auf Traktoren zu den entsprechenden Einrichtungen gebracht werden. Für die „Sanitation Workers“ ist dieses Berufsfeld eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, um ihren prekären Lebensverhältnissen zu entkommen und eventuell ihre Kinder zur Schule schicken zu können.

Allein: Anerkannt wird ihr fast schon heldenhafter Dienst für saubere und hygienische Städte kaum – sie arbeiten weitgehend im Verborgenen. Nicht zuletzt im Sinne der Erreichung des Nachhaltigkeitszieles 6 („Wasser und Sanitärversorgung für alle“), aber auch zur Anerkennung ihrer Arbeit für die Stadthygiene und zur Gesundheitsvorsorge ist es an der Zeit, diese Leistungen sichtbar zu machen und stärker ins Bewusstsein zu rücken.

Unser Gastautor ist Diplom-Geograf und arbeitet seit 2009 bei der Bremer Arbeitsgemeinschaft für Überseeforschung und Entwicklung (Borda).