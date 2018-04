(Stephan Meinking (U))

Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Aber die Luft für Carles Puigdemont, der seit einer Woche in der JVA Neumünster sitzt, wird zunehmend dünner. Die Erklärung der deutschen Staatsanwaltschaft, dass der Auslieferungshaftbefehl der spanischen Justiz gegen Puigdemont formal zulässig ist, verschlechtert seine Aussichten, wieder auf freien Fuß zu kommen.

Nun müssen die Oberlandesrichter in Schleswig über die Rechtmäßigkeit des Auslieferungsgesuchs entscheiden. Dabei geht es nicht um eine Prüfung, ob die gegen Puigdemont erhobenen Vorwürfe zutreffend sind. Sondern nur darum, ob die vorgeworfenen Taten der Rebellion und der Veruntreuung nach dem deutschen Recht strafbar sind. Und dies ist nach Meinung des Staatsanwalts der Fall.

Puigdemonts Strategie, das Auslieferungsverfahren in Deutschland zu politisieren, ging bisher nicht auf. Und das ist gut so. Denn es geht hier um eine rechtsstaatliche Entscheidung. Und die sollte von der Justiz und frei von jeglichen politischen Einflüssen gefällt werden. So funktioniert nun einmal ein ordentlicher Rechtsstaat, in dem Puigdemont dann auch die Möglichkeit hat, vor dem Verfassungsgericht einen möglichen Auslieferungsbeschluss der Oberlandesrichter anzufechten.

Entscheidungen der Justiz kann man gut oder schlecht finden. Aber man muss sie respektieren, wenn man nicht die Prinzipien des Rechtsstaates infrage stellen will. Doch genau das war bisher das Problem von Carles Puigdemont. Er handelte als Ministerpräsident der spanischen Region Katalonien ganz so, als ob er über der spanischen Gesetzgebung stehen würde. Mit illegalen Unabhängigkeitsbeschlüssen, für die er nun, schlicht und einfach, die rechtlichen Konsequenzen übernehmen muss. Auch Politik findet schließlich nicht im rechtsfreien Raum statt.

Dabei sei an dieser Stelle zunächst dahingestellt, wie die Vorwürfe gegen Puigdemont strafrechtlich zu werten sind. Das wird man den spanischen Richtern überlassen müssen. Diese haben in der Vergangenheit übrigens schon öfter bewiesen, dass sie eben nicht – wie Puigdemont behauptet – der verlängerte Arm der Regierung sind.

Für die Anhänger der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung ist hingegen die Sache klar: Puigdemont, dem Rebellion und Veruntreuung vorgeworfen werden, könne nicht mit Fairness rechnen, sagen sie. Über Spanien liege immer noch der Schatten der 1975 untergegangenen Rechtsdiktatur. Statt Gerechtigkeit herrsche weiterhin Repression. Auf den Ex-Ministerpräsidenten warte ein politischer Schauprozess mit einem Schuldurteil, das jetzt schon feststehe.

Das aber stimmt nicht. Freiheit und Rechtsgarantien einer Gesellschaft lassen sich durchaus messen. Zum Beispiel mit dem angesehenen Demokratieindex der Zeitschrift "Economist", der etwa Bürgerrechte und Pluralismus bewertet. Dort befindet sich Spanien in guter europäischer Gesellschaft – im Mittelfeld auf Platz 17. Deutschland ist 13., Frankreich 24. und Belgien, wo sich Puigdemont lange wohl und vor der Justiz sicher fühlte, steht an 35. Stelle.

Oder mit dem Rechtsstaatlichkeits- und Korruptionsindex des World Justice Projects, der auch Gewaltenteilung, das Funktionieren der Justiz und die Korruption im Staat berücksichtigt. Dort ist Spanien, das ein großes Korruptionsproblem in Politik und Wirtschaft hat, auf dem 23. Platz und damit im unteren Drittel der EU-Staaten, wo auch Portugal und Polen angesiedelt sind. Deutschland glänzt mit Platz sechs, Frankreich kommt auf Platz 17.

Trotzdem ist festzustellen, dass die meisten der nahezu 6000 spanischen Richter ordentliche Arbeit leisten. Sie haben in den vergangenen Jahren bei der Aufarbeitung von hunderten Schmiergeldskandalen erhebliche Hartnäckigkeit und Unabhängigkeit bewiesen. Die meisten Ermittlungen und Verurteilungen betrafen pikanterweise die seit mehr als sechs Jahren regierende konservative Partei. Dies spricht nicht dafür, dass die Richter der Regierung in Madrid besonders zu Diensten sind.

Natürlich gibt es in Spanien in Sachen Demokratie und Rechtsstaat durchaus Reformbedarf. Wie wollte man dies bestreiten, gehört es doch zum Wesen eines modernen Staates, sich weiterzuentwickeln. Aber daraus lässt sich nicht ernsthaft abzuleiten, dass in Spanien kein fairer Prozess für Puigdemont möglich sein soll.

Unabhängig vom Prozessausgang sollte jedoch eines klar sein: Der Dauerkonflikt in Katalonien wird sich mit der gerichtlichen Aufarbeitung nicht lösen lassen. Dafür braucht es vor allem eines: politischen Dialog.