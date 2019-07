Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sprach heute über seine Pläne zur Reform der Notfallversorgung. (Jörg Carstensen / dpa)

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die Notfallversorgung reformieren. Eine neue Telefonleitstelle und von Kliniken und den Kassenärztlichen Vereinigungen gemeinsam betriebene Integrierte Notfallzentren sollen es richten. Das ist sinnvoll und notwendig. In den Notaufnahmen ist es nämlich voll, zu voll. Einer der Gründe: Viele der Leiden sind gar nicht so dringend, die Patienten wären beim Haus- oder Facharzt besser aufgehoben.

Die bundesweit gültige Nummer 116 117 des ärztlichen Bereitschaftsdienstes ist vielen Menschen allerdings nicht bekannt. Deshalb wählen sie im Zweifel die 112 oder fahren direkt in die Notaufnahme. Die beiden Nummern zusammenzuschalten, ist daher ein logischer Schritt. In der neuen Leitstelle soll Fachpersonal eine erste Einschätzung vornehmen: Reicht der Besuch beim Hausarzt am nächsten Tag, muss der Patient sofort ambulant behandelt werden oder ist er ein Notfall und muss ins Krankenhaus? Das spart Kapazitäten, entlastet die Rettungskräfte und lässt mehr Zeit für wirkliche Notfälle.

Auch die an den Krankenhäusern angegliederten Integrierten Notfallzentren erhalten eine Lotsenfunktion. Medizinisches Fachpersonal entscheidet, ob der Patient dringend Hilfe braucht oder ob er in die ambulante Sprechstunde kann. Das ist ein richtiger Ansatz. Heute gibt es in der Notfallhilfe viele unterschiedliche Zuständigkeiten, das kann verwirren. Wer keinen Hausarzt hat oder unsicher ist, fährt oft in die Klinik. Diese Verhaltensweise greifen die neuen Zentren auf. Sie sollen in der Klinik auch räumlich die erste Anlaufstelle sein.

Das ist eine pragmatische Lösung. Denn die Diskussion um die Nummer 116 117 hat gezeigt: Menschen gewöhnen sich nur ungern an Neues. Daher ist es viel effektiver, an bereits Verinnerlichtes anzuknüpfen. Die Notfallzentren haben deshalb die Chance, den Stau in den Notaufnahmen aufzulösen. Sie können aber nur effektiv arbeiten, wenn genug Personal da ist. Die neuen Anlaufstellen sollen durchgängig geöffnet sein. Es fehlen allerdings schon heute Fachkräfte in der Medizin. Dafür muss eine Lösung gefunden werden, sonst bleiben die Pläne eine schöne Idee.