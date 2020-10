Wer führt die EU aus der Krise? Auch der deutschen Ratspräsidentschaft scheint das nicht zu gelingen. (Christoph Soeder /dpa)

EU-Ratspräsident Charles Michel hat der Gemeinschaft mit diesem Gipfeltreffen keinen Gefallen getan. Die europäischen Staats- und Regierungschefs agierten nicht, sie reagierten nur. Da war das Thema Coronavirus, das die Reihen während der Beratungen immer stärker lichtete. Da war der unsägliche Streit mit dem britischen Premierminister Boris Johnson, dem die zunehmend kleinere Runde auch nur die altbekannten Parolen der Standfestigkeit entgegensetzen konnte, nachdem offenbar schon weitaus mehr in den Telefonaten vorher besprochen worden war.

Die EU wirkte daher einmal mehr wie getrieben – nicht nur von diesen Ereignissen, sondern auch von der internationalen Politik. Drei Wochen vor den US-Wahlen konnte der Handelsstreit mit Washington ohnehin kein Thema sein. Der türkische Präsident scheint seine Provokationen im Mittelmeer unvermindert fortzusetzen. Und das Verhältnis zu Russland liegt nach den notwendigen, aber auch wirkungslosen Sanktionen gegen Wladimir Putins Machtapparat am Boden. Europäische Gipfeltreffen können so anfangen – aber sie dürfen nicht so enden. Die Gemeinschaft wirkte zwar nicht handlungsunfähig, aber ohnmächtig. Was im Ergebnis genauso miserabel ist.

Natürlich haben die einzelnen Staatenlenker in ihren Ländern momentan genug zu tun, um die Pandemie mit all ihren gesellschaftlichen und ökonomischen Folgen zumindest halbwegs in den Griff zu kriegen. Die Landkarte der 27 Staaten färbt sich allmählich rot ein. Europa wächst zu einem Krisengebiet zusammen. Und auf EU-Ebene ist man sich immer noch nicht einig, wie man Reisebeschränkungen harmonisieren kann, nach welchen Kriterien Tests vorgenommen und die Quarantäne gestaltet werden soll. Nun liegt wenigstens schon mal ein Impfkonzept vor.

Kein überzeugendes Bild

Und doch hätte man sich von einem derartigen europäischen Spitzentreffen so etwas wie eine Botschaft gewünscht, die den betroffenen Staaten signalisiert: Wir reden nicht nur, wir gestalten auch. Das hat gefehlt. Hinzu kommt die Tatsache, dass die dringenden Verhandlungen über einen europäischen Haushalt für die Jahre 2021 bis 2027 samt Aufbaufonds kaum vorankommen. Noch ist nicht absehbar, wann die viel gefeierten 1,8 Billionen Euro wirklich unter Dach und Fach sind, sodass sie auch in Anspruch genommen werden können. Die EU gibt in der größten Krise ihrer Geschichte kein überzeugendes Bild ab.

Das hat zweifellos mit der fehlenden Einsicht in den politischen Mehrwert einer Zusammenarbeit auch in dieser Phase zu tun. Zugleich rächt sich, dass es in den zurückliegenden Jahren nicht gelungen ist, die bis heute schwelenden Konflikte um Rechtsstaatlichkeit, Gesundheitsvorsorge und Migration zu lösen. Sie machen den Berg der Herausforderungen geradezu unüberwindbar. So scheint sogar die mit vielen Vorschusslorbeeren bedachte deutsche Ratspräsidentschaft am Ende ins Leere zu laufen. Ob in der kurzen Zeit bis zum Jahresende wirklich mehr erreicht wird, als eine Art Überleben dieser Union zu sichern, darf bezweifelt werden. Bisher steht nicht einmal das Klimagesetz. Es soll im Dezember beschlossen werden. Aber wer weiß schon, was im Dezember sein wird.

Die Verbreitung des Coronavirus macht Entschuldigungen leicht. Aber der Versuch, die Pandemie als Rechtfertigung für viele andere Defizite anzuführen, geht in die falsche Richtung. Genau genommen leidet diese Gemeinschaft an ihrer fehlenden Überzeugung, dass es gemeinsam besser geht als allein. Das Engagement ist immer groß, wenn sich aus einer europäischen Entscheidung politisches Kapital im eigenen Land schlagen lässt. Solidarisches Handeln aber ist zum Einzelfall einiger weniger geworden.

Die Frage, mit welchen Beschädigungen die EU aus dieser Krise wieder herauskommen wird, stellt sich immer drängender. Und es ist nicht erkennbar, wer die Gemeinschaft aus dieser Bredouille herausführen könnte. Die Bundeskanzlerin wird es nicht mehr lange sein, das Spitzenpersonal der EU-Institutionen erscheint zu schwach und konturenlos. Dabei bräuchte die Europäische Union in diesen Tagen nichts mehr als eine Person, die zusammenführen kann.