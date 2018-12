Nostalgie ist ein großer Teil unserer modernen Kultur. Filme wie "Bohemian Rhapsody" erinnern an die Musik vergangener Tage. (Twentieth Century Fox of Germany/20th Century Fox/ Rami Malek/obs)

Früher war alles besser. Wer hat diesen Satz nicht von seinen Eltern oder Großeltern zu hören bekommen und ihn mit einem Verständnis heuchelndem Lächeln abgetan? Aber vielleicht hatten Mama und Papa, Oma und Opa ja recht? Haben wir einfach nur etwas länger gebraucht, um es zu bemerken? Wirft man einen Blick auf die aktuelle Popkultur, auf die Mode, das Design oder auch die Technik, dann scheint es so. Eine regelrechte Retro-Welle schwappt übers Land, die von allen gefeiert wird.

Gerade der Zeitraum von den 70er- bis 90er-Jahren liegt wieder voll im Trend: Die Mode des vergangenen Sommers orientierte sich stark am Hippietum, Hersteller von Unterhaltungselektronik bringen uralte Spielekonsolen neu auf den Markt – mit riesigem Erfolg. Und Retro-Design funktioniert sowieso immer.

Mehr zum Thema Film der Woche Bohemian Rhapsody „Bohemian Rhapsody“ erzählt die Geschichte des Ausnahmemusikers Freddie Mercury und der Band Queen ... mehr »

In der Kulturlandschaft das gleiche Bild: Museen widmen ihre Ausstellungen der Popkultur bestimmter Jahrzehnte – gerade erst eröffnete in Oldenburg unter dem Titel „Madonna, Manta, Mauerfall“ eine Schau über die 80er-Jahre in Deutschland. Im Kino beschäftigen Musikfilme sich mit Stars wie Freddy Mercury. Aus Filmen, die schon einmal funktionierten, wird einfach direkt eine Serie gemacht.

Musikalisch in die Vergangenheit

Kleinere Boulevardtheater wie das Bremer Theaterschiff bringen ihr Publikum musikalisch zurück in die Achtziger; die Stars der Neunziger touren durchs Land und sorgen für ausverkaufte Open-Air-Veranstaltungen. Ein ganzes Musical widmet sich den Boybands dieser Zeit und sorgt dafür, dass Konzerthallenbesucher textsicher Lieder schmettern, die zum Teil 25 Jahre oder mehr auf dem Buckel haben.

Das alles ist nicht neu, dennoch gibt es seit einigen Jahren in der Gesellschaft einen besonders starken Hang zur Nostalgie. Überraschend ist dies nicht und falsch erst recht nicht, leben wir doch in einer politisch eher unsicheren Zeit; in einer Zeit, in der alles immer schneller läuft, und immer mehr von jedem Einzelnen gefordert wird. Zudem machen die technischen Möglichkeiten es auch generell einfacher, Erinnerungen zu archivieren und bei Bedarf hervorzuholen. Und wer bitte hat keine Momente, an die er gerne zurückdenkt? Insbesondere natürlich an die Zeit der eigenen Jugend. Als alles noch stressfreier war, entschleunigt und unkomplizierter.

Relikte aus dieser Zeit – und das können Lieder genauso sein wie Filme, Möbel oder banalste Gegenstände der Popkultur – fungieren als alte Freunde, die dabei waren, als man vieles im Leben zum ersten Mal erlebt, rauschende Feste gefeiert und nicht an morgen gedacht hat. „Der Charme der Vergangenheit ist fast unschlagbar. Davon profitieren auch viele kulturelle Produkte, weil man sich gerne an früher erinnert“, sagte der Wirtschaftsjournalist Daniel Rettig vor Kurzem in einem SWR-Interview.

Warum Nostalgie uns glücklich macht

In seinem Buch „Die guten alten Zeiten. Warum Nostalgie uns glücklich macht“ erklärt er, warum. Auch er betont, dass Nostalgie auf keinen Fall etwas Negatives ist und auch nicht zwangsläufig damit zu tun hat, dass man das Heute nicht genießt oder sich aufs Morgen nicht freut. Viele Psychologen bezeichnen Nostalgie als Schutzhülle für die Seele – sie kann die Stimmung heben, sogar Ängste bekämpfen. Die Retrowelle verdeutlicht also nichts weiter als das wachsende Bedürfnis nach diesem Schutz, nach einer Art Anker, einer kleinen Auszeit vom Erwachsensein, vom Alltag, von unsicheren, hektischen Zeiten.

Die Menschen, die in den 70ern, 80ern oder 90ern aufgewachsen sind, sind heute in dem Alter, in dem sie sich Musical- oder Theaterbesuche leisten können – und wollen. Und natürlich sollte auch dieser Aspekt nicht vergessen werden: Mit Nostalgie lässt sich immer Geld machen.

Eine Vision über die Nostalgie der Zukunft

Und so lässt sich bereits erahnen, was die Zukunft an Gruppennostalgie bringt: Statt über Boygroups der 90er gibt es in 30 Jahren vielleicht Musicals und Theaterstücke über Gangster-Rapper oder wehleidige Deutsch-Pop-Liedermacher. Das Billy-Regal hat sich vielleicht zu einer gefragten Design-Rarität entwickelt. Museen fahren Ausstellungen auf mit Titeln wie „Indie, I-Phone, Ingwertee – das waren die 2010er“, die nostalgisch auf die heutige Generation zurückblicken und mit ausgestellten Fidget-Spinnern, einer PlayStation 4 oder Bildern von Männern mit Olaseku-Frisur (oben lang, seitlich kurz, der Vokuhila der 2010er) für Staunen sorgen.

Dann sind es eben andere Dinge, die bei allen über 30- oder 40-Jährigen verklärte Blicke auslösen. Denn wie sagte schon der Komiker Karl Valentin? „Heute ist die gute, alte Zeit von morgen.“