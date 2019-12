Streitpunkt Mietendeckel: Demonstranten stehen bei einer Kundgebung eines Bündnisses der Berliner Bau- und Wohnungswirtschaft sowie von Vermietern vor dem Brandenburger Tor. (Fabian Sommer/DPA)

Der Berliner Mietendeckel ist ein Experiment mit ungewissem Ausgang – und zwar für alle Seiten. Denn erst einmal wird das Gesetz, das heute vom Senat im Abgeordnetenhaus eingebracht werden soll, für Verunsicherung sorgen. Es liegen bereits zahlreiche, sich diametral widersprechende Gutachten vor. Im Kern geht es um die Frage, ob die Länder in die Mietpreisregulierung eingreifen dürfen oder ob das entsprechende Bundesgesetz eine Sperrwirkung hat.

In der Hauptstadt sind die Angebotsmieten in den vergangenen Jahren regelrecht explodiert, weil Berlin durch den anhaltenden Zuzug immer voller wird und der Wohnungsmarkt mangels ausreichender Neubauten leergefegt ist. Die Zahl der Menschen, die mehr als 40 Prozent ihrer Einkünfte für die Miete ausgeben müssen, hat rapide zugenommen. Die Stadtregierung aus SPD, Linken und Grünen möchte deshalb die Mieten für rund 1,5 Millionen Wohnungen für fünf Jahre weitestgehend einfrieren; nur ein Inflationsausgleich von höchstens 1,3 Prozent soll ab 2022 als Erhöhung zulässig sein. Für Neubauten, die ab 2014 bezugsfertig geworden sind, gilt der Mietendeckel allerdings nicht.

Der Senat beruft sich für diese eigene landesrechtliche Regelung auf die Föderalismusreform von 2006 und auf die Landesverfassung, in der das „Recht auf angemessenen Wohnraum“ verankert ist. Berlin betritt auf diesem Weg juristisches Neuland und geht damit ein hohes Risiko ein. Denn im Zweifelsfall werden sich Gerichte über Jahre damit befassen müssen, ob das Gesetz mit der Verfassung vereinbar ist. Union und FDP haben bereits angekündigt, gegen den Mietendeckel klagen zu wollen. Während die Immobilienwirtschaft dagegen Sturm läuft und von einer Wende zum Sozialismus raunt, verfolgen andere Länder die Vorreiterrolle Berlins mit Argusaugen – auch Bremen. Denn die meisten Großstädte stehen vor ähnlichen Problemen, auch wenn der Mietwohnungsanteil zumeist geringer ausfällt als in Berlin (85 Prozent).

In dem erbitterten Streit geht es um sehr viel Geld. Es sind schätzungsweise 2,5 Milliarden Euro, die Mieter während der fünfjährigen Laufzeit sparen und die den Vermietern entgehen. Es ist also auch eine Form der Umverteilung. Mieter fragen sich angesichts der unsicheren Rechtslage, ob sie Rücklagen für Nachforderungen bilden sollten; Vermieter andererseits, ob sie trotzdem ihre Ansprüche geltend machen sollten. Trotz aller Verunsicherung stoßen die Maßnahmen des Senats gegen steigenden Mieten in Umfragen auf breite Zustimmung von über 70 Prozent; auch eine Mehrheit der CDU- und AfD-Anhänger unterstützt die Pläne. Die größte Herausforderung dürfte auf die Verwaltungen zukommen, die die zahlreichen Regelungen und Ausnahmen überprüfen, zugleich auch Umgehungsstrategien verhindern müssen.

Man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass Mietrechtsexperten und Juristen Hochkonjunktur haben werden. Gleichwohl ist es wohl die letzte Chance, ein Stück vom alten Berlin mit seiner sozialen Durchmischung zu erhalten. Denn mit der Verdoppelung der Mieten bei Neuvermietungen allein in den letzten zehn Jahren ist ein Verdrängungsprozess in Gang gesetzt worden, der die Stadt in ihrer Struktur bereits radikal verändert hat.

Schon allein damit, dass es Modernisierungen mit dem einzigen Ziel einer Mieterhöhung für 1,5 Millionen Wohnungen nicht mehr geben soll, ist vielen Menschen tatsächlich geholfen. Denn den großen, rein renditeorientierten Immobilien-AGs ist es egal, wer in ihren Häusern lebt.

Es ist deshalb einen Versuch wert, die Gentrifizierung zumindest für einen überschaubaren Zeitraum einzudämmen und zu beobachten, wie sich das Gesetz auf den Wohnungsmarkt auswirkt. Den Mietern verschafft der Deckel eine Atempause – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die Vermieterverbände, die jetzt einen kompromisslosen Kampf dagegen führen, müssen sich vorhalten lassen, nichts gegen Spekulanten und Wucherer unternommen zu haben. In ihrer Champagnerlaune haben sie die vielen kleinen Vermieter, die sich bisher korrekt an den Mietspiegel hielten und die jetzt jeden Euro zweimal umdrehen müssen, schlicht übersehen.

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass das neue Gesetz in Teilen ein alter Hut ist: Über Jahrzehnte deckelte der Senat in West-Berlin die Mieten. Zwar wurde damals nur wenig in die Häuser investiert. Doch es ist nicht bekannt, dass durch die bis 1988 geltende Mietpreisbindung für Altbauten auch nur ein Vermieter Insolvenz anmelden musste.