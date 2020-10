Kurz vor der Sperrstunde schließt ein Barbesitzer in Berlin-Neukölln Tische an. Wegen der Corona-Pandemie gelten eine nächtliche Sperrstunde - ab kommenden Montag auch in Bremen. (Annette Riedl /dpa)

Die Gemeinschaft hat versagt. Die Infektionszahlen sind rasant gestiegen, sie steigen noch, und das geschieht bekanntlich nicht von allein. Wie es dazu kommt, weiß – im achten Monat nach der ersten nachgewiesenen Infektion in Bremen – jedes Kind: Irgendwer hat nicht aufgepasst, hat irgendwann nicht getan, was zu tun war, hat die Warnungen ignoriert, die sattsam bekannten Verhaltensregeln missachtet, erst sich angesteckt, dann andere.

Eine Feier mit mehreren Dutzend Besuchern reicht, um das Virus weit zu streuen. In Gießen steckte ein Virusträger bei einer Familienfeier fast alle anderen Gäste an: 25 von 27 Personen erkrankten laut dem zuständigen Landratsamt. Jeder Einzelne könnte bei ähnlichen Anlässen 25 weitere Menschen anstecken und so weiter und fort. Es ist nicht davon auszugehen, dass es sich bei den Gästen samt und sonders um Bürger handelte, die die Corona-Politik grundsätzlich und wohlüberlegt ablehnen. Das Virus verbreitet sich, wo Leichtfertigkeit und Übermut das Verhalten bestimmen. Eine mögliche Ansteckung wird in Kauf genommen, weil sich Vernunft und Spaß nicht für alle miteinander vertragen. Wird schon gut gehen, ist doch keine böse Absicht.

Anfangs gab es ermutigende Zeichen: Die Bürger zogen sich zurück, ohne ihre Mitmenschen im Stich zulassen. In Nullkommanichts wurden Hilfsangebote organisiert, Nachbarschaftshilfe angeboten, Gutscheine für den Einzelhandel verkauft. „Solidarität ist ansteckend“, titelte die „Zeit“ und verwies unter anderem auf den „Radar gesellschaftlicher Zusammenhalt 2020“ der Bertelsmann Stiftung. Danach „hat sich der gesellschaftliche Zusammenhalt in Deutschland in der Corona-Krise als robust erwiesen und ist in den ersten Monaten nach Ausbruch der Pandemie sogar noch gewachsen“.

Das Virus formt eine Schicksalsgemeinschaft. Sie ist dadurch kennzeichnet, dass sich ihr niemand entziehen kann. Niemand schließt sich ihr freiwillig an, man gehört ihr an, ohne eigenes Zutun. Alle sind mögliche Opfer, alle können sich anstecken mit einer Krankheit mit ungewissem Verlauf, alle sind gewissermaßen potenzielle Täter, können andere infizieren. Das sollte reichen, um Alte und Junge, Frauen, Männer und Kinder, Arme und Reiche und alles dazwischen zusammenschweißen, damit niemand – unnötig – in Gefahr kommt.

Lasten sind nicht gerecht verteilt

Warum tut sich die Gemeinschaft offensichtlich schwer, die Krise als ein kollektives Problem anzunehmen und besser auf sich aufzupassen? Sind die staatlichen Eingriffe so ungewohnt umfassend und anhaltend, dass Ungehorsam und Revolte unausweichlich sind? Sind die Konsequenzen nicht bedrohlich genug? Gerecht verteilt sind die Lasten jedenfalls nicht: Auch die, die sich penibel an alle Ge- und Verbote halten, müssen die Folgen tragen, die die Einstufung als Risikogebiet mit sich bringt: Gastronomen, Schausteller, Hoteliers, momentan alle, die in den Urlaub fahren wollten oder von Urlaubern leben.

Wenig ermutigend ist, dass die Gemeinschaft der europäischen Staaten sich nicht in der Lage sieht, sich auf eine einheitliche Strategie gegen das Virus zu verständigen. Auch die Gemeinschaft der Bundesländer ist die Erwähnung nicht wert: Es gelingt den Ländern nicht einmal vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen, politische Egoismen zu überwinden und sich auf ein einheitliches Vorgehen zu einigen. Dabei geht es nur um Nuancen. Selbst wenn Mecklenburg-Vorpommern nicht Bayern ist, Bremen nicht Stuttgart, macht man es der Bevölkerung unnötig schwer, wenn man in A erlaubt, was in B verboten ist. Da helfen fromme Appelle nichts: Wer die Regeln nicht kennt, weil sie unübersichtlich sind, kann sie nicht einhalten, von Einsicht ganz zu schweigen.

Unglücklicherweise liegt es im Wesen des Virus, dass der buchstäbliche Zusammenhalt leidet, der unerlässlich ist, um es beherrschen zu können: Mitarbeiter verschwinden im Homeoffice, das Vereinsleben ist eingeschränkt, Gruppenaktivitäten sind so gut wie unmöglich, Familienfeiern nur eingeschränkt möglich, wenn man die Vorsichtsmaßnahmen ernst nimmt.

Die Kontrolle des Virus ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Sie verlangt Geduld und eiserne Disziplin – menschliche Qualitäten, die in weiten Kreisen als weit weniger erstrebenswert gelten als Schönheit, Berühmtheit und Reichtum. Es verlangt Selbstlosigkeit, auch von denen, die sich nach Amüsement, Zerstreuung und Zügellosigkeit sehnen, nach Leichtigkeit in ernsten Zeiten. Je mehr Menschen die Lage auf die leichte Schulter nehmen, desto schwieriger wird sie werden.