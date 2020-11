Verstehen sich prima: Premierminister Boris Johnson und US-Präsident Donald Trump. (STEFAN ROUSSEAU)

Henry Kissinger werden bis heute die Worte in den Mund gelegt: „Wen rufe ich an, wenn ich mit Europa sprechen will?“ Zwar darf bezweifelt werden, dass es sich um eine Frage des ehemaligen US-Außenministers handelt, denn er kann sich nach eigener Aussage nicht mehr daran erinnern. Trotzdem, die Briten waren stets stolz auf die Antwort, die man sich auf beiden Seiten des Atlantiks hinter den Kulissen gab: Washington meldete sich in London.

Tatsächlich agierte das Königreich beständig als Erklärer und Bindeglied zwischen den USA und dem europäischen Kontinent. Insbesondere die Briten preisen stolz ihre „Special Relationship“, die besondere Beziehung, zum mächtigen Partner. Dabei wurde diese in den vergangenen Jahren auf eine harte Probe gestellt, etwa wenn es um China oder Russland ging. In Großbritanniens diplomatischen Zirkeln wurde der Wahlkampf in den USA folglich angespannt beobachtet. Das Ergebnis hat weitreichende Konsequenzen.

Einen klaren Favoriten der Downing Street konnten Beobachter jedoch nur schwer ausmachen. Während innerhalb des Beamtenapparats im Außenministerium die Hoffnungen auf einem Sieg Joe Bidens liegen und damit auf einem Ende der Unberechenbarkeit von Donald Trump und seiner Twitter-Diplomatie, ist der britischen Regierung gleichwohl klar, dass Premierminister Boris Johnson mit Trump im Weißen Haus einen europaskeptischen Verbündeten hat.

Zwar war es erst vor fünf Jahren, dass Johnson, damals noch Bürgermeister Londons, versicherte, der einzige Grund, warum er gewisse Gegenden in New York nicht besuchen würde, sei „das ernsthafte Risiko, Donald Trump zu begegnen“. Aber seit einiger Zeit redet der Premier völlig anders. Der Ex-Botschafter in Washington, Lord Darroch, behauptet, Johnson sei „fasziniert“ vom US-Präsidenten.

Das Ergebnis der US-Wahl abwarten

Am Mittwoch drückte die britische Seite die Pausentaste in den Verhandlungen über ein Handelsabkommen mit der EU. Noch immer ist kein Durchbruch in Sicht, es bestünden weiterhin „sehr ernste Divergenzen“, insbesondere bei den künftigen Wettbewerbsbedingungen und der Fischerei. Nächste Woche werden die Gespräche wieder aufgenommen. Es heißt, London wolle das Ergebnis der US-Wahl abwarten.

Geht es um außenpolitische Ziele oder das Thema Klimawandel haben Johnson und Biden durchaus Gemeinsamkeiten. Doch die Sorge ist groß, dass eine Verwaltung unter Biden, einem Freund der EU, den Briten – zumindest in Sachen Brexit – offen ablehnend gegenüberstehen würde. Tatsächlich wird eine neue Regierung im Weißen Haus zunächst andere Prioritäten verfolgen, als den Briten aus der Brexit-Falle zu helfen. Für die Amerikaner ist sowohl politisch als auch wirtschaftlich auf dem Kontinent mehr zu holen als auf der Insel. Biden würde wohl Brüssel anrufen, wenn er Europa sprechen will – und nicht London.

Einen Vorgeschmack gab es bereits, als der Demokrat der britischen Regierung mit Konsequenzen drohte, sollte London die mit der EU getroffenen Abmachungen zu Nordirland untergraben. „Wir können nicht zulassen, dass das Karfreitagsabkommen, das Nordirland Frieden gebracht hat, dem Brexit zum Opfer fällt“, warnte Biden. Ein künftiges Handelsabkommen zwischen den USA und Großbritannien müsse auf dem Respekt für die Übereinkunft fußen.

Die Briten brauchen Washington mehr und verzweifelter denn je. Die USA sind – wenn auch mit erheblichem Abstand – nach der EU der zweitgrößte Handelspartner. Doch die bisherigen Gespräche über einen bilateralen Deal liefen schleppend. Die Themen sind komplex, die Positionen liegen oft weit auseinander. Hier das durch Corona-Krise und Brexit geschwächte Königreich, das sich für den Freihandel und Globalisierung einsetzt. Dort die in Handelsfragen protektionistischen USA. Auf der Insel geht bereits die Angst um, dass bald mit Chlor gewaschene Hühnchen und Fleisch von hormonbehandelten Rindern verkauft werden könnten. Sie ist berechtigt. Und dabei ist es gleichgültig, wer im Weißen Haus sitzt. Der „Special Relationship“ stehen ungemütliche Zeiten bevor.