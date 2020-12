Lastenräder werden populärer, allerdings hält die Infrastruktur noch nicht überall mit. (Christina Kuhaupt)

Eine Alternative zum Zweitwagen oder für die Fahrt in die Innenstadt sollen sie sein: Lastenräder. In der Regel mit einem elektrischen Motor versehen, um mit geringem Kraftaufwand auch schwer beladen bis auf 25 km/h zu kommen. Kinder, Hunde, Einkäufe – nahezu alles, was in ein Auto passt, kann auch mit einem Lastenrad transportiert werden. Das ist der große Vorteil. Gerade für umweltbewusste Menschen oder diejenigen, die ohnehin gerne mit dem Fahrrad fahren, ist die Anschaffung der Gefährte, die einige Tausend Euro kosten können, eine gute Option.

Vor allem Unternehmen haben ein Auge auf die Lastenräder geworfen. Liefer- und Paketdienste nutzen sie schon heute, vor allem auf der sogenannten letzten Meile. Obendrein sind Kleinunternehmen wie Espresso- oder Eiswagen auf den Lastenrädern aufgebaut. Die Gefährte alleine werden die Verkehrswende nicht einleiten, aber sie können ein wichtiger Teil davon sein. Auch, wenn die Infrastruktur für die SUV unter den Fahrrädern noch an vielen Ecken fehlt.