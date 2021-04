Seit 22 Jahren herrscht König Abdullah in Jordanien, doch die Unzufriedenheit vieler Menschen wächst. (Kay Nietfeld / dpa)

Wahrscheinlich werden wir es nie genau erfahren, was wirklich geschehen ist in Amman, nur wenige Tage vor dem groß angekündigten Fest zum einhundertjährigen Bestehen Jordaniens. König Abdullah wollte eine Jubelrede halten, in der er seine Verdienste und die des Herrscherhauses gelobt und seine unverzichtbare Rolle für die zehn Millionen Untertanen herausgestellt hätte.

Doch daraus wurde nichts. Seine Botschaft wurde durch einen Sprecher verlesen. Nur soviel drang nach außen: „Die Herausforderung der letzten Tage war nicht die schwierigste oder gefährlichste für die Stabilität unseres Heimatlandes“, schrieb er. „Aber sie war für mich die schmerzhafteste.“ Mehr ist zu dem angeblichen Komplott von ihm nicht zu hören.

Zunächst hatte eine US-Zeitung über den Putschversuch im Königshaus berichtet, den Ex-Kronprinz Hamsa bin Hussein angeführt haben soll. Einen Tag später bestätigte Außenminister Ayman Safadi die Berichte, beschuldigte aber ausländische Mächte, in die Konspiration verwickelt gewesen zu sein. Autokratische Regime sind stets schnell dabei, die Urheber allen Übels im Ausland zu suchen. Zwar kann man Jordanien als gemäßigte Autokratie bezeichnen, doch das Herrscherhaus ist unantastbar. Wer es wagt, daran Kritik zu üben, hat Repressionen zu befürchten.

Als Hamsa selbst sich tags darauf mit einem Video in der britischen BBC meldete und angab, unter Hausarrest zu stehen, verpufften die Anschuldigungen des Außenministers. Der Halbbruder des Königs kritisierte den Führungsstil des Monarchen und warf ihm vor, Korruption und Misswirtschaft begünstigt oder zumindest geduldet zu haben. Jordanien erodiere seit fast 20 Jahren, sagte er.

Prinz Hamsa bin Hussein ist erst 41 Jahre alt und der vierte Sohn des verstorbenen Königs Hussein von Jordanien, während Abdullah, der jetzige König, der älteste ist. Hamsas Mutter ist die vierte Frau Husseins, Abdullahs Mutter die zweite. Während der König mehr seiner Mutter Muna gleichkommt, ist die Ähnlichkeit Hamsas mit seinem Vater verblüffend. Das hat Regimegegner in jüngster Zeit ermutigt, seine Nähe zu suchen. Sie sehnen sich nach den Zeiten Husseins zurück, in denen der Staat für Arbeitsplätze, Gesundheitsversorgung und billigen Wohnraum sorgte – all das, was fehlt heute.

Abdullah, der den Thron 1999 nach dem Tod seines Vaters erbte, hatte Hamsa zunächst entsprechend dem Wunsch seines Vaters zum Kronprinzen gemacht. 2004 widerrief Abdullah diesen Schritt und verlieh seinem eigenen Sohn Hussein den Titel. Hamsa scheint dies bis heute nicht überwunden zu haben. Seitdem nimmt er an Treffen von Stammesführern teil, zu denen Abdullah nie richtig Zugang fand und stellte Mitglieder einflussreicher Familien in seinem Stab an. Man kann dies als royale Lobbyarbeit bezeichnen. Man kann es aber auch als Racheakt definieren.

Allerdings deutet einiges darauf hin, dass die Nähe zum ehemaligen Kronprinzen missbraucht wurde, um ein Komplott gegen den König zu schmieden. Armeechef Jussef Huneiti sprach von „Sicherheitsermittlungen“, die zur Inhaftierung von prominenten Personen wie dem ehemaligen Finanzminister Bassem Awadallah und einem anderen Mitglied des Königshauses geführt haben.

Dass Hamsa die Politik Abdullahs kritisiert und anprangert, ist aktenkundig. Jordanien steht in der Tat schlecht da. Der neoliberale Wirtschaftskurs des Königs brachte steigende Steuern, eine explodierende Arbeitslosigkeit und eine immer weiter um sich greifende Armut. An Wahlen beteiligten sich zuletzt nur knapp 30 Prozent der Berechtigten, seit 2018 gehen Unzufriedene eher auf die Straße als in die Wahllokale.

Am Montag sind die beiden Brüder erstmals nach der mutmaßlichen Verschwörung wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit aufgetreten. Das staatliche Fernsehen übertrug Aufnahmen, auf denen zu sehen war, wie sie mit anderen Mitgliedern der königlichen Familie an einem Gebet im Mausoleum der früheren Monarchen teilnahmen. Anlass war die Hundertjahrfeier der Unabhängigkeit Jordaniens. Die Bilder sollten die unangenehmen Schlagzeilen der vorangegangenen Tage vergessen machen.