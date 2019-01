Agrarministerin Julia Klöckner bringt bisher anscheinend wenig in die Verhandlungen der EU-Agrarsubventionen ein. (Soeder/DPA)

Selten gab es die Gelegenheit, so stark auf die Entwicklung der Landwirtschaft Einfluss zu nehmen und sie in eine nachhaltigere Zukunft zu führen – doch Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) scheint diese Chance zu verspielen. Das wäre ein fataler Fehler.

Die Europäische Union entscheidet 2019 über die Zukunft der Landwirtschaft und deren Beitrag zum Umweltschutz. Ab 2020 könnten die EU-Mitgliedsländer bei der Verteilung der Agrarsubventionen zahlreiche Faktoren stärker finanziell belohnen. Zum Beispiel Klimaschutz, Nachhaltigkeit oder Tierwohl. Das wäre wichtig, nicht nur für die Umwelt, auch für Bauern und Verbraucher.

Der Druck aus der Gesellschaft steigt: Erneut ziehen an diesem Wochenende zehntausende Demonstranten zum Brandenburger Tor, während in der Messe Berlin der Branchengipfel der Agrarwirtschaft stattfindet, die Grüne Woche. Allen geht es um die Frage: Wie sieht die Landwirtschaft der Zukunft aus? Klöckner könnte Anreize schaffen, die deutschen Bauernhöfe ökologischer zu gestalten, ohne konventionellen Landwirten die Existenzgrundlage zu nehmen. Doch sie bringt sich anscheinend in Brüssel zu wenig ein.

Umweltministerin Schulze kritisiert Klöckner

Im „Handelsblatt“ kritisierte Umweltministerin Svenja Schulze (SPD), dass man sich im Landwirtschaftsministerium über die Umweltaspekte der Verhandlungen gar nicht bewusst sei. Es gebe keine abgestimmte Position der Bundesregierung, bei den Verhandlungen in Brüssel drohe, dass deutsche Positionen gar nicht berücksichtigt werden. Im „Spiegel“ sagte die Nabu-Agrarexpertin Angelika Lischka: „Deutschland hat in Brüssel noch keine substanzielle Position eingebracht.“

Dabei geht es um Milliarden Euro, die bislang jedes Jahr quasi mit der Gießkanne über die Landwirte ausgeschüttet werden. Die Agrarförderung ist der größte Posten im Haushalt der EU. Weder nachhaltige Bio-Kleinbauern noch konventionelle landwirtschaftliche Großbetriebe könnten ohne die EU-Gelder auf dem Weltmarkt bestehen. Der größte Hof, das meiste Geld. Etwa so funktioniert das System bisher. Das Ziel: stabile Einkommen für die Bauern und die Garantie für alle, nicht zu sehr auf Lebensmittelimporte angewiesen zu sein.

Doch die Welt hat sich gewandelt. Die Zeiten der Nahrungsmittelknappheit sind vorbei, global gesehen herrscht ein Problem der Nahrungsverteilung, nicht der Produktion. Eine der größten Herausforderungen ist der Umwelt- und Klimaschutz. Die EU muss finanziell anerkennen, wie wichtig die Landwirtschaft für den Erhalt des Planeten ist. Naturschutz muss sich rechnen.

EU-Staaten könnten den Profitdruck auf Landwirte senken

Es gibt vermutlich keinen Bauern, der nicht gerne sein Land nachhaltig bewirtschaftet. Aber zu welchem Preis? Die EU-Mitgliedsstaaten haben die Möglichkeit, den Profitdruck der Landwirte zu senken, die sich etwa für Artenvielfalt und Klimaschutz einsetzen. Sie sollten sie nutzen, und die deutsche Politik muss die Lösung mitgestalten.

Was die Menschen in Deutschland auf ihrem Teller sehen wollen, zeigen Studien: Laut dem Ernährungsreport 2019 wünschen sich 70 Prozent der Deutschen eine artgerechte Tierhaltung, 91 Prozent wollen sich gesund ernähren. Das Meinungsforschungsinstitut Civey fand für den „Tagesspiegel“ heraus, dass Nachhaltigkeit beim Lebensmittelkauf für die Mehrheit der wichtigste Aspekt sei, acht von zehn Befragten wünschen sich mehr regionale Produkte in ihrem Supermarkt. Die Frage bleibt: Sind die Menschen bereit, das auch zu bezahlen?

Das Ziel: Zwanzig Prozent ökologische Landwirtschaft bis 2030

Gesunde Ernährung darf keine Frage des Einkommens sein, sie ist es aber für manche schon heute. Eine radikale Umstellung auf Bio-Landwirtschaft kann also nicht die Lösung sein. Aber nur Masse statt Klasse, das geht eben auch nicht. Landwirtschaftsministerin Klöckner muss einen Verteilungsschlüssel entwickeln, der Landwirte belohnt, die im Sinne der Umwelt wirtschaften.

Für die konventionelle Landwirtschaft muss es sich lohnen, zukünftig tier- und klimafreundlicher zu produzieren. Nicht von heute auf morgen, aber mit einer klaren Richtung. Zwanzig Prozent ökologische Landwirtschaft bis 2030 in Deutschland. Das ist das erklärte Ziel der Bundesregierung, auch Klöckners Ministerium bekennt sich dazu. Versucht die Ministerin alles, um dieses Ziel zu erreichen? Bisher liegt der Anteil ökologischer Höfe bei etwas mehr als acht Prozent, Steigerung zwischen 2016 und 2017: 0,7 Prozentpunkte. Die beste Gelegenheit das Ziel zu erreichen: eine Reform der EU-Agrarsubventionen. Julia Klöckner muss nun in Brüssel liefern. Für Landwirte, Verbraucher – und die Umwelt.