Das Beste Ergebnis seit 2003 für den ehemaligen und neuen Regierungschefs Israels, Benjamin Netanjahu (Ilia Yefimovich/dpa)

Was haben Israel und Thüringen gemeinsam? Beide haben eine Wahl hinter sich mit einem klaren Wahlsieger, aber trotzdem keine Regierung mit einer Mehrheit. Doch was in Mitteldeutschland teils tragikomische Züge hat, ist im Nahen Osten brandgefährlich. Die Israelis haben bereits zum dritten Mal binnen eines Jahres gewählt, und das Ergebnis ist leider nur die fortschreitende Erosion der einzigen Demokratie in der Region.

Benjamin Netanjahu etabliert sich mit dem besten Ergebnis seit 2003 als Langzeit-­Regierungschef. Ein Premier, der sich in zwei Wochen in einem Strafverfahren verantworten muss. Im jüdischen Staat, der bisher nicht zögerte, sogar fehlbare Präsidenten zu inhaftieren, eine unerhörte Situation. Und es gibt berechtigte Sorgen, dass Netanjahu den Rechtsstaat durch rückwirkende Gesetze weiter untergraben wolle. Schon deshalb darf man ihm keine Regierungsmehrheit gönnen. Seine Fortsetzung der aggressiven Siedlungspolitik ist ein weiterer Grund. Doch der liberale Konkurrent Benjamin Gantz, durchaus keine Taube, könnte nur als Juniorpartner mitregieren. Das wird er lassen, völlig zu Recht, und doch Israel damit blockieren.