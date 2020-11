Lockdown im November, düstere Aussichten: Die dunkle Jahreszeit könnte in der Corona-Krise für viele zu einer besonderen psychischen Belastung werden. (Peter Steffen /dpa)

Herr Bandelow, leben wir in einer Zeit der Angst?

Borwin Bandelow: Natürlich weckt die Pandemie bei vielen Ängste. Allerdings müssen wir inzwischen seit vielen Monaten mit der Corona-Krise leben. Kaum jemand ist durchgehend gleich verängstigt. Die Ängste ändern sich.

Das müssen Sie erklären.

Zu Beginn der Krise war die allgemeine Angst extrem. Viele haben mit Panik auf den Ausbruch des Virus reagiert. Die Gefahr war neu, sie schien unbeherrschbar. Es liegt in unserer Natur, dass uns das verunsichert.

Warum ist das so?

Wenn wir uns einer akuten Gefahr ausgesetzt fühlen, schaltet das Vernunftgehirn automatisch auf das Angstgehirn, das dann die Oberhand gewinnt. Man muss dazu wissen, dass unser Angsthirn auf der intellektuellen Stufe eines Huhnes steht.

Sie wollen sagen, die Leute haben sich wie Hühner verhalten?

Nein, aber der Vergleich erklärt vielleicht ein Stück weit, warum viele in den ersten Wochen der Pandemie gehamstert haben. Das ist ein Panikreflex, den wir seit tausenden Jahren verinnerlicht haben. Wer früher nicht gehamstert hat, hat den kalten Winter nicht überlebt. Solche nicht wirklich rationalen Instinkte kommen in dem Moment wieder durch, wenn sich das Vernunftgehirn abschaltet und plötzlich das Angstgehirn das Handeln bestimmt.

Das Hamstern hielt aber auch nicht ewig an.

Die allgemeine Panik hat nach dem ersten Schock etwa vier Wochen angedauert. Dann kam eine Phase der realistischen Einschätzung der Gefahr durch Corona. Die Leute waren nun vorsichtig, aber nicht mehr panisch. Der Mensch lernt, mit Ängsten umzugehen, er gewöhnt sich an sie. Man tastet sich langsam an das Virus heran, so wie man sich einem wilden Tier nähert, aber gerade so weit, dass man nicht gebissen wird.

Und irgendwann beginnt man, die Gefahr zu unterschätzen?

Diese Entwicklung haben wir bei Corona seit dem Sommer erlebt. Als die Lage unter Kontrolle schien und die Infektionszahlen niedrig waren, haben immer mehr Menschen begonnen, sich ein eigenes Risikoprofil zu erarbeiten.

Was meinen Sie damit?

Es gibt etwa seit dem Sommer zunehmend mehr Leute, die nicht mehr in erster Linie auf die Einschätzungen der Experten und die Warnungen der Politiker hören, sondern die eigenen Erfahrungen zum Maßstab für ihren Umgang mit dem Virus machen. Weil sie sich monatelang nicht angesteckt haben und vielleicht auch sonst niemanden im direkten Umfeld kennen, der Corona hatte, meinen sie, das Virus wird schon nicht so schlimm sein. Diese Leute bilden sich ein, sie hätten alles im Griff. Dieser Leichtsinn ist gefährlich.

Der Präsident der Bundesärztekammer sagt: „Man kann den Menschen nicht in einer Tour Angst machen.“ Er befürchtet, die Leute stumpfen ab, wenn sie dauernd vor dem Virus gewarnt werden.

Angst nutzt sich ab, das stimmt tatsächlich. Man merkt, wie die Politiker seit Wochen an diesem Umstand verzweifeln. Sie mahnen und warnen, aber bei einigen bewirken sie damit nur das Gegenteil. Aber was wäre die Alternative? Die Politik kann ja auch nicht so tun, als wäre das Virus ungefährlich. Man sollte nicht den Politikern einen Vorwurf machen, sondern den leichtsinnigen Leuten, die nicht nur ihr eigenes Leben gefährden, sondern auch das anderer.

Ist Angst also doch ein guter Ratgeber in einer Pandemie?

Zumindest ist gar keine Angst auch keine Lösung. Es gibt wissenschaftliche Theorien, die besagen, dass ein mittleres Angstlevel ideal ist. Wer zu viel Angst hat, fühlt sich wie gelähmt. Wer zu wenig Angst hat, wird leichtsinnig. Das lässt sich auch auf den Umgang mit der Pandemie übertragen. Es bringt nichts, in Panik zu verfallen. Angst hat aber auch eine positive Seite, sie kann ein Schutzmechanismus sein.

Den Deutschen wird nachgesagt, besonders ängstlich zu sein. Hat uns die sogenannte German Angst bislang eher geholfen?

Ich denke schon. Die Zahl der Leute, die das Virus auf die leichte Schulter nehmen, hat zwar seit dem Sommer stark zugenommen. Doch der Großteil der Deutschen ist nach wie vor vorsichtig und befolgt die Regeln. Natürlich ist das ein wichtiger Faktor in der Pandemie. Schauen Sie nach Japan oder nach Finnland, es gibt viele Beispiele: Sämtliche Länder, in denen die Menschen traditionell als eher ängstlich und zurückhaltend gelten, sind bisher vergleichsweise gut durch die Corona-Krise gekommen.

Deutschland ist nun wieder in einem Teil-­Lockdown. Was passiert, wenn neben die Angst vor dem Virus weitere Sorgen treten?

Man spürt, eine düstere Stimmung zieht gerade auf. Jetzt kommen die Wintermonate, eine Zeit, in der viele Menschen psychisch ohnehin labiler sind. Nun sind wir dazu verdammt, unsere Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Eine mögliche Vereinsamung werden aber nicht unbedingt diejenigen spüren, die auch vor Corona wenig Kontakte hatten. Es sind vor allem jüngere Menschen, für die die neuen Einschränkungen drastisch spürbar werden. Was vielen zusätzlich zusetzen dürfte, ist diese neue Aussichtslosigkeit.

Es fehlt die Perspektive auf ein baldiges Ende der Krise?

Die Situation ist eine völlig andere als beim ersten Lockdown. Damals stand der Sommer vor der Tür. Es gab auch die große Hoffnung, dass schnell der perfekte Impfstoff gefunden sein würde und die Krise sich bald erledigt haben könnte. Heute wissen wir, wie naiv dieser Gedanke war. Selbst wenn demnächst erste Impfstoffe auf den Markt kommen sollten, kann gerade noch niemand wirklich sagen, wann das Leben nach Corona beginnt. Diese fehlende Perspektive wird es vielen erschweren, psychisch gut durch die nächste Zeit zu kommen.

Ist der Lockdown eine Gefahr für die psychische Gesundheit?

Für Menschen, die unter Angststörungen leiden, wird der Lockdown sicher zu einer sehr schwierigen Zeit werden. Der Lockdown wird aber wahrscheinlich eher nicht dazu führen, dass allgemein mehr Angsterkrankungen auftreten werden. Ich erwarte nicht, dass wir eine deutliche Zunahme von psychischen Erkrankungen erleben werden. Schon im Frühjahr hatten das viele vermutet, doch Kliniken und Psychiater haben keinen Anstieg gemeldet.

Wie kommt das?

Angsterkrankungen und Depressionen entstehen normalerweise nicht durch äußere Einflüsse wie eine Pandemie. Das ist eine gängige Laienvorstellung. Diese Krankheiten werden etwa zur Hälfte genetisch übertragen, deswegen wird sich ihre Häufigkeit über kurze Zeiträume nicht entscheidend ändern. Auch wenn Angsterkrankungen und Depressionen also eher nicht zunehmen werden, dürften dennoch nicht wenige Menschen in der nächsten Zeit große Sorgen haben – reale Ängste, keine krankhaften. Denn diese Krise greift Existenzen an.

Sie meinen das im wirtschaftlichen Sinne?

Es gibt zwei Arten von Existenzängsten in dieser Krise. Da sind die älteren Leute und die Menschen mit Vorerkrankungen, die sich um ihre Gesundheit und ums Überleben sorgen. Und da sind die Gastronomen und Künstler, die langsam nicht mehr wissen, wie es wirtschaftlich weitergehen soll. Natürlich haben alle diese Menschen Angst.

Welche Strategien helfen dagegen?

Das werde ich oft gefragt, und natürlich gibt es leider keine allgemein gültige Antwort. Grundsätzlich aber denke ich, dass es gut tut, wenn man der Pandemie mit einer Mischung aus Ehrfurcht und gesundem Fatalismus begegnet. Natürlich sollte man die Gefahr, die von diesem Virus ausgeht, ernst nehmen. Es hilft aber auch, mal abzuschalten und vielleicht nicht jeden Morgen nach dem Aufstehen sofort die neuesten Infektionszahlen zu analysieren.

Man hört, dass inzwischen wieder mehr Leute hamstern. Überrascht Sie das?

Nein, nicht wirklich. Nachdem sich einige über die Sommermonate in Sicherheit gewähnt haben, merken sie plötzlich, dass die Pandemie noch längst nicht überstanden ist. Dieser Schock löst wieder vereinzelt panische Reaktionen aus, bei manchen übernimmt das Angstgehirn erneut die Oberhand. Aber ein Chaos in den Supermärkten erwarte ich nicht. Die Angst vor Corona wird wohl nie wieder so groß sein wie im März.

Das Gespräch führte Nico Schnurr.

Zur Sache

Wenn die Pandemie den Schlaf raubt

Die Angst vor einer Corona-Ansteckung raubt vor allem Menschen mit gesundheitlichen Risiko-Faktoren vielfach den Schlaf. „Ich sehe das auch aus der eigenen Sprechstunde. Es gibt Vorerkrankte, die sich große Sorgen machen“, sagt der Direktor der Klinik für Pneumologie der Evangelischen Kliniken Essen-Mitte, Georg Nilius. „Da gibt es ein deutlich höheres Angstniveau. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Schlaf.“

Der Lungen- und Schlafmediziner verweist auf eine fortlaufende bundesweite Online-Studie unter Leitung der Psychologin Madeleine Hetkamp (Universität Duisburg-Essen) mit gut 16 000 Teilnehmern. Laut der im Fachmagazin „Sleep Medicine“ veröffentlichten Studie hatten kurz nach dem Corona-Shutdown Mitte März dieses Jahres rund 13,5 Prozent der Teilnehmer von einer „deutlich verschlechterten Schlafqualität“ und 7,2 Prozent von generellen Ängsten („anxiety“) berichtet. Als die Infektionszahlen nachließen, seien diese Werte wieder zurückgegangen. Mit dem aktuell neuen Hochschießen der Infektionszahlen sei es wahrscheinlich, dass auch die Ängste wieder zunähmen, sagt Nilius. „Der Schlaf hat sich in der Pandemie verschlechtert.“

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Schlaf- und Wachzustand und das Nervensystem werden auch in einer internationalen Studie untersucht, deren deutschen Teil Thomas Penzel vom schlafmedizinischen Zentrum der Charité Universitätsmedizin Berlin leitet. Die DGSM wirbt für die Teilnahme an einer bundesweiten Umfrage für die Studie.

„Schlafmangel erhöht die Anfälligkeit für Infektionen. Das wissen wir von anderen Viruserkrankungen. Möglicherweise ist er auch ein Risikofaktor für schwerere Erkrankungsverläufe“, sagt Nilius. Deshalb sei ausreichender Schlaf zur Stärkung des Immunsystems auch Teil der Präventionsmaßnahmen gegen Corona. Wissenschaftler empfehlen in der Regel mindestens sieben Stunden Schlaf für die meisten Menschen.

Wo Arbeitsabläufe Schlafmangel begünstigten – etwa bei der Schichtarbeit – müssten Arbeitgeber ihre Mitarbeiter vor Überforderung schützen und ausreichend freie Tage am Stück einräumen, sagt Nilius. Dies gelte auch im medizinischen Bereich für Klinikleitungen. Freie Intensivbetten nützten nämlich im Kampf gegen die Pandemie nichts, wenn das Personal für die Betreuung der Patienten fehle.

Weitere Informationen

Borwin Bandelow (68) ist Psychiater, Psychologe, Psychotherapeut und Professor an der Universität Göttingen. Der gebürtige Westersteder ist Gründer und Ehrenvorsitzender der Gesellschaft für Angstforschung.